Simona Ventura lancia la sua newsletter e la dedica a Marco Pannella, "uno così in politica non era normale"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuovo progetto per Simona Ventura, che ha lanciato la sua newsletter, dedicandola a Marco Pannella: “Uno così in politica non era normale” ha scritto la conduttrice televisiva. Simona Ventura ha poi aggiunto: “Di cose da raccontare ne ho parecchie. Alcune divertenti, alcune dolorose. Alcune fino a qualche anno fa non le avrei mai dette. E sinceramente ho meno voglia di fare finta”.

Perché Simona Ventura ha lanciato la sua newsletter

Simona Ventura, lanciando la sua prima newsletter, ha spiegato così la sua decisione: “Potrei tranquillamente continuare a fare quello che conosco e sarebbe decisamente più semplice, però le cose troppo comode dopo un po’ mi mettono inquietudine“.

Poi ha aggiunto: “A un certo punto mi sono accorta che le cose che mi interessano davvero non riesco più a dirle in trenta secondi”.

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Ancora Simona Ventura: “Negli anni ho capito che gli esseri umani diventano molto più interessanti quando smettono di esibirsi, ed è probabilmente il motivo per cui, dopo tutta questa televisione, ho ancora voglia di ascoltare, capire e raccontare. Quindi eccomi qui”.

Di cosa parlerà la newsletter di Simona Ventura

Nel primo articolo della sua newsletter, Simona Ventura ha annunciato: “Qui parlerò della televisione per come l’ho vista davvero da dentro. Di quello che succede quando le telecamere si spengono. Di successi, errori, figuracce, ricominciamenti. (…) Parlerò delle persone che mi hanno cambiata. Di quelle che mi hanno fatto arrabbiare e anche di quelle che mi hanno salvata senza saperlo”.

La popolare conduttrice tv ha poi scritto: “Di cose da raccontare ne ho parecchie. Alcune divertenti, alcune dolorose. Alcune fino a qualche anno fa non le avrei mai dette. E sinceramente ho meno voglia di fare finta“.

La dedica di Simona Ventura a Marco Pannella

Nella sua newsletter Simona Ventura ha dedicato un pensiero speciale a Marco Pannella: “Oggi è il 19 maggio ed è l’anniversario della morte di Marco Pannella, (…) una delle persone più libere che io abbia mai avuto modo di studiare. Radicale nel senso vero del termine. Scomodo. Instancabile”.

Ancora Simona Ventura su Pannella: “In mezzo secolo di politica italiana, uno così non era normale. E infatti, normale non voleva esserlo. Su di lui ho ancora tantissimo da raccontare e lo farò proprio qui”.