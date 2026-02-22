Simona Malato, l'intervista all'attrice dalla sorella di Messina Denaro alla madre di Battiato: “Io chi sono?”

C’è un momento nella vita in cui le domande tornano con una forza nuova. Non perché non le si sia mai affrontate, ma perché smettono di essere esercizi mentali e diventano necessità. «Io chi sono?» non è più un interrogativo astratto, buono per un tema scolastico o per una suggestione filosofica: diventa una fenditura. Una crepa che si apre tra ciò che si è stati, ciò che si è diventati e ciò che si teme o si desidera di essere. L’attrice Simona Malato attraversa questa domanda senza schermature. Non la usa come slogan, non la indossa come posa. La abita. La lascia lavorare dentro di sé, come fanno i personaggi che interpreta: prima si avvicinano, poi entrano, infine modificano il paesaggio interiore. A cinquant’anni, con due figlie adolescenti e un mosaico di ruoli complessi alle spalle, il bilancio non è un elenco di traguardi, ma un movimento continuo tra identità e trasformazione. Nel suo racconto non c’è compiacimento, né autocelebrazione. C’è piuttosto un’attenzione vigile verso i propri scarti interiori: il divario tra come si sente e come viene percepita, tra la madre che è e le madri che ha interpretato, tra l’attrice riconosciuta e la donna che convive con la sindrome dell’impostore. È in quello scarto che si gioca tutto. È lì che nasce la vulnerabilità, ma anche la possibilità di una consapevolezza più profonda. Simona Malato parla del giudizio come di un confronto necessario, anche quando brucia. Parla delle etichette che non la rappresentano del tutto, ma che non rifiuta con rabbia: le osserva, le interroga, si chiede se contengano una verità che lei stessa fatica a vedere. È un esercizio raro, quello di non difendersi subito, di restare in ascolto anche quando lo sguardo dell’altro destabilizza. C’è poi la maternità, che non è un capitolo separato ma una lente attraverso cui tutto si ridefinisce. Le paure si moltiplicano, le responsabilità si fanno più sottili. Che cosa si trasmette, senza volerlo, ai figli? Che traccia resta? In che modo le proprie inquietudini diventano eredità? La sua riflessione non cerca rassicurazioni facili. Accetta l’idea che non esista una risposta definitiva, solo un lavoro quotidiano di equilibrio tra presenza e distanza, tra protezione e libertà. Anche il successo, per Simona Malato, è un territorio ambiguo. Può sostenere, certo, ma può anche appesantire. I riconoscimenti arrivano spesso in ritardo, quando l’attrice è già altrove, immersa in un altro personaggio, in un altro frammento di sé. Il cinema conserva, congela, rimanda nel tempo; il teatro brucia nel presente e si consuma lì. In entrambi i casi, però, ciò che conta è l’autenticità della relazione: con il regista, con la troupe, con il pubblico, con se stessa. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie non emerge un’identità definitiva, ma un processo. Un continuo rispecchiamento tra interno ed esterno, tra ciò che si vede allo specchio e ciò che gli altri restituiscono. Non siamo mai una forma stabile, suggerisce Simona Malato, ma un equilibrio dinamico che cambia mentre lo osserviamo. Forse è questo che colpisce: la disponibilità a restare nel dubbio, a non chiudere la domanda. «Io chi sono?» non è una richiesta di definizione, ma un varco. È lo spazio in cui l’attrice e la donna coincidono, si scontrano, si rimettono in discussione. È una domanda che non pretende una risposta conclusiva, ma chiede presenza, lucidità, coraggio. E, ascoltandola, si ha la sensazione che quella domanda non riguardi soltanto lei. Che, in fondo, riguardi tutti noi.

Che momento sta vivendo, Simona? Dal 23 febbraio la vedremo al cinema nel film Lo scuru; l’abbiamo vista nei panni della sorella di Matteo Messina Denaro in L’invisibile e la rivedremo in quelli della madre di Battiato nel film Il lungo viaggio su Rai 1 il 1° marzo. Se dovesse definire questa fase del suo percorso, come la descriverebbe?

