Simona Cinà morta annegata in piscina a Palermo secondo l'autopsia, i sospetti della cugina Gabriella

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Eseguita l’autopsia sul cadavere di Simona Cinà, la pallavolista 21enne morta in una piscina di una villa di Palermo durante una festa tra amici. Dai primi esiti degli esami autoptici, è emerso che la giovane è deceduta per annegamento. Gabriella, cugina della vittima, ha dichiarato che ora si dovrà capire la causa che ha portato la ragazza a non riuscire a salvarsi.

Simona Cinà morta in piscina a Palermo, gli esiti dell’autopsia

“Dall’autopsia è emerso che Simona è morta per annegamento. Per stabilire le cause bisognerà però aspettare i risultati finali. Anche gli esami tossicologici. Gli esiti si conosceranno a fine agosto”. Così la cugina di Simona Cinà dopo la conclusione dell’esame medico legale al Policlinico di Palermo.

La 21enne è morta a Bagheria sabato scorso durante una festa di laurea. Tutta la famiglia ha aspettato l’esito degli accertamenti in un cortile dell’istituto di medicina legale.

ANSA La piscina in cui è morta Simona Cinà

L’esame è cominciato intorno alle ore 10 di giovedì 7 agosto. I legali e i consulenti di parte sono usciti alle 13. 30. L’avvocato Gabriele Giambrone e il consulente di parte Fabrizio Ammoscato hanno conversato con i familiari della vittima per oltre 30 minuti e li hanno informati sui risultati dell’esame autoptico che è stato eseguito da Tommaso D’Anna, Simona Pellerito, Emiliano Maresi e Giuseppe Lo Re.

La cugina Gabriella: “Capire da che cosa è stato causato l’annegamento”

“Quello che bisognerà capire – ha aggiunto la cugina Gabriella – è se questo annegamento è stato causato per un malessere o causato da qualcos’altro”.

“Abbiamo detto – ha continuato la parente della vittima – che è difficile pensare che una ragazza sportiva che sa nuotare così bene non sia riuscita a salvarsi, e che anneghi in questo modo in una piscina alta massimo due metri”.

“Dobbiamo quindi sapere se è stata male e poi è caduta in piscina e poi morta per annegamento e perché; se ha perso i sensi ed è caduta in acqua. Abbiamo fiducia nella magistratura e in quello che sta facendo”, ha concluso Gabriella.

Proseguono le indagini per omicidio colposo

Sul caso del decesso della pallavolista, proseguono le indagini. Per il momento è stato ipotizzato il reato di omicidio colposo.

I magistrati della Procura di Termini Imerese esamineranno nei prossimi giorni il materiale sequestrato nella villa in cui si è verificata la tragedia.

Dall’abitazione sono state prelevate 25 bottiglie vuote di gin, 4 bottiglie di Aperol spritz, 9 bottiglie di spumante, la biancheria intima e i

vestiti della vittima (maglietta verde e pantaloncini di jeans grigi), altro gin e altro spumante non consumato.