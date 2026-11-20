Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che imparano molto presto a mostrarsi forti, tanto da convincere persino chi le conosce meglio di non avere paura di nulla. Simone Belli ha scoperto soltanto a cinquant’anni quanto quell’immagine, costruita fin dall’infanzia, abbia nascosto una parte importante della sua fragilità. Un percorso di consapevolezza che attraversa anche il suo modo di intendere la bellezza, il lavoro e il futuro. Make-up artist e imprenditore, fondatore di AK Simone Belli, il 22 novembre 2026 sarà protagonista al The St. Regis Roma della tredicesima edizione del Christmas Beauty Party: The Enchantment of Christmas, un appuntamento che riunisce creatività, moda, profumi, gioielli e nuove realtà imprenditoriali. Ma dietro l’incanto di una festa costruita nei minimi dettagli c’è un uomo che continua a interrogarsi sul proprio passato, sul rapporto con la famiglia e sul bisogno di sentirsi amato per ciò che è, non per il personaggio pubblico che rappresenta. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Simone Belli racconta il percorso di analisi, le paure dell’infanzia, il rapporto con la solitudine e il desiderio di costruire nuovi sogni. E confessa che, nonostante una carriera consolidata e la responsabilità verso cinquanta professionisti, non si sente ancora arrivato.

Per la tredicesima edizione del suo evento di Natale, ha scelto come tema la nostalgia, capace di renderci felici e malinconici insieme. Che rapporto ha con questo sentimento?

“Sono nostalgico, malinconico, romantico. Custodisco gelosamente i ricordi. Per anni mi sono interrogato sul motivo per cui i giovani, compresi mio nipote e i miei allievi, non riuscissero a comprendere quello che abbiamo vissuto noi negli anni Novanta. Poi, a un certo punto, un amico mi ha detto: ‘Ma tu hai capito che stiamo parlando di trent’anni? E che trent’anni sono storia? Non puoi pretendere che un giovane di oggi riesca a comprendere quella nostalgia che ti appartiene e che vorresti tanto trasmettergli’. Non pretendo che rivivano quell’epoca, sarebbe impossibile; vorrei però che potessero comprenderla e apprezzarne qualcosa. Quella frase mi ha portato a una riflessione profonda. Mi sono reso conto che aveva ragione: sono passati troppi anni. Quando ne parlo ai miei allievi, cerco di restituire il senso di quell’epoca. Quest’anno ho ritrovato addirittura le fotografie dei miei primi lavori, i trucchi che realizzavo negli anni Novanta, e gliele ho mostrate. Ho visto stupore nei loro occhi. Per loro è difficile persino comprendere il passaggio dalla macchina fotografica a pellicola a quella digitale. Quel passato continua ad alimentare la mia visione. Se non fossi cresciuto professionalmente negli anni Novanta, forse oggi non sarei così romantico nel lavoro. E questo nonostante io sappia essere anche molto spietato. Tutto nasce da lì, dalla necessità di arrangiarci e trovare soluzioni”.

Quanto ha contato, nella sua formazione, imparare a lavorare senza gli strumenti tecnologici di oggi?

“Non avevamo gli strumenti di oggi. Ricordo che all’università non bastava aprire Google per trovare le informazioni necessarie. Alla Biblioteca Nazionale potevano servire tre ore soltanto per individuare un libro. Oggi è tutto molto più veloce. Ho avuto la fortuna di adattarmi, almeno in parte, alla velocità delle nuove generazioni. Sto imparando, per esempio, a utilizzare l’intelligenza artificiale, tanto celebrata quanto temuta. Anche se spesso ci litigo. Non è vero che aiuti sempre. L’intelligenza artificiale accessibile a tutti, diversa dai sistemi avanzati delle aziende, va guidata. Bisogna saperla usare. Mi accorgo che alcuni compiti non sa svolgerli. Però mi sta aiutando a velocizzare attività che prima svolgevo personalmente. Resto però un uomo da carta e penna. In ufficio pretendo ancora che mi portino i fogli, gli schemi fatti in un certo modo. Il computer lo uso soprattutto per le operazioni bancarie. Ho persino provato a utilizzare l’applicazione sul cellulare, ma non ci riesco. Sul computer, invece, sì. Sono profondamente nostalgico e temo che questa velocità possa sottrarmi una parte di me che sono riuscito a preservare”.

La nostalgia, per lei, è anche un modo di custodire le esperienze che l’hanno formata?

