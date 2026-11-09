Simona Izzo affetta dalla sindrome di Sjögren, la malattia che colpisce soprattutto occhi e bocca delle donne

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Simona Izzo, nota attrice e regista, ha rivelato di essere affetta dalla sindrome di Sjögren. La patologia, che colpisce soprattutto gli occhi e la bocca delle donne, è stata individuata da un immunologo dopo un periodo di forte incertezza per Simona Izzo, che ha confidato anche di aver pensato di morire.

Il racconto di Simona Izzo sulla sindrome di Sjögren

Simona Izzo ha raccontato come ha scoperto di essere affetta dalla sindrome di Sjögren nel corso della trasmissione Storie al bivio weekend condotta da Monica Setta: “Tutto è cominciato a Cortina. Ero lì per un Festival, sono entrata in albergo e ho avvertito che c’era un po’ di polvere. La mattina mi sono svegliata e non riuscivo a respirare. Pensavo fosse tipo allergia, non mi sono preoccupata”.

I sintomi, però, non sono scomparsi. L’attrice e regista ha aggiunto: “Mi mettevo le cremine ma sentivo che c’era qualcosa che non andava. Tutti mi dicevano ‘C’è qualcosa, ma non capiamo’. Avevo una specie di sabbietta negli occhi e non riuscivo a capire. Sono andata dall’otorino, dall’oculista, dallo stomatologo perché avevo un problema in bocca che poi si risolveva, sono andata dal dermatologo, dal ginecologo… Sono andata ovunque, è stata una via crucis”.

Simona Izzo ha spiegato: “Io sono sieronegativa. Nel sangue questa malattia non c’è, ma c’è nella sintomatologia”. Poi ha rivelato: “Io ero convinta che sarei morta a ottobre. Stavo così male, avevo un’astenia così forte. Non volevo fare più nulla. Non volevo mangiare, ho perso 9 chili”.

A scoprire la malattia è stato un immunologo. Ora, Simona Izzo è più sollevata: “L’ho accettata, finalmente ho dato un nome a quello che avevo“.

Cos’è la sindrome di Sjögren

La sindrome di Sjögren primaria, come spiegato sul sito della clinica Humanitas, è una malattia immunologica caratterizzata principalmente da secchezza orale e oculare. Può coinvolgere, però, anche altri organi e apparati, come il sistema nervoso centrale e periferico e le articolazioni.

La sindrome di Sjögren secondaria si associa con gli stessi segni e sintomi ad altre malattie reumatologiche, soprattutto alle connettiviti, ma anche all’Artrite Reumatoide.

La malattia colpisce in modo più frequente le donne, soprattutto di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con un rapporto tra maschi e femmine di 1 a 20.

Le cause e i sintomi della sindrome di Sjögren

Allo stato attuale, la causa della sindrome di Sjögren non è nota. Si ritiene che alla base di essa ci sia un trigger infettivo e una successiva reazione autoimmune contro l’epitelio dei dotti ghiandolari.

I sintomi caratteristici sono sensazione di bocca e occhi secchi. A tali segni si possono associare congiuntiviti e parodontopatie, ingrossamento delle ghiandole salivari (soprattutto parotidi), tosse secca, secchezza di cute e organi genitali. Altre manifestazioni includono artralgie, parestesie, astenia e vasculite cutanea.