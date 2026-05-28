Simone Aleandri, l’intervista al regista: “Le pessime idee sono quelle che ti cambiano la vita”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Le commedie romantiche, quasi sempre, iniziano con un imprevisto. Una crepa. Una deviazione dal percorso previsto. Qualcuno lascia qualcuno, qualcuno incontra qualcun altro, qualcuno pensa di avere tutto sotto controllo e scopre invece che i sentimenti non conoscono strategie, non rispettano programmi e soprattutto non accettano di essere governati. Ma Innamorarsi e altre pessime idee, il film di Simone Aleandri al cinema dal 28 maggio con 01 Distribution, sembra partire da una domanda più silenziosa e meno rassicurante: che cosa succede quando perdiamo l’ordine che avevamo costruito intorno a noi? Lino, il protagonista interpretato da Lino Guanciale, è un uomo che vive dentro la struttura ordinata della propria esistenza. È un avvocato, è abituato alla logica, alla razionalità, all’idea che ogni problema possa avere una soluzione e ogni conflitto una direzione precisa. Poi qualcosa si spezza. La moglie lo lascia per un altro uomo e improvvisamente il terreno si muove sotto i suoi piedi. Quello che nasce da lì, almeno in superficie, è il motore classico della commedia: un piano, un inganno, una serie di situazioni che iniziano a sfuggire al controllo dei personaggi. Ma sotto la leggerezza del racconto sembra agitarsi qualcosa di più profondo. Perché il cinema di Simone Aleandri, anche quando sceglie la forma della commedia romantica, continua a interrogarsi sugli stessi territori: il desiderio, l’identità, i legami, le persone quando smettono di recitare il ruolo che hanno costruito per sé stesse. E forse non è un caso. Simone Aleandri, come ricorda in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, arriva al cinema di finzione dopo un lungo percorso nel documentario, cioè nel luogo in cui la realtà non può essere costretta dentro un progetto completamente scritto e dove bisogna imparare ad ascoltare ciò che accade mentre accade. I suoi lavori precedenti hanno attraversato persone, città, memorie, identità. Hanno osservato vite e cercato di restituirle senza addomesticarle troppo. Persino quando parla del proprio lavoro evita definizioni rigide. Non parla di messaggi, non parla di verità assolute. Parla di domande. Ed è forse proprio questo l’aspetto più interessante del suo cinema: la sensazione che raccontare una storia, per lui, significhi prima di tutto cercare di mettere ordine dentro una forma di caos. Nell’intervista che segue emerge un autore che sembra muoversi continuamente tra due spinte opposte: il bisogno di costruire e il desiderio di lasciarsi sorprendere; la struttura e l’imprevisto; il controllo e l’abbandono. È una tensione che attraversa il suo modo di girare, il rapporto con gli attori, il legame quasi fisico con i luoghi e persino il modo in cui racconta Roma, città da cui si sente profondamente plasmato. Parla del cinema come di qualcosa di terapeutico, ma non nel senso più semplice del termine. Non come un rifugio o una fuga. Piuttosto come uno strumento per guardarsi dentro. Come un dispositivo che costringe a stare davanti alle proprie domande più che alle proprie certezze. Forse è per questo che, dietro una storia che racconta tradimenti, rivalse sentimentali e incontri inattesi, Innamorarsi e altre pessime idee sembra parlare anche di altro: della difficoltà di accettare ciò che non possiamo controllare, della paura di perdere gli equilibri che ci definiscono e del modo in cui spesso è proprio una frattura a rivelarci qualcosa che non sapevamo di noi stessi. Perché le pessime idee, a volte, sono semplicemente quelle che finiscono per cambiarci la vita. E forse il cinema, per Simone Aleandri, è sempre stato una di quelle.

Cos’è Innamorarsi e altre pessime idee?

“È una commedia romantica che racconta ciò che accade quando le persone cercano di gestire i sentimenti come se fossero una strategia razionale e finiscono invece per essere travolte da qualcosa che non avevano previsto”.

Dal suo punto di vista, che cosa rappresenta questo film? È la sua prima commedia romantica e il suo percorso cinematografico è piuttosto particolare: ha esordito con un lungometraggio narrativo molto apprezzato dalla critica, La notte più lunga dell’anno, per poi dedicarsi soprattutto ai documentari. Adesso arriva a Innamorarsi e altre pessime idee. Come nasce questa scelta?