“Sono un nostalgico fuori tempo. Quando incontro gli amici di una volta, a volte mi accorgo che quella nostalgia finisce quasi per dissolversi. Sono invecchiati e sembrano non essere più nostalgici! Per me, invece, quel passato è ancora vivo. L’altro giorno ero con una mia amica storica, una delle due con cui ho iniziato tutto questo percorso. È diventata una creatrice di parrucche, è un genio. Sono stato da lei insieme a Valentina Lodovini, che sta facendo un percorso molto bello, introspettivo, proprio attraverso le parrucche. A un certo punto abbiamo iniziato a raccontarle tutte le cose che facevamo negli anni Novanta e Valentina è rimasta sconvolta. Ci ha detto: ‘Ma voi dovete fare un film!’. E mentre raccontavamo quelle esperienze ci veniva da sorridere. Ma era un sorriso di stupore, perché ci rendevamo conto di quante cose assurde avessimo fatto. E sono proprio quelle esperienze che oggi mi permettono di avere una grande disinvoltura nel lavoro. Quando qualcuno mi dice che un progetto è impossibile, mi viene il sangue al cervello. Nel lavoro esistono sempre strade diverse: bisogna trovare quella giusta. Naturalmente, non tutto dipende da noi”.

Le piacerebbe rivivere quegli anni?

“No, perché sarebbe impossibile. Quella parte di me la custodisco gelosamente, ma sono perfettamente consapevole che appartiene a un momento preciso, che era giusto vivere allora e che oggi non potrebbe ripetersi nello stesso modo. Sono cambiati il mondo e le persone. Oggi, però, cerco nuovi ricordi da raccontare tra qualche anno. È il cambiamento che ho vissuto quest’anno. Poco alla volta mi sto liberando di dolori e difficoltà. Ne sono arrivati altri, certo, ma oggi riesco ad affrontarli con maggiore lucidità. Sto cercando di costruirmi nuovi sogni, che mi permettano di tornare a essere quel bambino, naturalmente con una maturità completamente diversa. Non si dovrebbe mai smettere di essere bambini”.

Che significato ha scelto di dare all’incanto nella tredicesima edizione del suo evento natalizio?

“Quello della nostalgia è stato un tema molto complesso da trovare, perché quest’anno la festa racconta una fase particolare della mia vita. Anche i professionisti che mi accompagnano sanno trasformare la creatività in progetti concreti. Ci sono giovani che stanno lanciando progetti nuovi e persone più grandi che sono riuscito a convincere a dare vita a qualcosa di nuovo. E tutto questo accadrà in un posto meraviglioso, il Ritz Ballroom del The St. Regis Roma. È una sala stupenda, maestosa e allo stesso tempo molto essenziale. E, se mi permette un pizzico di presunzione, penso che rappresenti anche il Simone di oggi, il punto al quale sono arrivato. Quest’anno ho compiuto cinquant’anni e, proprio nel giorno del mio compleanno, ho ricevuto una conferma d’affetto straordinaria. A cinquant’anni, però, ho bisogno di nuovi stimoli, di nuovi progetti. E non è detto che debbano necessariamente appartenere a questo mondo. Quali saranno, lo capiremo. Non è facile nemmeno per me individuarli. Ma penso di aver fatto molti passi avanti rispetto allo scorso anno”.

US: Lorella Di Carlo

Lei vive di contraddizioni molto forti. Da una parte la nostalgia e il dolore, dall’altra questa continua ricerca di bellezza, di magia e di futuro. Come riescono a convivere dimensioni così diverse?

“Vivo di contraddizioni. La nostalgia, il dramma, il dolore sono la benzina della mia creatività. Ho realizzato lavori meravigliosi nei momenti più drammatici della mia vita. È come se la nostalgia e il dolore mi mettessero nella condizione di dover creare qualcosa che vada oltre. Ed è la cosa più difficile. Mi rendo perfettamente conto che ci sono persone che lavorano per me e che vivono tutto questo in maniera molto più immediata, più presente. Ho sviluppato un modo diverso di affrontarlo. Se lei mi incontrasse, difficilmente mi vedrebbe come un nostalgico. Difficilmente apparirei per quello che sono davvero dentro. Penso di aver dovuto costruire nel tempo una sorta di Simone Belli diverso dal Simone più intimo. Due dimensioni che, però, convivono perfettamente, perché non sono una persona diversa da quella che sento di essere. Semplicemente, chi mi incontra mi vede più forte, più preciso, più determinato. L’ho scoperto attraverso il percorso di analisi con la mia psichiatra. Abbiamo capito che questa immagine esiste da sempre, fin da quando ero bambino. I miei genitori, i miei fratelli, mi hanno sempre visto così”.