“È certamente una fase di grande trasformazione personale. Ho compiuto cinquant’anni, sono madre di due adolescenti e attraverso un periodo in cui il tema del cambiamento è molto presente. I personaggi a cui ho lavorato di recente, per diversi aspetti, sono lontani da me. Non tanto per età, che forse coincide, quanto per epoca e per collocazione nel mondo. Sono donne che si trovano in una posizione diversa dalla mia; interpretarle e dar loro corpo ha avuto un effetto anche su di me. Credo molto nella capacità di reinventarsi e di osservarsi da prospettive nuove. Questa dimensione personale si è intrecciata profondamente con il lavoro. Penso alla domanda evocata nel film Il lungo viaggio, quella che Franco Battiato si pose a sette anni durante un tema alle elementari: ‘Io chi sono?’. È una domanda autentica, radicale, che può riaffiorare con forza anche a cinquant’anni. Può essere il momento in cui ciò che si è costruito fino ad allora regge e rappresenta davvero; oppure un passaggio in cui si rimette tutto in discussione. Dipende dalle traiettorie individuali. È un’età fragile, per certi versi simile a una seconda adolescenza. Il lavoro su Rosaria Messina Denaro, ad esempio, è stato molto particolare. Non ho affrontato un’indagine introspettiva nel senso tradizionale; mi sono concentrata sulle azioni, perché il personaggio era un motore narrativo legato alla cattura. Ho cercato di calarmi nei suoi panni senza compiere uno scavo psicologico profondo. Si trattava di un materiale delicato, ancora vivo; in parte mi sono anche tutelata. Quando si interpreta un ruolo si mette sempre in gioco una parte di sé, si entra in dialogo anche come osservatori. In questo caso non è stato semplice individuare la direzione. L’abbiamo trovata insieme al regista lavorando sull’azione, sul ritmo, sul movimento, su elementi più tecnici: la struttura fisica, il modo di abitare lo spazio. È stata quella la chiave”.

“Io chi sono?”: se l’è posta anche lei in questo periodo. Ha trovato una risposta?

“No, la ricerca è ancora aperta e in divenire. Non esiste una risposta definitiva. Avverto però una maggiore capacità di lasciar andare ciò che non mi appartiene più, ciò che non desidero trattenere. C’è una forma di distacco rispetto a dinamiche che un tempo consideravo centrali: mantenere certe relazioni a ogni costo, essere sempre all’altezza di tutto. Oggi mi interessa fare del mio meglio. Questo atteggiamento elimina molto superfluo e libera energie. Credo abbia a che fare con l’età. Paradossalmente, facendo spazio, i legami diventano ancora più preziosi. Il rapporto con le mie figlie è una continua ricerca di equilibrio, così come quello con il mio compagno e con i colleghi. È un confronto costante, un gioco di rispecchiamenti che mi permette di leggermi in modi nuovi. In questa fase la relazione ha assunto una centralità forte nella mia vita. Osservare l’equilibrio dinamico che esiste dentro ciascuno di noi e nei legami che coltiviamo influenza direttamente anche il lavoro. Recitare è sempre una questione di relazione: con se stessi, con il personaggio, con gli altri interpreti. È sempre stato così, ma ora, dando più valore a questa armonizzazione, ne percepisco con maggiore chiarezza gli effetti”.

In questo processo di ricerca, ha scoperto o riscoperto in sé qualche aspetto che l’ha sorpresa o destabilizzata?

“Sì. Mi sono scoperta più timorosa di quanto pensassi. I personaggi possono illuminare parti di sé che si apprezzano o che risultano utili, ma anche zone d’ombra. Con le mie ombre ho sempre convissuto: le ho riconosciute, frequentate, considerate strumenti del mio lavoro di attrice. Tuttavia, non restano immutate; cambiano, come cambiamo noi. Alcune donne che ho interpretato, più dirette e serene nel rapporto con le proprie ombre, mi hanno fatto capire che con alcune delle mie non ho lo stesso equilibrio. È destabilizzante. Ma proprio in quella destabilizzazione si può trovare uno spazio di consapevolezza e chiedersi come affrontarla: le ombre esistono e vanno riconosciute. Ho individuato così alcune paure, legate anche all’essere madre. Talvolta mi domando se, senza le mie figlie, affronterei tutto nello stesso modo. La maternità porta con sé timori inevitabili. Una volta chiesi a mia madre Cinzia: ‘Quando una madre smette di preoccuparsi dei figli?’. Mi rispose: ‘Mai’”.

