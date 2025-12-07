Simone Belli, il makeup artist più famoso d'Italia che cura i look delle star da Achille Lauro a Miriam Leone

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Da 12 anni il suo nome è legato all’evento beauty più iconico delle feste. Il Magic Christmas Party, ideato e curato da Simone Belli, non è soltanto un party, ma un’esperienza immersiva dove make-up, benessere, simboli, astrologia ed emozione si fondono in un racconto luminoso, multisensoriale e profondamente umano. Ogni edizione è un viaggio nuovo. Quella di quest’anno, ospitata il 9 dicembre negli spazi onirici del Mediterraneo al MAXXI, ha un titolo evocativo: Light Up Your Inside, “accendi il tuo lato interiore”. Non è un caso. Dietro questo invito alla (ri)scoperta del sé, si nasconde il percorso personale e intimo di Belli. Make-up artist di fama internazionale, consulente d’immagine tra i più richiesti in Italia, professionista capace di spaziare tra cinema, teatro, televisione e arte, Simone Belli è molto più di un truccatore. È un sensitivo della bellezza, un artista dell’anima. E il Natale, con i suoi riti, i suoi profumi e i suoi ricordi, è la lente attraverso cui racconta se stesso. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, intensa e sincera, parla di magia come visione del mondo, della perdita che lo ha segnato profondamente, del suo rapporto con il dolore e della forza che ne ha ricavato. Più che un’intervista, è un incontro. Con chi ha imparato, anche grazie al trucco, a guardare dentro, ad ascoltare il silenzio e a trasformare la nostalgia in una forma di gioia.

Quest’anno il suo evento si chiama Magic Christmas Party. Cosa significa per lei “rendere magico il Natale”?

“In realtà, per me non si tratta solo di rendere magico il Natale, ma di rendere magica la vita. Tanti mi hanno detto: ‘Finalmente hai messo il tuo tema’, e in effetti è vero. La magia è qualcosa che fa parte profondamente della mia esistenza, non nel senso del mago col cilindro che tira fuori le colombe, ma in senso esoterico, spirituale, intimo. credo che la vita sia fatta di momenti magici, di attimi in cui succede qualcosa che non possiamo spiegare, ma che ci cambia. Questo lo sento mio da sempre, e in famiglia abbiamo una storia legata a quest’aspetto. Mio fratello, che parteciperà anche all’evento, è un sensitivo. Abbiamo una specie di dono che si trasmette da generazioni, una sorta di protezione magica nel sangue”.

Magia come concretezza?

“Per me la magia è molto concreta, non è una performance da festa di piazza. È un modo di stare al mondo. Le faccio un esempio: io sogno tantissimo. È come se vivessi due vite, una diurna e una onirica. E, dentro quei sogni, ci sono spesso persone che non ci sono più. È successo, ad esempio, dopo la perdita di mio nipote, un dolore profondissimo. Eppure, tra tutti in famiglia, sono forse quello che lui continua a visitare nei sogni. Come se il legame continuasse. Tutto questo alimenta il mio modo di vivere le relazioni, il lavoro, anche le cose più semplici come una cena o una festa. Anche in un momento conviviale con i miei collaboratori, cerco sempre di inserire un elemento sorprendente. Perché la magia sta lì, in quello che non ti aspetti e che ti fa sorridere. La magia, quella vera, non è solo mistero, è energia. Chi non la conosce, spesso ne ha paura. Chi invece ci entra in contatto, la usa come carburante per vivere meglio’.

C’è stato un episodio specifico in cui questa visione ‘magica’ ha cambiato il corso della sua vita?