Quell’immagine di forza risale dunque all’infanzia, prima ancora del successo professionale?

“Sì. La scoperta mi ha sconvolto. Durante l’analisi emerge spesso che già a sette anni ero, tra virgolette, autonomo. Ero un bambino che faceva cose che oggi sembrerebbero impossibili. Avevo una forma di indipendenza molto forte che, però, dall’altra parte, ha finito per reprimere tante mie debolezze. Per esempio, ricordo perfettamente quando ero piccolo e aspettavo che mia madre tornasse dal bar. Il bar era a circa ottocento metri da casa e aspettavo di sentire il rumore della serranda che si abbassava, perché significava che stava tornando. Quando ero a casa con la febbre, a sette o otto anni, avevo paura del momento in cui arrivava il buio. Verso le sei, quando la luce del giorno scompariva e la casa diventava buia. Avevo paura. Qualche giorno fa, durante i festeggiamenti in famiglia per il compleanno di mia madre, raccontavo questa cosa a mia cognata e a uno dei miei fratelli. Noi siamo quattro fratelli. In famiglia, tra ottobre e novembre, abbiamo tantissime ricorrenze: i compleanni di mio fratello, di mia madre, di mio padre. E c’è anche il ricordo del mio nipotino che non c’è più, nato il 5 ottobre. Ho raccontato a mio fratello quello che emergeva durante l’analisi. Gli ho detto che da bambino, quando ero solo a casa con la febbre, avevo paura del buio e aspettavo il ritorno di mamma. Lui mi ha guardato con uno stupore incredibile e mi ha chiesto: ‘Ma tu avevi paura?’. Gli ho risposto: ‘Certo che avevo paura! Ma perché, non ve ne siete mai accorti?’. E lui: ‘Noi ti abbiamo sempre visto come uno forte, deciso, senza paure’. Sono rimasto sconvolto. Sentirlo dire dalla propria terapeuta è un conto; riceverne conferma dal fratello maggiore, che ti conosce dalla nascita, è un altro. Mi sono chiesto: ma allora io, a sette anni, com’ero davvero? Questa conversazione è avvenuta pochi giorni fa e devo ancora portarla in analisi. Per me si è aperto un altro mondo. Adesso mi piacerebbe chiedere ancora di più ai miei fratelli, a mia madre, a mio padre: ‘Ma voi come mi vedevate quando ero bambino?’”.

Scoprire come la vedevano i suoi familiari l’aiuterebbe a guardare diversamente il bambino che era?

“Sì, certo. Ho i miei ricordi, ma ci sono aspetti di me che mi sfuggono. Vorrei mettere insieme la loro percezione e i miei ricordi, confrontarli per arrivare a una dimensione nuova. E poi, ripensandoci, forse mio fratello ha anche ragione. In effetti non ho mai creato problemi. A otto anni saltavo da un tetto all’altro e oggi, quando guardo quegli stessi tetti, mi chiedo come facessi. Ero un bambino un po’ strano, questo sì. Dipingevo, disegnavo, facevo tantissime cose”.

Quanto le esperienze del passato la aiutano oggi a immaginare il futuro?

“Dovremmo custodire le esperienze vissute come un patrimonio emotivo e culturale. Solo così possiamo guardare al futuro. Perché, se ci pensa, lo dice la parola stessa: come si può immaginare il futuro senza avere un passato e un presente di cui si è coscienti? Naturalmente parlo di una consapevolezza relativa, perché esiste sempre una parte meno evidente, più oscura. Tendo a proteggere la mia dimensione emotiva più complessa. Forse sbaglio, non lo so. Però è una parte che proteggo. Quando mi mostro all’esterno, attraverso il mio lavoro, i trucchi, le interviste, emerge soprattutto un’altra parte di me. Poi, naturalmente, dipende anche da chi ho davanti. Ci sono interlocutori capaci di far emergere la mia parte più emotiva”.

Quanto è importante, allora, incontrare qualcuno che riesca a vedere oltre il personaggio Simone Belli?

