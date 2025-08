Simona Cinà morta in piscina a Palermo, perché la criminologa Bruzzone non è convinta dell'ipotesi del malore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La criminologa Roberta Bruzzone ha dei dubbi sul malore di Simona Cinà. Secondo l’esperta, è necessario sì attendere l’autopsia, ma anche andare più a fondo con le indagini. Troppi i dettagli che non possono essere ignorati a bordo piscina.

I dubbi di Bruzzone

Si attendono i risultati dell’autopsia di Simona Cinà, ma nel frattempo proseguono le indagini sulla scena dove è stato ritrovato il corpo. Secondo Roberta Bruzzone, esperta criminologa, ci sono una serie di elementi che sollevano interrogativi che non possono essere ignorati.

Lo scenario che emerge, ben oltre l’ipotesi di un malore o di un semplice incidente, è complesso. Tra gli elementi considerati dubbi ci sono le tempistiche delle chiamate e l’arrivo dei soccorsi, la presunta alterazione della scena del crimine e il fatto che non si trovino ancora i vestiti della ragazza.

IPA Ingresso della villa della festa dove è morta Simona Cinà

Per Bruzzone sono elementi da considerare anche i video limitati o frammentati e il messaggio di invito alla festa: “Se proprio a fine serata qualcuno è troppo ubriaco e per caso cade in piscina, considerate l’idea di portare un costume in macchina”.

Accertamenti tecnici più approfonditi

La Procura di Termini Imerese ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti (un atto che permette, come si legge su Quotidiano di Palermo, di avviare accertamenti tecnici irripetibili), ma secondo Bruzzone non bastano.

Secondo l’esperta, la quantità degli elementi emersi impone un cambio di passo nelle indagini. Spiega:

l’insieme degli elementi richiede un approccio investigativo ben più approfondito, che consideri ipotesi oltre la fatalità e includa l’analisi forense, chimico-tossicologica, dei video e degli spostamenti negli ultimi minuti di Simona.

Un altro “errore”, secondo la criminologa, è il trattamento della scena. Dovevano porre tutto sotto sequestro e fare tutta una serie di accertamenti ulteriori in quella fase, dice.

Le tempistiche

L’elemento che più crea dubbi è quello relativo alle tempistiche. Il comunicato della Procura di Termini Imerese parla di ritrovamento in un angolo “poco illuminato”, eppure la piscina era molto vicina alla zona dove era presente la musica e piuttosto illuminata. Un’amica della pallavolista ha persino dichiarato che la piscina era bassa e si toccava.

La famiglia ha raccontato più volte del loro arrivo e del lasso di tempo tra la chiamata a loro e quella all’ambulanza. Sul posto erano già presenti i carabinieri e tutti i presenti, dicono, erano in silenzio. La sorella di Simona racconta inoltre di una villa troppo pulita per una festa conclusa in maniera improvvisa.