“Dopo il lutto che ho vissuto, ho avuto come un reset totale. È stato un momento in cui ho davvero percepito un intervento magico, qualcosa che mi ha permesso non solo di sopravvivere, ma di farlo in modo positivo. Le racconto un episodio che mi è successo l’altra notte. Stavo andando a dormire, come spesso faccio prima controllo i messaggi a cui non ho risposto, scorro i social. A un certo punto mi compare un video con una frase di Pindaro che dice: ‘Inizia a prenderti cura di te stesso senza dover fare per forza ciò che gli altri si aspettano’. È stato come ricevere una risposta chiara alla mia vita. Perché io, sì, ho sempre fatto quello che volevo, ma molto spesso per compiacere gli altri. Mi sono ritrovato a fare programmi televisivi perché rendevano felici i miei genitori o a lavorare per un certo giornale non perché mi andasse ma perché loro potessero dire: ‘Guarda dov’è Simone’. E ciò, con il tempo, mi è pesato. Ora che ho cinquant’anni, sento un senso di responsabilità che a volte diventa opprimente. L’idea di dover sempre essere il migliore, il primo della classe, è diventata pesante. E, quindi, da circa un anno, ho iniziato a prendermi cura davvero di me stesso. Non ci sono ancora arrivato, ma è un percorso cominciato. E probabilmente è per questa ragione che quest’anno ho scelto proprio la magia come tema del mio evento: è un modo per dichiararlo anche al mondo”.

Che ruolo ha avuto un suo recente viaggio a Cuba in questo percorso?

“Cuba mi ha aperto gli occhi. Mio fratello ci va da dieci anni, ha molti amici e io ho potuto vivere il Paese dall’interno, non da turista. Inconsapevolmente, avevo portato all’università un esame proprio sulla magia del colore e sulla musicalità cubana ma leggere certe cose sui libri è una cosa, viverle è tutt’altra. Quando sono stato lì, ho capito cosa vuol dire davvero ‘non avere niente’. Noi viviamo rincorrendo cose futili, ci stressiamo per delle cavolate, e poi c’è chi non ha nemmeno i soldi per un semplice antizanzare. Eppure, parlando con loro, senti una gioia, una felicità, un’energia vitale che noi ci siamo dimenticati. Loro sono una terra magica, davvero. Hanno la Santería, delle tradizioni stupende. Io mi sono fatto battezzare lì, con un rituale bellissimo. Ovviamente, devi andare dalle persone giuste, conoscere chi ti può guidare. Ma quell’esperienza mi ha insegnato quanto conti la percezione che abbiamo della realtà. Noi da bambini ci stupivamo per una farfalla mentre oggi quella capacità l’abbiamo persa: dovremmo tornare a vedere il mondo con occhi magici, perché la magia ci dà la possibilità di continuare a sognare, di credere che tutto sia possibile, anche se poi non tutto lo è. Solo pensarlo, però, già ci fa vivere meglio. Ci aiuta a non distruggere gli altri, ma a volergli dare qualcosa in più”.

LORELLA DI CARLO

È questo l’obiettivo del suo party di Natale quest’anno?

“Esatto. Io sto impazzendo, cambio idea ogni cinque minuti, ma quello che voglio è creare un’atmosfera che trasporti chi viene. Voglio che le persone si immergano in qualcosa che non sia solo un evento, ma un’esperienza, una dimensione dove possano sentire di nuovo quella meraviglia, quella voglia di credere nelle cose belle, anche se sono invisibili. Voglio regalare un po’ di sogno”.

Quest’anno l’evento sarà di nuovo al MAXXI, un luogo simbolo di arte e cultura. Ha anche il desiderio, nel profondo, di far capire a chi ancora lo sottovaluta che il suo lavoro è arte?

“Assolutamente sì. Tutta la mia comunicazione si fonda su questo: io mi batto da sempre perché il nostro lavoro venga riconosciuto come arte. Purtroppo, c’è ancora una percezione molto riduttiva di quello che facciamo. Pensano che truccare significhi semplicemente mettere ombretto e rossetto su un viso ma non è così. Prima ancora di toccare un volto, c’è un ascolto non verbale. E quello è il passaggio fondamentale. Il make-up, se fatto in un certo modo, è arte. Ma va detto anche che, purtroppo, l’80% – forse anche il 90% – delle persone lo fa in maniera approssimativa, come tappabuchi, perché magari non avevano altre strade. E questo danneggia anche la percezione generale del mestiere. In Italia, questa percezione è ancora più difficile da scardinare. Non si considerano truccatori o parrucchieri come figure artistiche, ma per me è un’arte psicologica. Perché noi interpretiamo l’anima della persona che abbiamo davanti. Io mi sono sempre definito un ascoltatore silenzioso: ascolto con gli occhi. E vi assicuro che l’ascolto fatto con gli occhi è molto più profondo di quello fatto con le parole. Perché una donna può raccontarti una cosa, ma in realtà desiderare altro… Il grande talento di un truccatore sta nel saper togliere, anche quando ti viene chiesto di aggiungere. Perché aggiungere, spesso, è un modo per mascherarsi. È un segnale che la persona non si accetta. E capirlo richiede una forte sensibilità. Se non hai questa visione, oltre il prodotto, non puoi fare davvero arte con il make-up”.