“È fondamentale. Ho scelto una psichiatra argentina che continua a sorprendermi giorno dopo giorno. È una donna capace di guardarmi dentro. Altri professionisti con cui ho lavorato in passato, pur essendo persone competenti, si fermavano al personaggio. Non riuscivano ad andare oltre, a leggermi davvero. E questo succede un po’ anche nelle interviste. Io cerco sempre di metterci qualcosa in più, di raccontarmi senza essere scontato. L’altro giorno, per esempio, mi divertivo a fare delle domande a ChatGPT. Gli ho chiesto qualcosa sul mio linguaggio e mi ha risposto che una delle caratteristiche più belle del mio modo di comunicare è che non parlo mai in maniera scontata o eccessivamente tecnica. Mi ha fatto molto piacere. Mi ha ricordato quello che mi disse tempo fa una dottoressa che mi seguiva per l’emicrania: ‘Lei vive in un mondo di fortissima emotività, in un’epoca in cui per l’emotività non c’è più spazio. Quando parla di un rossetto, non ne descrive semplicemente le caratteristiche tecniche, ma lo paragona al velluto del petalo di una rosa’. Mi riconosco in quelle parole. Non ho nessuna intenzione di scendere a compromessi, ancora di più dopo quello che mi è successo. Oggi sento con maggiore forza di poter dire: ‘Io sono qui ed esisto’. Quest’anno ho vissuto una maturazione enorme, una presa di coscienza molto profonda. Naturalmente sono emersi anche tanti problemi, ma su alcune questioni ho imparato a delegare. Da circa un anno mi affido a uno studio legale che mi sta dando una grande concretezza. Ho trovato probabilmente le persone giuste, che mi stanno aiutando a risolvere tanti enigmi e tante situazioni complicate. A un certo punto diventa essenziale affidare alcune responsabilità a persone di fiducia”.

Che cosa sta cambiando?

“La farà sorridere: non entro più in casa mia! La mia amata casa non mi basta più. Sono alla ricerca disperata di una nuova abitazione, ma contemporaneamente non voglio assolutamente lasciare quella in cui vivo. È diventato un vero dramma esistenziale”.

È davvero la casa a non bastarle più, oppure è Simone che sente di aver bisogno di qualcosa di diverso?

“Secondo me, in parte, sono io che non mi basto più. Anzi, certamente sono io che non mi basto più. È tutto molto complesso, perché in quella casa c’è Simone. Adesso, mentre parliamo, guardo fuori dalla finestra e vedo il verde. Mi riconosco in quel paesaggio. È ciò che voglio. Quando mi propongono altre case, magari bellissime, ma con i palazzi di cemento davanti alle finestre, io non riesco ad accettare quel compromesso. Può essere la casa più bella del mondo, ma se non ha quello che cerco non mi interessa. E poi c’è ancora, sempre vivo, il progetto di un bambino da adottare. Penso che crescere, non anagraficamente ma nelle proprie esigenze, significhi anche questo. Se Simone non si basta più, se io non mi basto più, inevitabilmente anche la casa diventa più stretta. E sono consapevole che dietro tutto questo ci siano probabilmente tante dinamiche inconsce”.

Quanto spazio sente oggi di avere per una relazione sentimentale?

“Oggi vivo molto di momenti e non so nemmeno quanto desideri davvero avere un’altra persona accanto. Sono in una fase particolare. Vedo tanti amici che hanno qualcuno vicino e, sinceramente, a volte mi sembra che stiano peggio di me che sono solo. È diventato talmente difficile avere una persona al proprio fianco che forse, alla fine, sto anche molto bene da solo. Naturalmente ci sono dei vuoti, dei momenti in cui sento delle mancanze. Però non è che quando torno a casa la sera soffra necessariamente la solitudine. Anzi, certe volte penso: meno male che sono solo!”.

La notorietà le rende più difficile capire se qualcuno si avvicina a lei per interesse personale o professionale?

