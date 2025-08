Simona Cinà morta in piscina, è vero che non è stato trovato alcol? Parla la Procura di Termini Imerese

Sul conto di Simona Cinà, la ragazza morta in una festa in piscina a Bagheria, alle porte di Palermo, si è scritto molto e si è speculato anche di più. La Procura di Termini Imerese ha dunque deciso di diramare un comunicato stampa per smentire le inesattezze e per rimettere gli organi di informazione sui giusti binari. Simona è stata soccorsa e i suoi vestiti non sono stati trovati perché oggetto di sequestro, viene specificato.

Appello della Procura agli organi di stampa

La Procura esprime condoglianze alla famiglia e invita a evitare la diffusione di informazioni false o non verificate, per concentrare l’attenzione sull’accertamento della dinamica della tragedia.

Il ritrovamento del corpo di Simona Cinà

Il corpo senza vita di Simona Cinà è stato rinvenuto intorno alle 4:00 nella notte tra l’1 e il 2 agosto sul fondo della piscina, in una zona poco illuminata.

IPA

I familiari di Simona Cinà

Alcuni ragazzi, specifica la nota, si sono tuffati per recuperarlo e hanno tentato la rianimazione in attesa dei soccorsi. Il personale del 118, giunto sul posto, ha constatato il decesso alle 5:00.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bagheria, coadiuvati da personale del Nucleo Investigativo di Monreale. Successivamente è arrivato anche il magistrato di turno.

Sono stati effettuati rilievi e sequestri, ed è stata avanzata la richiesta di ispezione cadaverica. Poi è stata inoltre disposta l’autopsia.

I vestiti di Simona Cinà

Sulla scena “c’erano solo bottiglie d’acqua, la piscina era pulita, noi abbiamo chiamato per avere notizie su mia figlia. Dov’è finito l’alcool?”, ha domandato, affranta, la madre di Simona Cinà.

“Erano tutti zitti al nostro arrivo”, ha commentato Roberta Cinà, sorella gemella di Simona, intervenuta a Morning News su Canale 5.

La Procura è entrata nel merito chiarendo alcuni punti: i vestiti di Simona non sono stati trovati dai familiari perché posti sotto sequestro.

E ancora: tutti i presenti alla festa in piscina sono stati identificati e hanno collaborato con gli inquirenti.

Per quanto riguarda le bottiglie di alcolici, la Procura precisa che la scena non è stata inquinata o alterata: bottiglie e bicchieri erano presenti e sono stati sequestrati dai carabinieri.

Al momento non ci sono elementi per ipotizzare che qualcuno abbia manomesso il luogo del dramma. Ulteriori verifiche saranno condotte dopo l’autopsia.