È questa la ragione che porta poi a dire “Tu mi hai capita o capito”.

“Se scegli me, non devi dirmi cosa fare. Se vuoi decidere tu, truccati da sola o scegli qualcun altro. Io sono fatto così, da sempre. Se mi scegli, lo fai perché hai fiducia in me, non perché devo applicare un ombretto come mi dici tu. Questo è il concetto che porto avanti da una vita. E poi, non è che sono arrivato qui per caso. Io ho studiato tanto. Vengo dagli anni ’90, ho fatto università, maturità artistica, accademia. Questo mi ha dato un percorso più completo. Ora, con la mia Accademia, mi accorgo di quanto ciò sia ancora poco chiara. Una mia allieva, l’altro giorno, mi ha detto: ‘Questo prodotto non mi piace’. E io: ‘Non deve piacere a te, deve piacere a chi lo riceve’. Ecco, se già parti da questa proiezione sbagliata, non hai capito il mestiere. Non è un esercizio su te stessa, ma sulla capacità di cogliere e valorizzare l’altro”.

Ed è anche energia: una persona può trasmettere il proprio stato d’animo attraverso il trucco?

“Verissimo: essere truccati da una persona che non ha un sé positivo può essere pericoloso. Il make-up diventa un mezzo attraverso cui quella persona proietta il suo disagio, il suo malessere. E questo si vede. Io, nei momenti più bui della mia vita, ho avuto paradossalmente le massime espressioni della mia creatività. Quando è morto mio nipote, due giorni dopo dovevo andare a Venezia per lavoro. Non potevo mancare. Ero nel buio assoluto, come se si fosse spento l’interruttore della vita. Eppure, truccai Matilde Gioli. Conosco lei, conosco la persona che la segue, c’è un legame umano forte. E ricordo che Miriam Leone mi scrisse un messaggio su Instagram per dirmi che quel trucco era la cosa più bella che avesse mai visto. E io in quel momento ero a pezzi. Però, anche nel dolore più grande, il mio racconto sul volto di Matilde è stato pieno di bellezza. Perché io il trucco lo uso come veicolo di luce, di gioia, mai per scaricare dolore. È per questo che dico che è arte. Pensa ai grandi pittori: Van Gogh ha creato le sue opere più potenti nei momenti di follia estrema. Caravaggio lo stesso’,

Nelle sue masterclass parlava anche di Caravaggio e di Tamara de Lempicka…

“Quando andavo in giro con le aziende per fare masterclass a parrucchieri e truccatori, io parlavo di Caravaggio, di Tamara, dell’Impero. E mi guardavano come per dire: ‘Ma chi sono?’. Poi magari buttavi un po’ di glitter in faccia alla modella e partivano gli applausi. C’è una grande mancanza culturale in questo mestiere, soprattutto in Italia: per me non è solo artigianato, è arte. Dipende da come fai formazione, da come educhi alla percezione… anche se, secondo me, truccatori si nasce. Come i medici o come i pittori. La scuola ti può completare, ma l’attitudine ce l’hai dentro. Io, per esempio, già a 8 o 10 anni giocavo coi pennelli. I corsi non mi hanno insegnato molto, mi hanno confermato che quella era la mia strada. Poi ho fatto tanta esperienza, ho lavorato con tantissime persone. L’apprendistato continuo ancora a farlo. Perché il trucco non è solo trasformazione. È emozione. Puoi far sorridere o piangere una donna. È una responsabilità enorme”.

Bellezza e gioia descrivono bene il Natale. Così come nostalgia e speranza. Se le chiedessi quale di queste emozioni sente più sua oggi, cosa risponderebbe?

