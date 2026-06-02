Simone Benedetti ex di Amici è stato arrestato a Roma, ha aggredito infermieri e Polizia in Pronto Soccorso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex ballerino di Amici, Simone Benedetti, è stato arrestato. Il giovane, giunto in ospedale in seguito a un incidente, avrebbe iniziato una rissa prima con il personale sanitario dell’Aurelia Hospital, e dopo contro la polizia. È accusato di resistenza e violenza privata. Durante l’aggressione avrebbe anche minacciato di far saltare in aria l’intero reparto. Il giudice ha disposto la convalida dell’arresto e come misura cautelare l’obbligo di dimora nel Comune di Roma in attesa del processo.

Simone Benedetti è stato arrestato

Simone Benedetti, ex ballerino di Amici, è stato arrestato nella notte tra l’1 e il 2 giugno. Si trovava all’interno del pronto soccorso dell’Aurelia Hospital in seguito a un incidente stradale, quando avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente e fisicamente il personale sanitario.

Benedetti era arrivato in pronto soccorso, trasportato in ambulanza, dopo essere stato investito da un’auto. Doveva quindi essere sottoposto a un normale intervento di pronto soccorso medico, quindi al controllo delle sue condizioni di salute, quando si è invece scatenato contro il personale sanitario.

A scatenare il litigio, il fatto che Benedetti avesse deciso di fumare una sigaretta all’interno della sala d’attesa. Gli operatori sanitari gli hanno ricordato il divieto di fumo nei locali ospedalieri, ma a quel punto l’ex ballerino di Amici è andato in escandescenza.

L’aggressione fisica

L’ex ballerino di Amici è stato descritto come in preda alla rabbia dai testimoni presenti nella sala d’attesa del pronto soccorso. Infatti, una volta richiamato, quando gli è stato chiesto di non fumare all’interno della struttura, si sarebbe scagliato con un casco e lo skateboard contro l’infermiera.

Nel momento di rabbia ha anche minacciato di “far saltare in aria l’intero reparto”. Una minaccia molto più vaga rispetto a quella poi rivolta a un’operatrice sanitaria, alla quale avrebbe detto “ti uccido” asserendo di conoscere il suo indirizzo di residenza.

A quel punto, di fronte all’escalation di violenza, è stato richiesto l’intervento della polizia. Il giovane però non si sarebbe placato e anzi avrebbe iniziato a urlare anche contro le forze dell’ordine frasi come “per me i poliziotti devono morire tutti”.

L’arresto e l’obbligo di dimora

A quel punto Benedetti avrebbe tentato la fuga a piedi verso l’esterno per evitare l’arresto, ma ha impattato contro una delle vetture di servizio della polizia parcheggiate nel piazzale.

È stata quindi, in direttissima, disposta la convalida dell’arresto. Sono state applicate le misure di cautela dell’obbligo di dimora, che impediranno a Benedetti di lasciare il territorio del Comune di Roma fino allo svolgimento del processo.

Simone Benedetti ha respinto parte delle accuse, sostenendo di essere stato invece trascinato “brutalmente” a terra e immobilizzato in modo coatto dagli agenti di polizia.