“Dal punto di vista della finzione, si tratta sicuramente di un cambiamento. Non lo considero però una rottura, tutt’altro. Ho l’impressione di raccontare sempre gli stessi temi, quelli che mi interessano davvero: i sentimenti, il desiderio, le relazioni umane. Anche quando realizzavo documentari, e ne ho girati molti, l’amore e le sue infinite sfumature sono sempre stati al centro del mio lavoro. Il mio primo documentario, per esempio, Antonio+Silvana=2, era una storia, quasi un melodramma della terza età, ambientato tra le vie di Trastevere. In questo caso porto con me lo stesso sguardo, ma lo applico a una forma più aperta, più dinamica e più leggera. Non avverto una frattura netta rispetto a quanto fatto in precedenza. Sentivo il desiderio di confrontarmi con un racconto più lieve, soprattutto in questo momento, perché considero la leggerezza un valore importante: un modo per avvicinarsi alle situazioni senza appesantirle. Quando mi è stata proposta la sceneggiatura di Ciro Zecca e Alessandra Martellini, ho trovato interessante la possibilità di lavorare all’interno di una commedia in cui le relazioni vengono sconvolte da un elemento esterno, qualcosa che rompe gli equilibri e mette i personaggi di fronte a una crisi”.

Come ha lavorato sui personaggi maschili e su quelli femminili?

“A dire il vero, non ho fatto una distinzione tra personaggi maschili e femminili. Nella coralità del film mi interessava che gli attriti generassero conflitti, ma anche momenti di ironia, trattandosi naturalmente di una commedia. Più che concentrarmi sui personaggi in senso stretto, ho lavorato sugli attori e su ciò che ciascuno di loro poteva portare all’interno del film. Penso ai due protagonisti, Lino Guanciale e Andrea Delogu, che possiedono energie molto diverse ma allo stesso tempo complementari. Hanno percorsi differenti, provengono da mondi lontani e avevo la sensazione che proprio da questo incontro potesse nascere quell’equilibrio instabile di cui il film aveva bisogno. Provengo dal documentario e non mi sono mai occupato di reportage o inchieste. Ho sempre cercato di lavorare con persone reali come se interpretassero sé stesse, e questo mi ha portato a osservare con attenzione la realtà e a dedicare molta cura alle atmosfere. È uno sguardo che continuo a portare con me anche quando mi confronto con una forma più strutturata, come la finzione. Con gli attori cerco di definire un perimetro molto preciso, lasciando però lo spazio necessario affinché possano esprimersi liberamente. Credo che l’aspetto più interessante sia proprio l’imprevedibilità, la disponibilità a lasciarsi sorprendere da ciò che accade, pur restando all’interno di un testo e di una sceneggiatura”.

Una domanda che probabilmente le verrà posta spesso riguarda Andrea Delogu. Ha già lavorato come attrice, ma molti la identificano soprattutto come conduttrice televisiva. Perché ha deciso di affidarle questo ruolo?

“Perché Andrea è una persona che sfugge alle definizioni. È davvero poliedrica, possiede una grande empatia e mette passione e dedizione in tutto ciò che fa. Che si tratti di una trasmissione televisiva, di un programma radiofonico o persino del ballo, riesce sempre a trasmettere questa energia e questa forte capacità di entrare in relazione con gli altri. Mi sembrava una qualità perfetta per il personaggio di Sofia. Non volevo rendere Sofia semplicemente simpatica o irreprensibile; volevo che fosse libera, spontanea e vitale. Andrea possiede naturalmente queste caratteristiche”.

E per quanto riguarda i personaggi secondari, Grazia Schiavo e Davide Devenuto? Le sue scelte sembrano piuttosto insolite per una commedia mainstream. Come li ha selezionati? Quali caratteristiche cercava?

