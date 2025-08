Simona Cinà morta in piscina a Palermo, genitori in Procura prima dell'autopsia: le tappe per capire la cause

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Mentre è in corso l’autopsia per chiarire le cause del decesso di Simona Cinà, pallavolista trovata morta in piscina a Palermo, si lavora su più fronti per poter ricostruire quegli attimi in cui la ragazza 21enne ha perso la vita. Prima dell’inizio dello svolgimento degli esami autoptici sul cadavere della giovane, i familiari sono stati ascoltati in Procura.

Le parole dei genitori di Simona Cinà

In Procura i familiari di Simona Cinà sono stati convocati per essere, fondamentalmente, rassicurati sullo svolgimento delle indagini.

Gli inquirenti stanno lavorando in maniera certosina per accertare le cause della morte della pallavolista e avrebbero voluto apprendere dai familiari della ragazza anche le sue abitudini e i suoi stili di vita.

ANSA Gabriele Cinà, fratello di Simona, parla ai media dopo l’incontro in Procura

Tutti dettagli che potrebbero essere utili per arrivare più rapidamente ad una risposta concreta.

Dopo aver ringraziato i carabinieri e la Procura, Gabriele Cinà, fratello di Simona, ha definito l’incontro molto utile.

Inoltre, ha dichiarato che al momento non possono fare altro che aspettare gli esiti degli esami autoptici e dei diversi accertamenti predisposti per fare chiarezza sulle cause della morte della sorella.

L’esito dell’incontro in Procura

Erano presenti in Procura la madre Giusy, il padre Luciano, la sorella gemella Roberta, il fratello maggiore Gabriele e la cugina Gabriella.

Quest’ultima ha dichiarato che parlava spesso di pallavolo con Simona, che amava leggere ed era grande appassionata di sport.

Inoltre i carabinieri, nella giornata del 5 agosto, hanno ascoltato anche il racconto di un ex fidanzato e amico della pallavolista, Francesco Tilotta.

Sarebbero stati gli stessi familiari della ragazza, morta in piscina dopo aver partecipato ad una festa di laurea, a chiedere di ascoltarlo.

Le tappe per fare chiarezza sulla morte di Simona Cinà

Come hanno sottolineato anche i familiari, per far luce su come è morta Simona Cinà, molto dirà l’autopsia.

Nella serata del 5 agosto al Policlinico di Palermo sono stati eseguiti i primi esami.

Il cadavere sarebbe stato sottoposto a tac e radiografie per verificare eventuali fratture o emorragie, con l’aggiunta di una risonanza magnetica.

L’obiettivo sarebbe quello di cercare di capire in tempi brevi se la pallavolista sia morta annegata in piscina o se dopo un malore sia caduta in acqua.

L’allenatore di Simona Cinà aveva già chiarito che era “un’atleta sana”, anche se l’ipotesi più accreditata sarebbe proprio quella di un malore.

L’ultima tappa per ricostruire le cause del decesso della ragazza di 21 anni è l’esito degli esami tossicologici e istologici che non dovrebbero arrivare prima di un mese.

A tutti gli accertamenti avrebbe partecipato anche un perito nominato dalla famiglia di Simona Cinà.