“È esattamente quello che succede nella maggior parte dei casi. È un prezzo che si paga, purtroppo. Mi è capitato milioni di volte di incontrare persone pensando che non sapessero chi fossi. Le racconto una cosa divertente. Quest’estate ho incontrato una persona. Io ormai non dico più chi sono, che lavoro faccio e nemmeno quanti anni ho. A un certo punto mi sento quasi disonesto a non dirle la verità. Così le dico: ‘Comunque io ho cinquant’anni’. E questa persona mi risponde: “Ma io lo so. So perfettamente chi sei”. Ecco, capisce? E guarda caso lavorava nel mio stesso ambiente. Alla fine, inevitabilmente, è arrivata anche una richiesta legata al lavoro. È questo il problema. Non sai mai chi ti si avvicina davvero. Magari vogliono lavorare con te, oppure attraverso di te arrivare a quel cantante, a quell’attrice. Non so più distinguere chi si avvicina perché è interessato a me come persona e chi, invece, è attratto da tutto quello che rappresento, dalla mia storia, dal mio lavoro. Quando facevo televisione in maniera continuativa era ancora più evidente. Mi capitava di incontrare persone che soltanto alla fine mi dicevano: ‘Ti saluta mia nonna, ti ho visto ieri in televisione’. Quindi sì, è il rovescio della medaglia. Come quando vorresti mandare a quel paese qualcuno e invece devi trattenerti. Ci sono tanti aspetti della notorietà che devi imparare a gestire. E direi che questa difficoltà nel capire le intenzioni degli altri pesa per un buon settanta per cento”.

E allora quale persona immagina davvero accanto a sé?

“Una persona che sia completamente al di fuori del mio ambiente professionale. Non vorrei mai qualcuno che facesse il mio stesso lavoro. Mi immagino una persona più grande, impegnata, che abbia una propria vita e sappia gestire una relazione. Non voglio qualcuno che si aspetti tutto da me, anche dal punto di vista pratico. Perché altrimenti quella persona, invece di riempire un vuoto, finisce per crearne uno ancora più grande. Eppure mi capitano spesso persone di questo tipo. Poi ci sono i social, che hanno complicato ulteriormente tutto. Persone che ci provano mandando fotografie che nessuno ha richiesto. Ma perché? Oppure arrivo sempre nel momento sbagliato: quando incontro qualcuno che potrebbe interessarmi, magari è già sposato. E allora non ha senso. Però c’è una cosa che non è cambiata. Come mi diceva anche il mio vecchio psicologo, sono rimasto un malinconico, romantico, sognatore. Io mi aspetto ancora di trovare un bigliettino. Mi piacciono quei piccoli gesti, quelle attenzioni che oggi sembrano quasi non esistere più”.

La sua sensibilità romantica sembra riflettersi anche nelle scelte per il Christmas Beauty Party. Che cosa la affascina del lavoro di Dario Galanti e Filippo Sorcinelli?

“Quest’anno ci sono figure straordinarie, da Dario Galanti a Filippo Sorcinelli. Sorcinelli, per esempio, è un visionario. Io sono profondamente affascinato da lui. Non so se ha mai letto come scrive, come racconta il suo mondo. L’altro giorno è venuto a vedere la location ed è stato incredibile. Lui vive proprio in una realtà tutta sua, che riesce a raccontare anche attraverso le fragranze. E non parlo soltanto del profumo, ma di tutto: dalla scatola al nastro, dal packaging fino alla fragranza stessa. Per me i suoi profumi sono degli schiaffi emotivi”.

In che senso li definisce schiaffi emotivi?

“Nel senso che ti svegliano, ti risvegliano. Non sono profumi che indossi semplicemente per il piacere di profumare. Li indossi perché attraverso quella fragranza vuoi raccontare qualcosa di te, in un determinato modo. Sono esperienze emotive”.

Che cosa riescono a portare, attraverso la loro arte, all’interno del suo Natale?

“Loro completano questo evento. Sono il completamento di quello che voglio raccontare. Lo stesso vale per i tre giovani di Walmug: sono rimasto completamente affascinato da loro. Se li conoscesse di persona capirebbe subito di che cosa parlo. Finalmente dei giovani visionari, capaci di creare occhiali pazzeschi, diversi dai soliti. Hanno colto l’essenziale e lo hanno trasformato in una visione. E parliamo di tre ragazzi di circa ventisei anni. Oggi è difficilissimo trovare giovani con questo talento, con questo spirito e soprattutto con un entusiasmo così forte. Il loro entusiasmo mi ha proprio sedotto. E penso che meritino di essere valorizzati. Tant’è vero che, durante l’evento, ho voluto collocarli proprio vicino al mio brand, AK Simone Belli. Perché rappresentano, in qualche modo, la proiezione di quello che racconto quest’anno attraverso la mia collezione natalizia, che è tutta dedicata allo sguardo”.

A proposito di gioielli, tra i protagonisti di quest’anno c’è anche Giovanna Di Guida, con Giodi. Come vi siete incontrati?