“Nel caso dello chef Paolo Marchese, sentivo il bisogno di un personaggio capace di trasmettere fisicamente quella dimensione emotiva e seduttiva che ho ritrovato in Davide Devenuto. Per quanto riguarda Grazia Schiavo, nei panni della moglie di Guanciale, viene quasi da pensare a un nomen omen. È una donna di grande eleganza, con una personalità molto forte, oltre a essere un’attrice di grande talento. È proprio il personaggio che dà avvio al Big Bang della storia. La sua naturale grazia, a mio avviso, si integrava perfettamente con il racconto del film”.

US:

Quando per lei innamorarsi del cinema si è rivelato una “pessima idea”?

“Le pessime idee sono spesso quelle che cambiano la vita. Quindi, probabilmente, lo è stata, ma nel senso più bello del termine”.

Perché Simone Aleandri si è innamorato del cinema? Quale vuoto, o quale forma di caos, il cinema è andato a colmare?

“Probabilmente è stata la possibilità di mettere ordine nel caos attraverso l’osservazione e la bidimensionalità del linguaggio cinematografico. In fondo non si tratta neppure di un mestiere, nel significato più tradizionale del termine. È qualcosa che si porta dentro in modo naturale, da sempre. È il modo in cui si osserva la realtà, il modo in cui si costruisce e si organizza la propria giornata. Forse appartiene persino al destino”.

Quando ha capito che questa sarebbe stata la sua strada?

“Forse da sempre, anche se il mio percorso è stato una lunga ricerca per arrivare fino a questo momento. Dopo la laurea ho lavorato a lungo nella produzione e ho collaborato con molti registi, soprattutto nel settore pubblicitario, per una grande casa di produzione romana. Ho sempre avvertito questo impulso e poi, come spesso accade, mi sono imbattuto in una storia che si trovava proprio davanti ai miei occhi, sotto casa. Questo dimostra anche che non è sempre necessario andare lontano: a volte bisogna semplicemente imparare a osservare la realtà con uno sguardo creativo, almeno per come cerco di fare. Da quella finestra è nato il racconto ancora molto istintivo del mio primo documentario, che poi ha dato origine a tutto il resto. E tutto questo è accaduto circa quindici anni fa”.

Le storie che desidera raccontare nascono da un movimento che va dall’interno verso l’esterno oppure accade il contrario?

“Spesso sono le storie a bussare alla porta. Tra un film e l’altro, tra un documentario e l’altro, si pensa sempre al progetto successivo, ma almeno nel mio caso finisce quasi sempre per essere diverso da quello che avevo immaginato. Per me conta molto l’atmosfera. Mi rendo conto che, spesso, sono i luoghi a influenzare il mio sguardo e che proprio dall’esperienza vissuta nei luoghi nascono le storie che sento il bisogno di raccontare. Non so ancora quale sarà il mio prossimo film, anche se ho diversi progetti nel cassetto. Un giorno mi sembra maturo il momento per raccontare una storia, il giorno dopo me ne appare più urgente un’altra. Il cinema è profondamente imprevedibile ed è anche questo uno dei suoi aspetti più affascinanti. È un grande caos, tornando alla domanda precedente, all’interno del quale si cerca di costruire un ordine. Ed è qualcosa di bellissimo, quasi terapeutico”.

In che senso il cinema è stato terapeutico per lei? Che cosa le ha permesso di scoprire di Simone Aleandri che forse altrimenti non avrebbe colto?

“Credo che il cinema mi abbia aiutato soprattutto a pormi delle domande. Più che offrire messaggi o grandi verità, alle quali non credo particolarmente quando si parla di un film o, più in generale, di un’esperienza artistica, che sia la musica o un’opera d’arte. Penso che abbia un valore maieutico, cioè la capacità di metterti in relazione con te stesso attraverso interrogativi, suggestioni e riflessioni che le storie riescono a suscitare dentro di te. Ed è proprio questo che rappresenta una forma di crescita, è quasi maieutico”.

Ha scritto un libro dal titolo Fare un documentario. Viene spontaneo chiedergli qual è oggi secondo lei l’ostacolo principale che un regista incontra quando decide di realizzare un film di finzione?

“Da un punto di vista pratico, riuscire a ottenere finanziamenti per un’idea. Stiamo attraversando una fase molto delicata, in cui il cinema sembra aver perso parte della forza che possedeva come esperienza collettiva, soprattutto in relazione alla sala cinematografica, che considero ancora il luogo ideale per vivere una storia. La difficoltà più grande con cui un regista si confronta, soprattutto un autore come me alla sua seconda opera di finzione, consiste nel convincere gli altri della validità di un progetto e riuscire, a partire da quella fiducia, a trasformarlo in realtà”.