Quanto si è preoccupata sua madre quando ha deciso di dedicarsi alla recitazione, partendo da una terra in cui l’arte non è certo un percorso semplice?

“Non ho chiesto il permesso. È stata una scelta netta, anche perché stavo seguendo un altro percorso che ho cercato di portare avanti finché è stato possibile, ma che ha dovuto cedere davanti a questo innamoramento, a questo scuotimento profondo. L’inizio del lavoro come attrice è stato uno shock, un innamoramento potente. I primi progetti sono stati un paradiso. Lavoravo con Claudio Collovà, con i ragazzi del Malaspina, con attori straordinari come Filippo Timi e Gabriele Benedetti. Ero agli inizi e mi trovavo in un ambiente in cui vedevo concretamente la forza trasformativa dell’arte, del teatro. Era uno spazio in cui tutto sembrava possibile. Un innamoramento così non lascia spazio a interferenze nelle proprie decisioni. Eppure, ho sempre sentito il sostegno dei miei genitori. Ricordo un momento preciso: avevo iniziato a fare teatro, mi ero allontanata da casa, vivevo con altre studentesse. Avevo trovato una mansarda alla Vucciria, l’avevo sistemata e ridipinta. Un giorno mio padre Lorenzo venne a trovarmi. Gli mostrai i lavori fatti e iniziò a piangere. Disse: ‘Sei andata via, sei cresciuta’. Non l’avevo mai visto piangere. Oggi penso che forse avesse più o meno l’età che ho adesso e che mi guardasse come oggi guardo le mie figlie. Ma i miei hanno sempre avuto fiducia nelle mie scelte. Talvolta, quella fiducia mi ha persino disorientata, perché procedevano senza aspettative precise, nemmeno rispetto al successo”.

Il successo, cos’è?

“Il successo è un tema nella vita di un attore. Lavoro da quasi trent’anni. È bastato entrare nel cinema per iniziare a essere riconosciuta. È andata così. In teatro ho sempre scelto i progetti e le persone con cui condividere un tratto di strada. Ci sono stati momenti in cui pensavo con lucidità che la vita è un attraversamento e desideravo attraversarla facendo questo mestiere. Questo pensiero mi ha sempre dato serenità rispetto al successo, che per me è un peso. Non mi sento a mio agio nei lustrini e non li ho mai cercati”

E il riconoscimento del pubblico, il “grazie” che arriva dalle persone? Che rapporto ha con questo?

“È un aspetto che sto ancora esplorando. Alcune esperienze sono molto chiare: può essere profondamente toccante quando una madre mi ferma per ringraziarmi per come ho interpretato un personaggio, come è accaduto con la madre di Gianni in Stranizza d’amuri. Una donna mi disse: ‘Mio figlio è omosessuale. Anch’io sono stata come lei, poi ho capito, ho salvato mio figlio’. Questo per me è prezioso. Mi colpisce perché è come attraversare un’esperienza insieme. È una conversazione intima, un riconoscersi reciproco. Non credo che nella vita si faccia davvero qualcosa da soli. Amo la solitudine, ma ogni gesto nasce comunque da una rete di relazioni: portiamo dentro i genitori, le persone incontrate, le esperienze vissute. Quando accadono incontri così personali con il pubblico, la restituzione è potente. Allo stesso tempo mi porto addosso una certa densità emotiva, forse anche perché mi vengono affidati personaggi molto intensi. A volte resto piena di emozioni esplorate per quei ruoli, emozioni che non sempre mi appartengono o che non vorrei frequentare a lungo. È successo con Le sorelle Macaluso e, in parte, anche con Stranizza d’amuri. Sono presenze che rimangono nel corpo, compagne di viaggio che faticano ad andarsene”.

Succede anche a teatro?