“Giovanna è stata un’altra sorpresa. È una donna che ha una gioielleria, disegna gioielli e possiede anche pezzi d’epoca meravigliosi. Io stesso ne ho acquistato uno stupendo. Ma la cosa incredibile è che aveva nel cassetto una sua collezione che non aveva mai presentato. Da circa un anno cercavo degli orecchini che si agganciassero al lobo senza bisogno del buco. Avevo provato di tutto, da Cartier a Hermès, ma non mi piaceva niente. Mi stavano tutti malissimo. Poi è arrivata lei e mi ha fatto provare un orecchino della sua collezione, con dei diamanti e una parte che sale sul lobo. Da quel giorno non l’ho più tolto. Ce l’ho sempre all’orecchio. È un gioiello che risponde a un concetto molto moderno: qualcosa di semplice che, allo stesso tempo, esprime una visione. Proprio ieri Giovanna mi raccontava una cosa bellissima. Sta lavorando anche a dei bracciali e ha voluto legare questo nuovo progetto al nostro incontro. Come se io avessi rappresentato per lei il risveglio della creatività, la spinta necessaria per tirare fuori dal cassetto un sogno. Ed è una cosa meravigliosa”.

Ci sono anche realtà legate al mondo del gusto e dell’olio. Che cosa l’ha convinta a coinvolgerle?

“C’è MENADÈ, un’azienda di olio che mi ha conquistato soprattutto per la cura del dettaglio: la bottiglia viene dipinta a mano in Sicilia. È bellissima. Mi ha colpito proprio questa attenzione al packaging, alla bellezza dell’oggetto, oltre che al prodotto. Poi c’è anche Giusy Buscemi con il suo olio, che era presente già lo scorso anno. E arriverà anche la Puglia, con un catering che porterà una degustazione di specialità pugliesi e quindici camerieri per il servizio. Ci sarà Casa Manfredi, già presente lo scorso anno, con cui stiamo studiando un panettone appositamente per me. E poi Trudi, che ha realizzato una limited edition dedicata al bambino che è dentro di me: quest’anno è un panda vestito da Babbo Natale”.

A proposito di olio, viene subito in mente una delle merende più semplici dell’infanzia: pane e olio. Conosco il suo rapporto con gli odori, ma che rapporto ha Simone Belli con i sapori?

“Un rapporto enorme, fortissimo. Sono molto attratto da tutto ciò che è nuovo, dai sapori che non conosco. E infatti prendo anche delle brutte sorprese! Quando vado in un posto nuovo, anche in Italia, chiedo sempre quale sia il piatto tipico. Poi magari lo assaggio e non mi piace affatto, però mi piace provarlo. Mi piace scoprire, sperimentare. Succede ovunque io vada nel mondo. Ma il mio rapporto con i sapori è molto diverso da quello che ho con gli odori. Gli odori, soprattutto se sono troppo speziati, a volte mi danno fastidio. Su di me hanno un potere emotivo ed evocativo fortissimo. Tant’è vero che anche nel make-up cerco spesso di eliminare le profumazioni. Con i sapori, invece, è diverso. Mi piacciono da morire. Voglio provare tutto, anche a costo di scoprire che qualcosa proprio non mi piace”.

Perché un sapore può evocarle un luogo più piacevolmente di un odore?

“Penso che i sapori possano trasportarti più degli odori. L’odore, a volte, mi porta in una dimensione sbagliata. Le faccio un esempio. Alcuni odori della cucina marocchina, certe spezie, possono addirittura disgustarmi. Mi provocano delle percezioni negative, delle sensazioni brutte che non saprei nemmeno raccontare. Poi, però, assaggio quel cibo e il sapore mi trasporta nella parte bella di quella terra. Mi succede anche con la cucina di Istanbul, che amo moltissimo. Oppure penso a Cuba. Non hanno una cucina particolarmente ampia, ma attraverso quei piatti riesci a vivere immediatamente l’essenzialità di quella terra, che è comunque ricchissima di emozioni. Magari ci sono i fagioli, ingredienti semplici, ma combinati in modo tale da creare sapori particolari. Bisogna fare attenzione soltanto a una cosa: usano tantissimo aglio e tantissima cipolla. Eppure riescono a nasconderli nei piatti in una maniera incredibile. Per me è divertente anche cercare di capire quali ingredienti ci siano in una preparazione. Questo non significa che poi mi piaccia tutto”.

Ci sono ingredienti che proprio non riesce a sopportare?