“Direi la nostalgia. Ma una nostalgia che cerco sempre di trasformare in gioia. Quella che provo non è tristezza fine a sé stessa, è più un sentimento profondo che nasce da un tempo che non c’è più, ma che mi ha lasciato un’impronta indelebile. Proprio ieri notte, prima di addormentarmi, pensavo ai Natali della mia adolescenza. A quando ci scambiavamo regali con gli amici, ma nessuno di noi aveva un soldo. Mi sono rivisto nella ricerca delle miniature dei profumi, quelli che spesso venivano regalati come campioncini. Oggi li snobbiamo, ma negli anni ’90 erano una cosa ricercata. Le mettevamo pure sugli alberi, erano decorazioni preziose… E poi le serate di Natale a giocare a carte con 40 amici, il camino acceso, il freddo, la casa in campagna. Sono immagini che mi tornano addosso con una forza incredibile. Io ho ancora l’odore del Natale addosso, quello vero. Il freddo, il camino, i paesini imbiancati, l’attesa per le vacanze. Ricordo quando andavo a Nepi o in altri paesini vicini, anche ghiacciati. Quello era un Natale vissuto con stupore, con aspettativa. E questo stupore, crescendo, si perde un po’”.

È per questo che ha un rapporto così forte con l’albero di Natale?

“Per me l’albero è molto più di una decorazione. Da bambino ne avevamo uno, poi a un certo punto con mia madre smettemmo di farlo. Non so dire bene perché, ma credo che lei avesse vissuto qualcosa di forte che la portò a questa scelta. Così io mi dicevo sempre, da adolescente: ‘Un giorno, quando avrò casa mia, farò un albero spettacolare’. La prima volta che lo feci fu nella mia prima casa a Roma, con due coinquilini. Ma non ci credevano molto, era un albero arrangiato. Da quando ho la mia casa, invece, lo faccio come voglio io, e ogni anno diventa sempre più bello. Un mio amico l’altro giorno mi ha detto: ‘Ma tu non fai un albero a casa, fai un negozio di Natale!’. E ha ragione. Lo riempio di tutto”.

Ha nostalgia della sua vita di prima?

“Ho nostalgia della mia vita a 18, 20 anni. Di quella libertà di fare solo quello che volevo, senza dover dimostrare nulla a nessuno. Oggi mi sento schiacciato dal dover fare. Devo andare a Sanremo, devo fare il Festival di Venezia, altrimenti “non ce l’ho fatta”. Questo senso di dover esserci sempre, di non poterti permettere di mancare, mi opprime. Se fosse per me, oggi, farei solo eventi belli, di beneficenza, che mi divertono. Lasciando lavorare l’ufficio da solo. E guardi che forse ci arriverò. Ho due o tre progetti che mi frullano in testa e che vanno oltre tutto questo”.

Le manca anche una rete di amici più “vicina”?

“In un certo senso sì. Oggi gli amici sono tutti sparsi per Roma. Quando ci diciamo ‘prendiamoci un caffè’, bisogna prima vedere se si incastrano gli orari, chi ha la macchina, dove si parcheggia… È un dramma! Durante il Covid, però, ho conosciuto un ragazzo cinese che abita sotto casa mia. È come me, ma versione cinese: identici. Vive al numero 66, io al 90: la vicinanza mi ha riportato alla sensazione del paese quando scendevi, suonavi al campanello e l’amico veniva giù. Questo per me è stato un ritorno a una dimensione più intima. Mi ha persino fatto tornare un’idea che avevo: comprare una palazzina e viverci con i cinque o sei amici del cuore. Così, da anziani, si è tutti nello stesso palazzo. Un sogno, lo so. Ma ci penso ancora”.

Riesce a trasformare la nostalgia in altro?

“Ho la capacità di trasformarla in calore. Non mi lascio sopraffare. Vale anche per il trucco: magari sto malissimo, mi è successo qualcosa di brutto, ma sul viso dell’altro riesco a creare qualcosa di bello. È la stessa cosa che succede con la vita: il dolore non sparisce, ma cerco di non farlo diventare veleno”.

Quest’anno l’albero di casa sua dev’essere tutto bianco. Ma il bianco non è anche il colore del reset?