È anche per questo che spesso trascorrono quattro anni tra un film e l’altro, come nel suo caso?

“Sì, anche per questo. Anzi, soprattutto per questo”.

Lei è nato nel 1980. Eppure, viene definito “giovane regista”: è un’etichetta che pesa?

“Da un punto di vista personale pesa un po’, perché giovane non mi sento più. In Italia, però, quando si parla di registi, avere quarantacinque anni significa ancora essere considerati giovani. La vita di un regista si misura anche dal numero di film che riesce a realizzare, e il desiderio sarebbe quello di essere molto prolifici. Per me i film sono come figli, per la cura e l’amore che richiedono. Mi piacerebbe poter realizzare molto di più. Da una parte, sentirmi ancora giovane significa anche avere tempo davanti a me. Naturalmente bisogna fare i conti con le difficoltà pratiche di cui parlavamo, ma sono aspetti sui quali cerco di non soffermarmi troppo. Preferisco continuare a seguire il mio percorso”.

Lei ha realizzato un documentario dedicato a Seydou Sarr dal titolo molto bello, Il sogno non ha colore. In quel caso il riferimento era al colore della pelle. Se invece le chiedessi che colore ha il suo sogno, inteso come sogno da regista, cosa risponderebbe?

“Qual è il colore che li contiene tutti? L’arcobaleno, forse. È una risposta eccessiva? (sorride, ndr)”.

La commedia romantica è un genere che in Italia continua a essere prodotto moltissimo. Secondo lei perché continua a essere così amato, anche da chi investe e finanzia i film?

“Probabilmente perché la commedia nasce sempre da qualcosa di profondamente umano che ci riguarda da vicino. È una forma narrativa che prova a far sorridere affrontando temi molto seri, ed è un aspetto che trovo particolarmente interessante. Abbiamo una grandissima tradizione in questo ambito, siamo stati maestri della commedia e credo che appartenga anche alla nostra identità culturale, non soltanto come spettatori ma anche come modo di vivere la quotidianità. Noi italiani osserviamo spesso la vita attraverso questo filtro, e penso che sia anche per questo che la commedia continui a essere un genere così apprezzato. Mi viene in mente, peraltro, che una delle opere italiane più celebri al mondo abbia proprio a che fare con la commedia: la Divina Commedia”.

Perché il pubblico dovrebbe andare a vedere Innamorarsi e altre pessime idee?

“Credo sia un film molto fresco, che cerca certamente di far sorridere senza rinunciare a raccontare le fragilità umane e la complessità dei personaggi. Penso anche che sia un film da vedere in sala, perché ridere insieme rappresenta una delle esperienze collettive più belle che abbiamo. Ho dato tutto me stesso e ho cercato di realizzare un film vivo, che non si fermasse alla superficie ma provasse ad andare un po’ più in profondità, con l’augurio di offrire al pubblico un’ora e mezza da vivere in modo partecipe e coinvolto, anche nel rapporto con ciò che vedrà sullo schermo”.

Che cosa sogna invece come artista e come professionista?

“Sogno di riuscire a realizzare film che mi rappresentino davvero, di esprimermi nel modo in cui ho cercato di fare anche con questo lavoro, che, tra l’altro, non è stato scritto da me e nel quale mi sono concentrato soprattutto sulla messa in scena. È un aspetto che mi piace molto, perché mi sento più regista che sceneggiatore. Mi auguro di poter continuare a raccontare storie e di costruire nel tempo un pubblico con cui instaurare un dialogo”.

Che cosa rimane del lei regista di documentari nella finzione?