“Odio l’aglio, la cipolla e l’eccesso di piccante. Li ho provati, naturalmente. Conosco anche le grandi qualità dell’aglio, ma non ce la faccio. E poi, con il lavoro che faccio, immagini se dovessi presentarmi davanti a qualcuno dopo aver mangiato aglio! Mi è successo una volta. Ero al ristorante e mi hanno servito delle bruschette piene d’aglio. Subito dopo dovevo fare un trucco. Ho comprato delle pastiglie per cercare di eliminare l’odore, ma l’aglio non lo distruggi con niente. Per tutto il tempo ho cercato di non parlare. Sugli odori sono davvero esigente. Se incontro una persona che ha un odore sgradevole, anche se è una persona importantissima della mia vita, faccio fatica a sopportarlo. E vale anche per me stesso. Se sentissi un cattivo odore provenire da me, non riuscirei a tollerarlo. E ci sono anche sapori che vanno oltre il cibo. Penso, per esempio, al sapore di un bacio. Anche i baci hanno un sapore e ti raccontano la persona. A volte basta un bacio per intuire qualcosa della persona che hai davanti”.

Restiamo allora ai sapori dell’infanzia. Qual è quello che, appena lo sente in bocca, la riporta immediatamente a quando era bambino?

“È una domanda molto difficile. Il pane e olio ce l’ho ancora molto presente. È una cosa che mi piace tuttora, quindi è come se non l’avessi mai abbandonato. Aspetti, però. Ecco, ce l’ho: la sottiletta fusa! Mia madre utilizzava la sottiletta dappertutto. Le piaceva preparare le uova con il prosciutto e la sottiletta, oppure i fiori di zucca con la sottiletta. L’altro giorno l’ho chiesta perfino in un ristorante e ho scoperto che ormai praticamente non si usa più. Negli anni Novanta, invece, era un vero e proprio cult, come la maionese. A me piace perché ha quel sapore a metà tra il dolce e il salato, e poi quella consistenza filante. E poi c’è il ciambellone. Anche il suo profumo mi riporta indietro”.

Solo questo?

“No. Da bambino avevo un’abitudine particolare: mettevo il barattolo di Nutella in frigorifero e aspettavo che diventasse dura. Mi piaceva prendere il cucchiaio e rompere quei pezzi di cioccolata solidificata. Se oggi mi desse della Nutella fredda, indurita, tornerei immediatamente a quando avevo otto, nove, dieci, undici anni. Era un mio piccolo rito. Oggi non lo faccio più, perché sono sempre a dieta. E poi ricordo le rosette che mi preparava mia madre, piene zeppe di Nutella. Ma c’è un altro sapore che mi riporta ancora più indietro: la rosetta con la frittata. Se mi prepara una rosetta con la frittata, io torno immediatamente all’asilo. Anche adesso, mentre glielo racconto, è come se fossi seduto nella mensa dell’asilo. Sento l’odore della minestra e vedo quella rosetta con la frittata. È incredibile quanto possano essere forti certi ricordi”.

Le sue feste di Natale sono eventi importanti, molto scenografici. Ma, lontano dal lavoro, come vive il Natale?

“Il Natale lo vivo in modo molto semplice. In realtà, per tanto tempo ho cercato di viverlo in maniera diversa. Avrei voluto viziare i miei familiari, portarli a casa mia oppure in un posto speciale, farli riposare, regalare loro un’esperienza diversa. Ci ho provato anche due anni fa, ma non vogliono più venire! E sa perché? Perché ho capito una cosa importante: quello che per me può essere meraviglioso, per loro non lo è necessariamente. Quando ho fatto vedere la location della festa di quest’anno, per esempio, mi sono reso conto che un luogo così maestoso, per chi vive in un piccolo paese, in una realtà più sobria, può perfino intimorire. Io, per lavoro, sono abituato a frequentare ambienti molto sfarzosi. Ma questo non significa che sia ciò di cui ho bisogno nella vita privata. Anzi, io ho una vita molto calma. Tante persone immaginano che io trascorra il Capodanno chissà dove, in mezzo a chissà quanta gente. Invece spesso sono a casa mia e ho capito che la dimensione giusta per mia madre, mio padre e i miei fratelli è casa nostra, a Valmontone. Quindi il Natale è molto semplice. Meno gente c’è e meglio è”.

Eppure mi sembra che, negli ultimi anni, questa dimensione familiare si sia anche aperta a persone nuove.