“A teatro non accade. Ho una mia teoria: a teatro il personaggio termina con la fine della recita. Se il giorno dopo si replica, lo si richiama in vita, ma resta lì, nello spazio del teatro. È un’immagine, certo, ma mi aiuta. Forse è lo scambio immediato con il pubblico, così fisico e presente, che consuma tutto nell’istante. Nel cinema, invece, esiste uno slittamento temporale quasi paradossale. Mentre si lavora non si riesce a contenere l’idea che, magari anni dopo, qualcuno possa ringraziarti per quel personaggio. Quel ringraziamento può arrivare in qualunque momento, anche a distanza di dieci anni. E il lavoro dell’attore resta sempre ancorato al qui e ora, che è in continuo mutamento. In questo periodo, per esempio, sono immersa nel prossimo personaggio che interpreterò. Occupa il mio tempo, invade la quotidianità. Non è un mestiere che si possa circoscrivere con precisione. L’equilibrio che cerco nella vita privata mi serve proprio per affrontare i disequilibri che scelgo di attraversare quando esploro strade meno comode”.

“Sei andata via” ma c’è un posto in cui è sempre rimasta: la Sicilia. Lei nasce a Erice perché lì si trovava nel 1975 l’ospedale adibito alle nascite. Cresce a Trapani tra “vento, mare, nuvole che corrono, palpitazioni atmosferiche e sale”, la parte più ‘pura’ che, più o meno inconsciamente, dice di usare come base quando costruisce i suoi personaggi. E vive ancora a Palermo, in una zona che dovrebbe emanare cultura e arte se non fosse lasciata alla disattenzione degli amministratori. Non ha mai sentito l’esigenza di trasferirsi stabilmente a Roma per fare un salto di qualità nel cinema?

“Sì, vivo ancora a Palermo. Ho anche provato a stabilirmi a Roma, pensando che potesse essere un passaggio naturale. Tuttavia, nel mio percorso non ho mai ragionato in termini di ‘salto di qualità’. Ho iniziato con il teatro, che mi ha dato moltissimo per anni. Ho lavorato con quasi tutti gli artisti palermitani, passando da un progetto all’altro con un desiderio continuo di apprendere, di mettermi alla prova, di capire quale attrice stessi diventando. Il teatro è stato ed è una palestra. Non ho mai pensato che il cinema rappresentasse un gradino superiore. Per me sono due strade parallele. Ricordo che la mia prima agente, quasi centenaria, mi disse: ‘Se vuole fare cinema deve sentirlo nel cuore, deve sentirsi abitata da questo desiderio anche quando non lavora’. Non significava partecipare a ogni evento mondano nella speranza di ottenere un ruolo. Non l’ho mai vissuta in quel modo. Per questo trasferirmi a Roma non ha mai avuto un peso decisivo. Mi sono innamorata della città, ho molti amici, ma lo spazio più profondo era per Palermo. Ogni volta che tornavo mi sentivo a casa. Non la casa d’origine, ma una casa scelta. Palermo è stata per anni una fonte inesauribile di ispirazione. È una città che mi ha messa alla prova e trasformata. Qui ho compiuto un vero rito di passaggio, forse tardivo, e questo mi ha tenuta qui, insieme agli affetti. A un certo punto ho capito che una casa va sentita. E in quel momento la mia casa era Palermo. Anche quando mi pesa spostarmi solo per una prova costume, non è mai stata una costrizione, ma una decisione consapevole. E tutto può cambiare. I cinquant’anni non segnano un declino: sono l’inizio di una nuova stagione”.

Spesso non siamo noi a definirci: sono gli altri ad attribuirci un’etichetta. È accaduto anche a lei di sentirne il peso? Ha vissuto la sua sicilianità come un limite?