“Per me le due dimensioni non sono separabili. Il documentario è stato, e continua a essere, una palestra straordinaria. Credo che nella biografia di ogni regista esistano percorsi molto particolari. Spesso, nel confronto con i giornalisti, si percepisce una tendenza a etichettarti o a ricondurti a qualcosa che esiste già. Ho sempre cercato di sottrarmi a questo meccanismo. Che cosa rimane? Rimane lo sguardo. Lo sguardo che ho coltivato nel tempo e che cerco di portare in tutto ciò che faccio. Prima citava il libro che ho scritto sul documentario: al centro di quella riflessione c’era proprio la disponibilità ad accogliere l’imprevisto che il documentario porta con sé. Credo di conservare questo approccio anche quando realizzo film di finzione. È un elemento che mi viene riconosciuto spesso anche da chi lavora con me, a partire dagli attori: riguarda il modo di osservare la scena e di costruire il lavoro insieme a loro”.

A volte dietro alla riconduzione ad altro si nasconde anche una domanda che trovo piuttosto discutibile: “A chi si è ispirato?”. Come se fosse necessario appartenere a una precisa linea di eredi o imitatori.

“Esattamente. Esistono sicuramente influenze e punti di riferimento, ma non si manifestano mai in maniera esplicita. Trovo sempre difficile rispondere a questa domanda, perché naturalmente sono uno spettatore di cinema e lo vivo in modo molto trasversale. Dentro questa bidimensionalità, però, rientra anche il flusso continuo di immagini in cui siamo immersi: non c’è soltanto il cinema, ci sono i social, ci sono tutte le immagini che riceviamo costantemente. Tutto questo si intreccia con l’esperienza personale e contribuisce a costruire ciò che siamo: il vissuto, gli incontri, le relazioni. Come si può isolare un unico riferimento preciso? E poi credo che avere modelli troppo definiti rischi di trasformarsi in un’imitazione, poco autentica, di qualcosa che esiste già e che non può appartenerti fino in fondo, perché non nasce direttamente da te”.

Prendo in prestito una battuta dall’ultimo lavoro di Sorrentino: per lei oggi il cinema è un’ipotesi o una cena?

“È una cena bellissima, a lume di candela. Sono un sentimentale”.

Scegliere di fare cinema, dall’attore allo sceneggiatore fino al regista, è qualcosa che spesso finisce per intrecciarsi con la vita privata. È successo anche a lei?

“È esattamente così. La difficoltà più grande consiste nel vivere la propria esistenza come se fosse un film, con livelli di sovrapposizione che possono essere meravigliosi ma anche molto complessi. Spesso diventa più reale ciò che accade durante o dopo un ‘motore, azione’ rispetto a ciò che appartiene alla quotidianità”.

Quindi, il cinema ha influenzato anche le sue scelte personali?

“Essendo qualcosa di così totalizzante, probabilmente sì. Sarebbe ipocrita sostenere il contrario. Già il fatto di non riuscire ad allontanarmi da Roma ne è una conseguenza. È una città che vivo con grande intensità e che continua a rappresentare per me una fonte inesauribile di ispirazione. Prima cercavo di spiegare che i film nascono anche dai luoghi, dalle persone che incontri e frequenti. Per il lavoro che svolgo oggi sarebbe impensabile lasciare questa città, allo stesso tempo maledetta e meravigliosa. Questa è una conseguenza molto concreta”.

Se non fosse nato a Roma, avrebbe comunque fatto il regista?

“Vivo la romanità con grande intensità e mi sento profondamente romano. Non riesco a risalire troppo indietro nelle generazioni, ma il mio trisavolo era un poeta dialettale romanesco, mia bisnonna recitava a Cinecittà e mio bisnonno lavorava negli Studios come attrezzista. Sono cresciuto immerso in un immaginario cinematografico e nel racconto di un luogo che, in fondo, è esso stesso un enorme set umano e naturale. Tutto questo mi ha influenzato profondamente, sia nei racconti personali sia nell’immaginario che Fellini ha restituito in Roma. Se non fossi nato a Roma sarei sicuramente stato una persona diversa, perché credo molto nel fatto che i luoghi in cui si cresce e si vive influenzino profondamente chi siamo. Detto questo, alcuni dei racconti più straordinari su Roma sono stati realizzati anche da persone che non erano nate qui. Penso a Fellini o a Pasolini, che avevano però con questa città un legame profondissimo. Non riesco davvero a immaginare che persona sarei stato altrove. Sicuramente sarei stato diverso. Avrei comunque desiderato fare cinema, ma probabilmente in un modo differente”.