Simone Bilardo e la scoperta di due tumori incurabili dopo una caduta e la tac: "Mi restano due anni di vita"

Una diagnosi terribile: due tumori incurabili e una prognosi di soli due anni di vita. Dalla scoperta della malattia, da quella condanna, Simone Bilardo sta cercando di vivere al meglio ogni momento della sua vita in compagnia della moglie, della famiglia e degli amici. “Tutti pensano che io sia il guerriero, ma non è così”, dice a One More Time, il podcast di Luca Casadei.

La storia di Simone Bilardo

La storia di Simone Bilardo viene raccontata nella prima puntata della nuova stagione di One More Time, il podcast di successo di Luca Casadei, tra i più seguiti in Italia.

Protagonista del primo episodio, disponibile sulle principali piattaforme dal 12 settembre, è Simone Bilardo, un ragazzo comune a cui improvvisamente sono stati diagnosticati 2 tumori incurabili.

Una storia potente e commovente, che parla di malattia e vita, di amore, scelte e libertà.

La scoperta di due tumori incurabili

La sua vita è cambiata improvvisamente nel 2023: “Dopo una caduta, il giorno dopo mi sveglio con un po’ di nausea, mal di testa e vado in ospedale”.

Gli fanno una tac e scoprono che ha due tumori incurabili, che non possono essere asportati chirurgicamente.

La diagnosi dei medici suona come una condanna: gli dicono che gli restano circa due anni di vita.

“L’unica cosa che rimaneva – racconta Simone – era un palliativo di radio e chemio”.

“Andavo lì con l’intento che questa fosse una beauty farm: mi dicevo ‘Io sono qua perché questa cosa mi fa stare meglio'”.

“Ho vissuto una vita piena”

Nel suo racconto si parla molto di come ha affrontato la malattia e delle scelte fatte.

Quando gli chiedono se preferisce la chemioterapia endovena o a pastiglie, Simone sceglie la seconda soluzione, in modo da essere più indipendente.

Una scelta fatta per trasformare una condanna in un’opportunità, per vivere esperienze nuove e con un’intensità diversa.

“Decidiamo – spiega – di andare 8 mesi in Sardegna e 8 mesi in camper. Bellissimo. Con mia moglie abbiamo vissuto delle cose incredibili“.

“Tutti pensano che io sia il guerriero, ma non è così. La vera guerriera – dice – è mia moglie, i miei genitori, mio fratello, mia sorella, gli amici”.

“Io nel momento che vado ho vissuto una vita piena, bellissima. Il buco più grande sarà quello che lascio nella sua vita, quando lei avrà tutte le mie cose attorno, tutti i ricordi

Poi un messaggio per tutti, quando spiega perché ha deciso di raccontare la sua storia: “Volevo lasciare qualcosa a loro e cercare di toccare il cuore di una terza persona, perché la vita è bella e perché credo che tanti la buttino via imbruttendosi per cose molto più semplici, molto più piccole”.