“Sì, l’ho percepito soprattutto nel cinema. In parte posso comprenderlo, ma non lo condivido del tutto. Una prima domanda che mi pongo è: dove sono gli autori? Perché una donna siciliana dovrebbe essere necessariamente ‘sfasciata’? È una caratterizzazione che riguarda l’immaginario sulla donna del Sud, più che l’attrice. Ho interpretato ruoli straordinari, ma quando dietro c’è uno sguardo femminile, come nei lavori con Emma Dante, quella connotazione cambia. I personaggi possono essere fragili o lacerati, ma non ‘sfasciati perché siciliani’. Esistono poi risposte più pragmatiche: a questa età, quali ruoli vengono proposti se non quelli di madre? Anche in quel caso mi chiedo: dove sono gli autori? Avverto quell’etichetta, ma non mi rappresenta pienamente. Non mi infastidisce, però mi mette in allerta. Mi domando se ci sia qualcosa che non riesco a vedere di me e che invece è evidente agli altri. È capitato persino di pensare che forse abbiano ragione loro nel descrivermi in un certo modo. Il divario tra percezione interiore e immagine esterna è un interrogativo reale. Per esempio, rispetto alla maternità: cerco di essere una buona madre, ma non somiglio alle madri che ho interpretato. Quando qualcuno afferma: ‘È perfetta per fare la madre di Battiato’, che cosa intende davvero? A me è servita una struttura su cui potessi lavorare, per esempio, ma costruire quella madre è stato un processo bellissimo: l’abbiamo modellata quasi teatralmente, per poi sottrarre e arrivare a una figura che potrei immaginare anche sul palcoscenico. È una questione antica, che non riguarda solo l’età: come mi vedono gli altri? Non per adeguarmi, ma per mettere in dialogo lo sguardo esterno con quello che ho di me stessa. È un continuo rispecchiamento. Non siamo mai un’identità fissa. Non capita anche a lei di passare davanti a uno specchio, tornare indietro e chiedersi: ‘Sono davvero così?’. Oggi siamo circondati da specchi, da immagini, da informazioni che incidono sulla nostra autorappresentazione. Non credo che noi e il mondo siano separati: ci riflettiamo a vicenda. Contribuiamo a costruire il mondo anche solo attraversandolo. Nel mio caso, il fatto di fare l’attrice amplifica tutto questo. Ma probabilmente mi porrei le stesse domande anche in un’altra vita: studiavo psicologi e, quindi, questa tensione alla riflessione mi appartiene”.

Nell’autorappresentazione e nella rappresentazione di lei, riconosce in sé qualcosa delle sue figlie o viceversa?

“Sono due persone profondamente diverse tra loro, quasi opposte. In una riconosco una passione luminosa, una determinazione accompagnata da un’aspettativa positiva verso la vita. Non è solo speranza: è fiducia nel possibile, una tensione verso il sogno che la muove. È una qualità preziosa, perché implica la capacità di immaginare e di lasciarsi guidare da ciò che ancora non esiste. In parte è lo slancio che mi ha spinta, a suo tempo, a dichiararmi attrice. Nell’altra vedo una grande riservatezza. Può sembrare sorprendente, ma da bambina ero molto timida e in parte lo sono ancora. Quella tendenza a trattenersi, a sentire in profondità prima di esporsi. In entrambe riconosco un lavoro intenso di ascolto di sé. Non è semplice. Aprire un dialogo su questi aspetti richiede attenzione, metafore, ponti che permettano di attraversare parole dense e, allo stesso tempo, difficili da afferrare”.

In una conversazione privata, un attore l’ha definita come la persona più professionale incontrata su un set. Cos’è per lei la professionalità?

“Un caro amico, con cui ho condiviso un lungo percorso teatrale, mi disse: ‘A me piace lasciare ciavuru’. È un’espressione siciliana che allude a un segno, a un odore che resta. Fa riflettere su che cosa significhi davvero essere professionali. Nel mestiere dell’attore, professionalità non significa solo puntualità o disciplina. Significa attraversare anche zone scomode, non sempre gradevoli, senza perdere il rispetto della relazione. Forse vuol dire integrare l’intensità del lavoro dentro un rapporto sano, che non lasci pesantezze. Essere professionale, per me, è poter guardare negli occhi una persona del reparto parrucco e dire: ‘Questo lavoro sui capelli mi è stato utile, grazie’. È riconoscere che si sta costruendo qualcosa insieme, ciascuno con la propria competenza. Se qualcuno è in difficoltà, quando posso, sostengo. E parlo di relazioni trasversali, tra reparti, non solo tra attori o tra attore e regista. Il rapporto con il regista, poi, è centrale. Talvolta le collaborazioni più fertili nascono anche dal conflitto, purché autentico. Se tutto resta in superficie, non ci si incontra davvero. Convivo con una forma di sindrome dell’impostore che può mettermi in crisi. In quei momenti posso apparire spigolosa, perché non mi interessa mantenere un clima artificiosamente cordiale. Cerco autenticità nelle relazioni, anche quando comporta attrito. È un insegnamento che viene dal teatro. In poche settimane si diventa quasi una famiglia. Se il lavoro funziona, si offre la parte più intima di sé. Serve fiducia, ma anche la libertà di dire: ‘Fin qui posso arrivare’. Dirlo con sincerità, nel presente. La sincerità come postura. Perché tutti, in misura diversa, siamo capaci di finzioni”.

