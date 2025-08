Pallavolista morta in piscina, i sospetti dei genitori: villa ripulita e giallo sull'ora del decesso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Su come è morta Simona Cinà, pallavolista 20enne il cui corpo senza vita è stato trovato nella piscina di una villa privata a Bagheria, molto dirà l’autopsia. La famiglia della ragazza ha già molti dubbi su quanto accaduto e su diversi punti oscuri della tragedia è intervenuto il legale Gabriele Giambrone. Dalle primissime ricostruzioni sembrerebbe che all’arrivo dei primi soccorsi per la pallavolista non ci sarebbe stato più nulla da fare. L’avvocato che tutela la famiglia della ragazza solleva alcuni sospetti, come la mancanza di residui di alcool all’interno della villa dove si è tenuta la festa a cui ha partecipato Simona Cinà e la possibile ora del decesso.

Ragazza trovata morta in piscina a Bagheria, dubbi sull’annegamento

In un’intervista a Fanpage il legale della famiglia di Simona Cinà elenca i motivi per cui i genitori della 20enne trovano difficile la tesi dell’annegamento per la morte della figlia.

In primis ritengono difficile che nessuno possa essersi accorto di un eventuale malore della ragazza o che la stessa stesse annegando.

ANSA La piscina della villa di Bagheria dove è morta Simona Cinà

Alcuni dei presenti avrebbero riferito di non aver visto nulla perché impegnati a ballare.

Il legale sottolinea come sia improbabile che danzando a bordo piscina nessuno abbia notato qualcosa di anomalo.

A detta dell’avvocato, infatti, gli invitati alla festa sarebbero stati un’ottantina, al momento della tragedia probabilmente erano presenti circa 50 persone.

L’altro aspetto su cui punta Gabriele Giambrone è che secondo alcune testimonianze il corpo della pallavolista, morta a Bagheria, sarebbe stato ritrovato che “galleggiava e con la faccia fuori dall’acqua”.

Perché non sono stati ritrovati alcolici

L’avvocato dei genitori di Simona Cinà spiega anche il tipo di festa a cui avrebbe partecipato la pallavolista.

In particolare a detta di Gabriele Giambrone sull’invito al party sarebbe stata segnalata la presenza della piscina con una frase che potrebbe essere utile alle indagini “se proprio a fine serata qualcuno è troppo ubriaco e per caso cade in piscina, considerate l’idea di portare un costume in macchina”.

Il legale riferisce però di non aver visto resti né di alcool né di vettovaglie, come se fosse stato tutto ripulito.

Anomalo, secondo lui, anche perché era prevista alla serata la presenza di un open bar.

I dubbi sull’ora del decesso della pallavolista morta a Bagheria

Sempre a Fanpage nell’ambito dell’ipotesi che qualcuno abbia ripulito la villa di Bagheria in cui è morta Simona Cinà, l’avvocato della famiglia della ragazza solleva anche dubbi sulla possibile ora del decesso della 20enne.

I soccorsi sarebbero stati chiamati alle 4.13, nel giro di dieci minuti sarebbe arrivata l’ambulanza.

Un tempo troppo esiguo per permettere di ripulire una villa.

I segni rossi sul petto

Un altro dettaglio che insospettisce la famiglia di Simona Cinà riguarda come i sanitari avrebbero trovato il corpo della figlia.

Sul petto della pallavolista c’erano segni rossi.

Alcuni testimoni avrebbero spiegato che questi segni sarebbero stati frutto di un massaggio cardiaco, un tentativo di rianimare la pallavolista da parte di un’infermiera e un medico presenti alla festa a Bagheria.