“Secondo me, sono in una fase di reset totale. Non riesco proprio ad accettare nessun colore sull’albero. Tutti ci provano, ‘Aggiungiamo un po’ di rosso, d’oro’… Niente. Lo voglio bianco. Non scelgo mai i colori a caso. Quest’anno sento il bisogno di questo bianco, di questa ripartenza”.

Il motto del suo party è “Let’s up your Inside”. Un invito ad accendere il proprio io interiore…

“Sì, lo abbiamo sviluppato in modo serio. Mio fratello farà con le ospiti un vero percorso introspettivo, le conosce quasi tutte. Ci sarà anche una ragazza che lavora col pendolo, una numerologa. Ci sarà la possibilità di viversi davvero. Tutto questo però con leggerezza. La leggerezza dell’essere, come la chiamano”.

Per lei, la leggerezza dell’essere è sostenibile o insostenibile?

“È follemente, meravigliosamente insostenibile. E proprio questo la rende viva. Io sono molto contraddittorio: amo il senso struggente della vita, ma solo se riesco a dargli un sorriso. Altrimenti tanto vale stare sul divano a guardare La casa nella prateria. Le sfide ci vogliono, ma bisogna affrontarle con positività e un pizzico di magia. Adesso, per esempio, sto vedendo una serie di vampiri che non finisce più… Però mi affascina, perché c’è quel senso di battaglia magica, di mistero. È quel pizzico di magia che ci fa sentire vivi”.

“La magia è al centro della nostra esistenza e ci permette di credere che tutto possa tornare com’era”. Ma se poi non succede?

“Anche se non succede, quel tempo in cui hai creduto che potesse succedere, ti ha già reso migliore. È quello il punto. Noi siamo quello che pensiamo. Se ci svegliamo al mattino pensando in negativo, faremo tutto in negativo. È inevitabile. Lo dicevo qualche giorno fa anche al mio assistente. Gli ho ricordato che finché penserà in modo negativo, tutto ciò che gli accadrà sarà filtrato da quello sguardo. E lui è buddista! Avrebbe dovuto insegnarlo lui a me. Invece si butta giù. Ma io gliel’ho detto: nella vita, quando si chiude una porta, si apre un portone. Ed è vero, ma ci devi credere. Se non ci credi, il portone non lo vedi”.

Lei crede davvero tanto in tutto questo, nei rituali, nei segni…

“Io vivo con gli incensi, con il palo santo, faccio i rituali di San Giovanni, accendo la candela di preghiera… Amo tutto questo. Dopo questa intervista, mi usciranno 300 contenuti online dove mi diranno di fare il rituale col rosmarino, con la salvia… E io mi salvo tutto. Faccio gli screenshot di tutto. Ieri notte, per esempio, ho comprato una collana di tormalina e un bracciale di ossidiana: sono due scudi contro le energie negative. Li ho presi dopo aver fatto una consulenza con una ragazza che seguo su Instagram. Credo profondamente che ci sia qualcosa intorno a noi. Qualcosa che ci guida, ci protegge, ci parla. Non tutto si può spiegare con la razionalità. Ma devi crederci, altrimenti quei canali non si aprono”.

In fondo non siamo solo corpo, siamo anche anima.

“Non può esserci solo il corpo. Per me l’anima esiste. Ma va accarezzata, dipinta, aiutata. Quando trucco, mi capita spesso di trovarmi davanti donne che sono solo corpo. Il mio compito diventa allora cercare di regalare loro un’anima, o aiutarle a scoprire che ce l’hanno ancora. Sa quante donne si sono riscoperte grazie a un rossetto rosso? Però quel rossetto deve avere un racconto, deve essere connesso a loro. Altrimenti resta solo un colore”.

A volte il trucco può essere anche una forma di violenza?

“Sì. A volte certi colleghi aggrediscono i volti, li appesantiscono, li spengono. Per me, invece, il riconoscimento davanti allo specchio non è solo estetico: è un racconto del sé. È un’accettazione. E non sempre avviene subito. Serve tempo, profondità. Il trucco dev’essere un riflesso dell’anima, non una maschera che la nasconde”.

Quando Simone Belli ha accettato di essere Simone Belli?

