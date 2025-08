Simona Cinà morta in piscina a Palermo, lo sfogo dell'amica: "Dovete tacere perché non sapete nulla"

Duro sfogo sui social di un’amica di Simona Cinà, la pallavolista ventenne morta durante una festa in piscina a Palermo. La giovane si scaglia contro “chi parla senza sapere” e fa ipotesi o supposizioni su quanto accaduto nella villa la notte del decesso e su come possa essersi comportata la vittima. “Colpiti due volte, prima da una realtà che non vogliano accettare – ha scritto la ragazza – poi da persone che non hanno il rispetto di tacere”.

Lo sfogo dell’amica di Simona Cinà

L’amica di Simona Cinà ha pubblicato due storie su Instagram in cui spiega di aver dovuto trovare il coraggio per scrivere il post, ma per la pallavolista “questo e altro”.

“Ho letto tanto in questi giorni e continuo a leggere. Troppo – è l’inizio dello sfogo – Gente che parla senza sapere, che ti accusa, che finge di conoscerti, che ipotizza chi tu sia stata, come ti comportassi”.

IPA

L’ingresso della villa di Bagheria (Palermo) dove è morta Simona Cinà

La ragazza si scaglia contro coloro che si permettono “di commentare, di puntare il dito, di giudicare”, gente che la giovane ritiene “priva di sensibilità che ha deciso di riversare la propria ignoranza su chi, come me, ti voleva bene”.

Per l’amica di Simona, questa situazione fa sentire coloro che stanno soffrendo per la perdita della pallavolista, come se fossero “colpiti due volte. Prima da una realtà che non vogliamo accettare. Poi da persone che non hanno neanche il rispetto di tacere”.

Il messaggio dell’amica di Simona Cinà

La giovane, nella storia, ha mandato anche un messaggio a “chi ha cercato colpe” e che ha legato tutto all’alcool, alla superficialità e all’apparenza: “Dovete TACERE. Stare zitti perché non sapete nulla. Per dignità. Per rispetto. Per umanità. Perché una ragazza se n’è andata. E tutto quello che serviva era il silenzio. Un abbraccio. Un pensiero. Non le vostre opinioni”.

L’amica di Simona ha proseguito che la vicenda è stata inaspettata e fa ancora fatica ad accettare che non troverà più la ventenne al Gala (il luogo dove erano solite incontrarsi, ndr), “magari a dormire sul divano” o a “mangiare le tue gallette”.

Il ricordo di Simona Cinà

L’autrice delle storie su Instagram si lascia andare anche al ricordo di com’era Simona con i suoi “occhi accecati dal sole” perché si ostinava “a giocare senza occhiali” e alle “risate per quel zitto ricky che faceva ridere ogni volta”.

“Non riesco a concepire un’estate senza le nostre tappe, senza i nostri piani, senza le nostre avventure da condividere“, ha aggiunto sottolineando che Simona era “piena di vita. Ma davvero. Non è una frase fatta”.

“Eri energia pura, movimento, risate, progetti, idee. Eri una di quelle persone che riempiono i posti in cui stanno. Che se non ci sono si sente. E ora si sente. Ovunque”, è l’amara sensazione dell’amica di Simona a cui si aggiunge la rabbia perché la ventenne non c’è più, perché lei non può fare di più ma soprattutto per chi “ha voluto trasformare una tragedia in uno spettacolo da commentare” e “ha cercato colpevoli tra chi ti voleva bene”.

L’amica di Simona ha confessato anche di provare rabbia per se stessa perché continua a chiedersi se avrebbe potuto fare qualcosa se fosse rimasta di più alla festa. Ha raccontato che seppur si erano conosciute da poco tempo, il loro legame è stato da subito molto stretto e insieme hanno vissuto tantissime esperienze.

Per questo motivo è difficile “concepire che una persona con cui passavi la maggior parte del tuo tempo, all’improvviso, non ci sia più”, il ricordo però continuerà a vivere “in tutto ciò che abbiamo fatto insieme. In quello che mi hai lasciato. Perché anche se il tempo è stato breve, il legame era vero”.