“Sì, ed è una delle cose più belle. Mia madre e mio padre, in qualche modo, hanno acquisito nuovi figli. Per esempio, un mio amico cinese è diventato praticamente un altro figlio per loro. Mi piace portare a Valmontone quegli amici che magari non hanno la famiglia a Roma, così possono trascorrere il Natale con noi. È una cosa molto bella. E poi mia madre come le accennavo non ama affatto lo sfarzo. Una volta avevo riempito il carrello di cose per preparare una tavola bellissima, con piatti e oggetti particolari. Ma a lei non interessava. Non vuole tavolate troppo elaborate, non vuole tutto quell’apparato. A casa nostra viviamo nella semplicità più totale, che è quasi l’opposto della mia vita professionale. Però è proprio questo che mi permette di rimanere con i piedi per terra”.

Avete dei piccoli riti familiari?

“Giochiamo tantissimo! Due anni fa Prada mi ha regalato dei giochi meravigliosi, tra cui lo shanghai, e ci siamo divertiti come pazzi. Il mio amico cinese, vedendo mio padre che si arrabbiava durante il gioco, mi diceva: ‘Tuo papà è come un bambino!ì. Ed è vero. Mio padre si arrabbia, poi litiga scherzosamente con mio fratello, e io mi diverto da morire. È una cosa che abbiamo sempre fatto, anche quando eravamo piccoli. Non amo invece la tombola. Mi annoia terribilmente. Preferisco i giochi più interattivi, quelli in cui succede qualcosa. E poi, durante le vacanze di Natale, dormo tantissimo. Mangio e dormo: per me è un vero reset. In quei giorni il mondo sembra fermarsi e anche il mio cervello finalmente si ferma. È come se mi dicesse: ‘Adesso puoi riposarti’. Prima facevo sempre il riposino sul letto di mia madre insieme ai miei due nipotini. Adesso lo faccio da solo, perché uno è cresciuto e l’altro non c’è più. Però quando mi sdraio su quel letto è come se tornassi in una dimensione particolare, che mi appartiene profondamente. Ma il senso del Natale, per me, resta quello. Ho capito che non sempre quello che sembra di più riesce a dare di più. A volte è proprio la semplicità ad arricchirti maggiormente il cuore e l’anima. Io vivo in una semplicità estrema: spesso le persone si costruiscono un’immagine di noi completamente distorta. Forse sono molto più semplice di tanta gente che incontro. Per me non è importante mostrare agli altri quello che si possiede”.

Nell’immaginario comune, lei è una persona arrivata. Ha raggiunto una posizione riconosciuta, una stabilità professionale e anche economica. Ma lei si sente davvero arrivato?

“No. Assolutamente no. Non mi sento mai arrivato. Non mi sento mai nella condizione di aver raggiunto definitivamente l’obiettivo che desidero. E forse è proprio questo il mio motore di crescita. Penso sempre di poter imparare ancora, di dover imparare, di dover crescere. È come se non avessi ancora piena coscienza di tutto quello che ho costruito. E forse è proprio questa la parte più bella: quella del bambino che non è ancora del tutto consapevole. Naturalmente, se mi mette davanti ai numeri, ai risultati, ai fatti concreti, non posso negare di aver raggiunto una certa stabilità. Sarebbe assurdo. Ma dall’altra parte c’è un Simone che non si accontenta mai: penso sempre che si possa fare di più”.

Pensa che arriverà un momento in cui riuscirà a riconoscere pienamente ciò che ha costruito e a goderselo?

“Arriverà un momento in cui cederò lo scettro. Sono pronto anche a questo. A differenza di tanti colleghi, non voglio arrivare a un’età avanzata continuando a fare esattamente la stessa vita. Penso che a un certo punto si debba necessariamente prendere coscienza di ciò che si è costruito, anche quando non se ne ha ancora una percezione completa. E io lo farò, perché bisogna anche godersi quello che si è fatto. Ecco, io ancora non ci sono arrivato totalmente. Ci sto arrivando, ma questa presa di coscienza non è ancora completa. Sono ancora alla ricerca di cose nuove”.

Che cosa le manca allora?

“Non dimentichi che ci sono tante persone che lavorano per me. Quando avrò raggiunto la stabilità che immagino anche per loro, allora sì, potrò dire di aver raggiunto il mio obiettivo. E potrò godermi al cento per cento tutto quello che ho costruito”.