Sindrome dell’impostore: che rapporto ha con il giudizio, soprattutto quando proviene dall’esterno?

“Se trasformiamo la parola ‘giudizio’ in ‘confronto’, allora diventa inevitabile. Tutti siamo vulnerabili di fronte allo sguardo altrui. Osservo, per esempio, che quando si sostiene il lavoro di qualcuno, quel sostegno genera coraggio, attenua la paura, rafforza il centro. Un riscontro positivo aiuta. Se invece arriva una valutazione negativa, occorre elaborarla. La difficoltà nasce quando ciò che viene restituito non coincide con ciò che si sente dentro. Se percepisco un’esperienza in un modo e mi viene descritta in un altro, si crea uno scarto: ‘Com’è possibile che io senta questo e tu veda altro?’. Nel nostro mestiere accade spesso. Ci sono recite in cui si esce convinti di non aver funzionato e il regista è entusiasta. O viceversa. Quando mi confronto con un giudizio, parto sempre dall’auto-osservazione: come mi sento e perché. A volte il giudizio interno è più ingombrante di quello esterno. Non posso permettermi di essere troppo severa con me stessa. In questo momento della mia vita l’autorappresentazione è centrale. Non è una fase lineare: ci sono giorni di stabilità e altri di incertezza. Talvolta sento il bisogno di tornare indietro per capire il percorso fatto; altre volte mi proietto in avanti e mi domando come sarò. Se il giudizio è confronto, per quanto conflittuale, è necessario. Senza crisi non c’è movimento. Mi fa piacere sentirmi dire che sono brava, ma non so mai bene come reagire. Istintivamente sento il bisogno di ridimensionare. E lei cosa intende per ‘giudizio’?”.

Quando parlo di giudizio mi riferisco a quello sul lavoro: finisce un film e nasce la curiosità di leggere le recensioni o ascoltare il parere del pubblico. Anche se poi, di persona, sono tutti gentili e magari il giorno dopo arrivano le stroncature. Che rapporto ha con questo?

“È un rapporto difficile, davvero. Sono sempre stata incuriosita dall’astrologia, anche perché sono circondata da amiche che la praticano con grande competenza, a partire dall’immensa Aurora Quattrocchi. Per anni ho creduto di essere Sagittario ascendente, e l’idea mi piaceva. Poi ho scoperto di essere Capricorno ascendente. Da allora il Toro, il mio segno, è rimasto chiuso nella stalla. Dovrei recuperare quell’energia che sa anche godere della vita. In questo momento forse ne avrei bisogno. Lo scontro con i limiti mi accompagna fin da bambina. A volte con maggiore forza, a volte meno. Il lavoro su Battiato, per esempio, mi ha portata a riaprire testi su Gurdjieff e sulle tradizioni mistiche. Vale la pena ascoltare queste voci, non come verità assolute, ma come ipotesi affascinanti su di sé. E se non lo si fa adesso, quando? È una fase complessa anche perché riemergono le paure legate alla maternità. Come si trasmettono alle figlie i propri dubbi, le proprie trasformazioni, senza appesantirle? Che traccia resterà di me in loro? In che modo le avrò aiutate? La domanda quotidiana è: come stiamo al mondo oggi? Vorrei avere sempre la forza di pormela. È un lavoro interiore che si intreccia con il mestiere e con un presente già difficile da interpretare. Poi basta alzare gli occhi e vedere uno squarcio di cielo azzurro per decidere di uscire a camminare e schiarirsi le idee. Intanto accadono anche fatti molto concreti: ieri sera stavamo spostando la camera per creare nuovi spazi di privacy in casa e pioveva dentro. Stamattina avrei dovuto controllare il tetto e non l’ho ancora fatto. Quando piove in casa si potrebbe dire semplicemente: sta piovendo in casa. Invece scatta l’interpretazione simbolica: che significato avrà? È una deriva che mi appartiene”.