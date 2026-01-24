Simone Bonino morto in incidente con camion dei rifiuti a Milano, è l'ex guardia del corpo di Alberto Genovese

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La vittima dell’incidente avvenuto la mattina di sabato 24 gennaio a Milano, in corso Sempione, è Simone Bonino già noto come guardia del corpo dell’ex imprenditore Alberto Genovese. Secondo le indiscrezioni Bonino viaggiava a bordo della sua Bmw quando si è scontrato con un mezzo della raccolta dei rifiuti. L’uomo è morto dopo il trasporto al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

È morto Simone Bonino

A Milano è morto in un incidente Simone Bonino, 45 anni, mentre viaggiava con la sua Bmw lungo corso Sempione. Come ricostruisce Corriere della Sera l’ex bodyguard di Alberto Genovese è morto dopo il trasporto all’ospedale Fatebenefratelli a causa delle lesioni provocate dal sinistro.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 5:30 di sabato 24 gennaio e ha coinvolto tre veicoli: la Bmw di Bonino, un mezzo Amsa per la raccolta dei rifiuti e un’altra autovettura.

ANSA

Il conducente dell’Amsa è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo. Per il momento non è dato conoscere il suo stato di salute.

Il conducente della terza auto coinvolta nell’incidente, invece, non ha riportato ferite.

La dinamica dell’incidente di corso Sempione a Milano

Come anticipato, lo schianto è avvenuto intorno alle 5:30. Il mezzo Amsa, l’azienda impegnata nella raccolta dei rifiuti della città meneghina, proveniva dalla periferia.

In corso Sempione, all’incrocio con via Emanuele Filiberto, il camion non avrebbe dato la precedenza alla Bmw condotta da Simone Bonino che proveniva da destra, secondo il Corriere della Sera. Quindi il mezzo Amsa avrebbe urtato l’automobile di Bonino con la parte frontale sul lato sinistro.

L’auto del 45enne è stata trascinata in avanti fino ad abbattere un semaforo e elementi di segnaletica verticale. Infine la Bmw si è scontrata con un’altra autovettura che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e la polizia locale.

La nota di cordoglio dell’Amsa

Corriere della Sera riporta un comunicato stampa inviato dall’Amsa a seguito della tragica notizia. L’azienda ha espresso “profondo cordoglio” per la famiglia di Simone Bonino.

Amsa, inoltre, “si è immediatamente messa a disposizione delle autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto dell’accaduto e accertare la dinamica dell’incidente”, si legge nella nota.