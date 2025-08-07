Simona Cinà morta in piscina a Palermo, alcolici e vestiti della vittima sequestrati solo due giorni dopo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Come è morta Simona Cinà? Sono ancora tutte da chiarire le circostanze e le cause del decesso della 20enne trovata morta durante una festa in piscina a Bagheria, vicino Palermo. Intanto, in attesa dell’autopsia, dal verbale dei carabinieri emerge che diversi oggetti trovati sul posto, tra cui i vestiti della ragazza e decine di bottiglie di alcolici e bicchieri, sono stati sequestrati soltanto due giorni dopo.

Simona Cinà, alcolici e vestiti sequestrati solo due giorni dopo

Vanno avanti le indagini sulla morte di Simona Cinà, la 20enne palermitana trovata senza vita sabato 2 agosto nella piscina di una villa di Bagheria affittata per una festa di laurea.

Intanto dal verbale dei carabinieri, riferisce Ansa, emerge un dettaglio singolare: gli oggetti ritrovati nella casa, tra cui alcolici e i vestiti della giovane, sono stati sequestrati e repertati il 4 agosto, due giorni dopo il ritrovamento del corpo della 20enne.

ANSA I genitori, il fratello e la sorella gemella di Simona Cinà

Si tratta dei vestiti di Simona, il costume che aveva addosso, diversi teli mare e abiti e numerose bottiglie di alcolici tra gin, spumante e spritz.

Morta in piscina a Palermo, cosa non torna

Sugli alcolici era sorto un piccolo giallo: i familiari della ragazza, arrivati alla villa all’alba, hanno detto che a bordo piscina non c’erano tracce di alcolici, come se qualcuno avesse ripulito.

La Procura di Termini Imerese ha poi smentito la circostanza con una nota diffusa lunedì 4 agosto.

Il sequestro delle bottiglie però risale proprio a lunedì, stando al verbale dei carabinieri che le hanno trovate e repertate.

I familiari hanno raccontato che quando sono arrivati alla villa Simona Cinà era già morta, a terra in bikini accanto alla piscina, sul petto i segni delle pressioni esercitate per un massaggio cardiaco.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, la ragazza sarebbe stata notata esanime attorno alle 4 sul fondo della piscina, in un angolo distante e poco illuminato rispetto alla zona più frequentata del bar e della consolle musicale.

Attesa per l’autopsia

Stando alla famiglia, Simona Cinà non aveva problemi di salute, giocava a pallavolo a livello agonistico e per questo era spesso sottoposta a controlli medici.

Per chiarire come è morta sarà necessaria l’autopsia disposta dalla Procura, che verrà eseguita oggi, giovedì 7 agosto, al Policlinico di Palermo.

Martedì, riporta Ansa, sono stati eseguiti i primi esami medico legali sulla salma della giovane, una Tac e delle radiografie per vedere se ci siano fratture, emorragie interne o danni da patologie sconosciute.

Secondo quanto emerso, gli esami non sarebbero stati esaustivi e per questo è stata disposta l’autopsia, che dovrà chiarire tra le varie cose l’eventuale presenza di acqua nei polmoni e se la ragazza sia morta annegata.

A completare il quadro poi gli esami tossicologi e istologici, i cui risultati però arriveranno soltanto più avanti.