“Non l’ho ancora accettato. Nemmeno il fatto di essere diventato un brand, una figura riconoscibile. Ancora oggi mi stupisco quando qualcuno mi ferma per strada e mi chiede una foto. L’altro giorno è successo e mi sono imbarazzato. Non so mai cosa dire. Il mio commercialista, che è venuto a mancare, me lo diceva sempre: ‘Tu sei cosciente di dove sei arrivato?. E io gli rispondevo: ‘No. Io mi sento povero. Mi sento nessuno”. E lo diceva anche la mia psichiatra: io non so guardare. Mi proteggo dietro a un gioco, a una costruzione. Chi mi segue su Instagram mi percepisce in un certo modo, magari anche distante, inaccessibile. Ma chi mi conosce davvero sa che è l’opposto. Tant’è vero che la mia nuova psichiatra alla prima visita mi ha detto: ‘Il tuo precedente terapeuta ha curato Simone Belli, il personaggio. Ma non è andato a fondo. Io invece voglio conoscere Simone, con tutte le sue fragilità’. E ha ragione. Perché le fragilità ci sono, eccome. Io ero andato da lei solo per una cura contro l’emicrania. E da lì si è aperto tutto un mondo. Oggi faccio EMDR, un percorso profondo, che mi sta aiutando davvero a scavare e a capire’.

L’EMDR?

“Nasce negli anni ’80 per aiutare i militari a superare i traumi. E invita a richiamare il tuo bambino. Ed io, da bambino, ho avuto una mia forma di salvezza, e si chiama arte. Sin da piccolo, disegnavo, scrivevo, inventavo, mi rifugiavo in mondi creativi. Era il mio modo di sopravvivere, anche se non mi piace usare questa parola. Diciamo che è stato il mio modo di crescere. Quei giochi, quel bisogno di creare, mi hanno letteralmente salvato. E oggi continuo a evolvermi, ma non sono nemmeno consapevole di quanto ho fatto. E quando non ne sei consapevole, spesso gli altri se ne approfittano’.

Quali parti di quel bambino ha conservato?

“La curiosità e il gioco. Quelle due non me le toglierà mai nessuno. Io amo giocare, mi piacciono i giocattoli, comprerei ancora oggi qualsiasi cosa. La curiosità è fondamentale: è ciò che ti apre le porte del mondo. Quando, ad esempio, mi metto a realizzare qualcosa per un evento, come il pannello per il Christmas Party, io mi ci butto dentro con lo spirito del bambino. Lavoro di notte, mi diverto, mi fido di me stesso. È come tornare lì. E poi sì, forse anche un pizzico di fragilità. Solo che il mio lavoro, negli anni, mi ha costretto a costruirmi una corazza spessa. A un certo punto questa corazza ha preso il sopravvento, soffocando alcune parti più utili di me. Però il bambino dentro di me è rimasto intatto. Chi mi conosce bene lo sa’.

Deve solo riscoprirla…

“Se non la riscopri, se non impari a gestirla, poi esplode. Io divento aggressivo, potente. Mi è successo proprio recentemente, mi tremavano le gambe. È una cosa che non mi succedeva da trent’anni. Quando una fragilità la tieni dentro, non repressa ma nascosta, poi appena riesce a superare la barriera, esce fuori come un mostro. Eppure, io amo le fragilità. Sono ciò che ci rende unici, umani, veri. Però bisogna imparare a conoscerle e gestirle. È una delle cose su cui sto ancora lavorand”o.

C’è una parte di quel bambino che invece hai voluto cancellare? Magari una parte che non vorrebbe far tornare?

“No, direi di no. Se mi chiede se quel bambino aveva paura, le rispondo che non è una cosa che sento, nemmeno in analisi. Il bambino che emerge nei miei sogni o nei ricordi era un bambino molto amato, ma anche molto solo. I miei genitori mi hanno dato tutto l’amore che potevano, ma ognuno lo fa come riesce. Ricordo quando torno al mio paese e rivedo quei luoghi… saltavo cancelli, correvo ovunque, mi chiedo ancora oggi come facevo. Era l’arte la mia salvezza. Disegnavo, scrivevo, stavo sempre in strada a giocare. Era tutto. E quel lato creativo e sensibile mi ha reso forte. Ma allo stesso tempo ha anche costruito quella corazza”.

