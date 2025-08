Simona Cinà morta in piscina, l'amica che era alla festa dubita che sia annegata: "Era bassa, toccavamo"

“Non può essere annegata. La piscina era bassa, toccavamo. E poi Simona era bravissima a nuotare”. Queste le parole di Francesca Evola, l’amica di Simona Cinà. Quest’ultima, ricordiamo, è morta nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Bagheria (Palermo), durante una festa di laurea. Il suo corpo giaceva sul fondo della piscina della villa che ospitava il ricevimento. Quando si è consumata la tragedia Francesca era già rientrata a casa, lasciando Simona nel pieno del suo divertimento. La mattina dopo sua madre l’ha svegliata con la drammatica notizia. Per la 20enne, Simona non può essere morta per annegamento, dato che “eccelleva in tutti gli sport”, oltre alla pallavolo che già praticava.

Il racconto dell’amica

Ascoltata da Repubblica Francesca Evola, 20 anni, ha raccontato gli ultimi ricordi di quella festa di laurea in una villa al civico 20 di via Sant’Isidoro Monte a Bagheria, nel Palermitano. Nella notte tra il 1° e il 2 agosto lei e Simona Cinà erano insieme, a suggello della grande unione che le legava al di là della pallavolo.

Francesca spiega che insieme hanno “ballato e giocato a palla in piscina tutta la notte”, poi verso le 3:20 è andata via perché sentiva freddo. È l’ultima immagine che la 20enne conserva di Simona in vita, che le avrebbe detto: “Va bene, tranquilla. Domani scendiamo a giocare al campo”.

ANSA La piscina della villa di Bagheria, Palermo, dove la studentessa e pallavolista Simona Cinà è stata trovata morta, sul fondale. L’amica Francesca Evola: “Non può essere annegata”

Simona “stava benissimo”, ricorda Francesca. Quella notte la ragazza “non può essere annegata” perché “la piscina era bassa“, ma soprattutto la sua amica “era bravissima a nuotare”.

La 20enne, quindi, “eccelleva in tutti gli sport” proprio come nella pallavolo, come dimostra il post di commiato pubblicato sui profili social dal team della Gala Sport Academy, la sua squadra.

L’alcol in piscina? “Nessuno ha ecceduto”

Le circostanze che hanno portato alla morte di Simona Cinà sono oggetto di indagine con l’attesa dell’esame autoptico che verrà condotto giovedì 7 agosto dal medico legale Tommaso d’Anna incaricato dal sostituto procuratore Raffaele Cammarano. Nel frattempo le ipotesi sulle cause del decesso si rincorrono.

Non sono mancate quelle sull’abuso d’alcol, ma su questo punto Francesca Evola fa chiarezza tra le pagine di Repubblica. Quella sera tutti hanno bevuto, ma “nessuno ha ecceduto con l’alcol” dato che si trattava di “una serata di divertimento sano“.

Come è morta Simona Cinà

Come anticipato, la tragedia si è consumata nella notte tra il 1° e il 2 agosto in una villa noleggiata per una festa di laurea alla quale erano invitate anche Simona Cinà e la sua amica Francesca Evola.

Verso il termine del ricevimento, quando Evola si era già allontanata per fare rientro a casa, il corpo esanime di Simona è stato trovato sul fondale della piscina “in un angolo distante scarsamente illuminato rispetto alla zona dove erano collocati il bar, la consolle musicale e i servizi igienici”, ricostruisce la Procura di Termini Imerese in una nota firmata dalla procuratrice Concetta Federico.

Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 4 da alcuni dei partecipanti, gli ultimi rimasti alla festa. Uno di essi ha telefonato al 112 alle 4:10. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, registrato alle 5 del mattino.

Le risposte sulle dinamiche della tragedia arriveranno giovedì 7 agosto, quando il medico legale incaricato dalla Procura eseguirà l’esame autoptico sul corpo di Simona Cinà. Tra le prime ipotesi degli inquirenti c’è quella dell’annegamento, una dinamica che l’amica Francesca Evola smentisce con certezza.