Nessuna crisi da bambino?

“No, è arrivata dopo. Tra i 14 e i 17 anni ho vissuto una fase di grande confusione. E mi sono sentito tradito, anche da due persone a me molto vicine. Erano anni delicati: da bambino leader e giocoso, mi stavo trasformando in un ragazzo che cercava il suo posto. Studiavo, ero un secchione. E quelle due persone mi hanno fatto male. Ma poi la vita, che secondo me restituisce sempre, ha sistemato tutto. A 17 anni è cambiato tutto. Sono esploso. Ho iniziato a organizzare eventi, sfilate, truccare, lavorare. Sono andato a Roma. Quelle persone sono sparite dalla mia vita. È stato travolgente. E il mio Natale è diventato un Natale con 40 persone intorno”.

E la televisione? È stata più un vantaggio o uno svantaggio per lei?

“Per me è stata un vantaggio, perché ho saputo usarla nel modo giusto. Come con ogni cosa, dipende da come la gestisci. Anche quando lavoravo alla Rinascente per Armani, ho sempre cercato di trasformare ogni esperienza in qualcosa che mi portasse valore. La tv può diventare uno svantaggio, specialmente per chi fa il mio mestiere legato alla moda e al beauty. Ma se porti dentro la tua autenticità, allora diventa una forza. Io l’ho sempre fatto. E poi devo tantissimo a una persona in particolare: Ilaria Celotto, che è stata la mia autrice televisiva a Detto fatto: lei ha rappresentato il mio equilibrio in quel mondo”.

Che tipo di calore le ha dato la televisione?

“Un calore enorme. Mi ha regalato il ‘nazional-popolare’ in senso buono. Io l’ho fatta quando mi sentivo pronto. Quando volevo scappare, era Ilaria a riportarmi dentro. Ha avuto un ruolo fondamentale per me. Ancora oggi, la gente mi ferma per strada, mi riconosce, mi fa sentire affetto. E mi imbarazzo, ma è bello. Certo, c’è il rovescio della medaglia: gli hater, i commenti assurdi. All’inizio leggevo tutto, ora non più. Tipo quando dicevano che mi ero fatto il lifting. Mi faceva anche ridere, perché pensavo: ‘Beh, se lo pensano, allora mi stanno facendo un complimento!’.

Che ricorda di Detto fatto?

“Quella è stata la mia esperienza televisiva più forte, sei anni. È lì che ho trovato il mio vero legame con il pubblico femminile. Ancora oggi ricevo messaggi. L’altro giorno una ristoratrice a Roma mi ha riconosciuto e mi ha detto che mi ama da sempre. Io scherzo e chiedo sempre: ‘Mi ami o mi odi?’. Ma la verità è che quella vicinanza con le donne è qualcosa che mi ha lasciato un’impronta vera. È quella la televisione che cerco”.

E i reality? Mai proposti?

“Sì, ma non fanno per me. Non potrei mai accettare quel tipo di vetrina. In quei programmi ci vai solo per farti vedere. Non puoi davvero mostrare chi sei o che cosa fai. Ti riducono a un personaggio. No, grazie. Io non sono gestibile: Anche a Detto fatto, ho detto subito: ‘Siete sicuri di volere me?’… sono complicato, dico quello che penso, scelgo i miei abiti. Non tutti in redazione mi sopportavano. Ma quando porti ascolti alti e ospiti importanti, il sistema si piega a te’. Io spero di tornarci in tv ma oggi, sinceramente, non vedo un programma adatto a me. E non voglio forzare nulla. Intanto, comunque, i social sono diventati la nuova televisione. E io che non ci credevo troppo ho dovuto ricredermi”.

C’è qualcosa che secondo lei non è ancora stato raccontato sul suo conto?

“Ma credo che il racconto di sé non finisca mai. Cambia nel tempo. Lo riscrivete voi, più che io. E raccontarsi totalmente è difficile. Forse lo si può fare solo quando non si ha più nulla da perdere. Finché ho delle responsabilità verso le persone che lavorano con me, ci saranno parti che tengo per me. Io appartengo a pezzi di vita di certe persone che oggi si spacciano per altro. Fanno documentari in cui raccontano cose che non esistono, e io che li conosco so che è tutta una recita. E questo falsa anche il mio racconto. Perché io ero parte di quelle storie”.

Hai truccato tantissimi volti nella tua carriera. C’è un volto che non c’è più, che vorrebbe truccare di nuovo?

“Senza dubbio Virna Lisi. Per me rappresentava una bellezza drammatica, intensa, perfetta nella sua imperfezione. È uscita subito, non ci ho nemmeno dovuto pensare. La sua voce, lo sguardo, quelle rughe al posto giusto, quella bocca. Era tutto in equilibrio. E poi anche come attrice, la amavo proprio. Anche se aveva un viso spigoloso, era gentile. E quella gentilezza si leggeva anche nei tratti del volto. Era una bellezza con un’anima, e oggi quella gentilezza vera la ritrovo solo nei bambini. È lì che la vedo ancora”.

A proposito di bambini…

“So già la domanda. Il desiderio di prendermi cura di un bambino c’è ancora. È nato l’anno scorso e non se n’è mai andato. Il problema è solo pratico: devo sistemare la casa, organizzarmi. Perché non puoi prendere un bambino e metterlo sul divano. Serve uno spazio giusto. Ma il sogno è lì, persistente”.

E avrebbe qualcuno con cui crescerlo?

“No, lo crescerei da solo. Non ho bisogno di nessuno. Anzi, non voglio proprio condividerlo. Chi entrerà nella mia vita dovrà accettare tutto di me, così come io accetto l’altro. Ma non rinuncerò mai a nulla della mia vita per adattarmi a qualcuno. Su questo non transigo. Non ho mai rinunciato a me stesso per nessuno. Ora poi ho cinquant’anni, figuriamoci”.

Aspetta ancora l’amore?

“Aspetto. Aspetto la sbandata giusta, le emozioni forti. Ma al momento non è cambiato nulla. La psichiatra mi dice che non so guardare. E io le rispondo: ‘Ma dove devo guardare con la desolazione che vedo intorno?’. Oggi, più di tutto, sento il bisogno di stare a casa. Non solo casa come spazio, ma come condizione. L’altro giorno sono stato in Puglia e mi è preso male. Perché mi stravolge le abitudini: svegliarmi, chiamare l’ufficio, rispondere alle mail, andare in palestra, fare shopping … è la mia routine. Sto imparando a prendermi più spazi, più tempo per meì.

Quanto si vuole bene oggi rispetto al passato?

“Al novanta per cento. Ci sto arrivando. Ho anche nuovi progetti che non c’entrano nulla col trucco. Mi piacerebbe ad esempio aprire una palestra. Lo so, fa sorridere. Ma per me è un posto dove la gente si mostra per com’è. Siamo tutti un po’ a nudo, più fragili. O magari aprire anche un locale. Però è tutto un po’ complicato, perché ho tante cose da fare… Intanto ho aperto il mio nuovo studio, che è quasi finito. Ho assunto una nuova ragazza e il team sembra completo. Ma, finché non metto insieme tutti i tasselli, non posso andare avanti. Quando l’ufficio sarà autonomo, allora potrò fare ciò che voglio della mia vita”.

Io e lei ci conosciamo ormai da un bel po’. La noto cambiato…

“Ma più che cambiato, mi sento più risoluto. Più netto. E questo lo devo anche al dolore grande legato alla perdita di mio nipote. Quel dolore non è passato, ma sta cambiando forma. Sta insegnandomi a vivere davvero, non solo a sopravvivere: non è una frase fatta. Il dolore si trasforma. È come se all’inizio lo urli, lo senti in ogni centimetro del corpo. Poi però diventa silenzioso, e lì è più pericoloso. O impari a gestirlo, o ti divora. L’altro giorno mi è capitato di girarmi in un negozio e pensare: ‘Questo lo regalo a Federico’. Poi mi sono fermato. È una fitta che non va mai via. Il cambiamento è lento, arriva a piccoli morsi. Mi sono preso più libertà, più spazio per me. Per esempio, mi muovo solo col monopattino. Mi sento di nuovo libero come da bambino in bicicletta: è una piccola cosa, ma mi riporta a me”.