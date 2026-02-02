Simone Borrelli dal teatro a 'La Preside' su Rai 1, l'intervista: “Recitare per essere, non per apparire”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che parlano dei ruoli come di trofei. Altri che recitano anche fuori dal set. Simone Borrelli no. Con lui, le parole arrivano dritte, senza filtro. Non c’è costruzione, non c’è sovrastruttura. C’è solo una necessità autentica: essere se stesso, sempre. Attore e persona coincidono, e non per posa ma per ricerca continua. Non gli interessa piacere a tutti, né salire sul palco per mostrarsi. Gli interessa esserci. Essere presente nella scena, nella relazione, nella vita. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, a tratti confessione, Simone Borrelli ripercorre il suo percorso artistico e umano con una lucidità rara. Parla del ruolo di Mauro in La preside, in onda su Rai 1, come di un punto di svolta arrivato nel momento giusto. Ma soprattutto parla di sé, della responsabilità che sente quando indossa una divisa, di quanto abbia imparato vivendo quattro anni con la nonna, del valore della lentezza, della fatica, della dignità. Della sua idea di successo, che non ha nulla a che vedere con i riflettori. È un dialogo profondo sul senso del mestiere, sull’importanza delle radici, sull’impatto che può avere un insegnante, e su quanto sia difficile – ma vitale – tenere separata la vita pubblica da quella privata. È anche una riflessione sul tempo, sul karma, sul perdono, e sul bisogno umano di sentirsi parte di qualcosa. Simone Borrelli non si nasconde dietro personaggi: li abita solo dopo aver fatto i conti con sé stesso. Ed è forse questo il suo modo di restare fedele alla parte più vera di sé.

Lei è Mauro, nella serie La preside, in onda su Rai 1.

“È il padre di Lucia, personaggio interpretato da Ludovica Nasti. Però è un ruolo a cui tengo molto. È arrivato in un momento significativo: è stato il primo ingaggio dopo il cambio di agenzia. Sono tornato da Alex Pacifico, l’agente che mi aveva già seguito in passato. È stato un momento difficile, ma anche di scelta. Poco dopo è arrivato Mauro”.

Che cosa l’ha colpita di Mauro?

“La sua bontà. Mi sono riconosciuto in lui. È una persona che tiene davvero al bene degli altri, è altruista, come mi considero anch’io. Cerca sempre di fare la cosa giusta, soprattutto nei confronti della figlia. Il loro è un rapporto particolare: la madre è assente, viene solo accennato che si trova ‘a Milano’, ma tutto resta molto vago. Credo sia un elemento lasciato aperto in vista di una possibile seconda stagione. In ogni caso, il personaggio si sviluppa: nelle ultime due puntate ha un ruolo molto più centrale, in due episodi cruciali, uno legato al lavoro, l’altro al rapporto con la figlia”.

Cioè?

“Sorge il sospetto che il maresciallo della caserma abbia legami con la camorra. Mauro, insieme al procuratore, inizia un’indagine per capire se è vero e ciò finisce per rafforzare il legame tra me e la preside Eugenia, che comprendendo la gravità della situazione vuole agire. Però, il mio personaggio insiste sul fatto che bisogna procedere nel rispetto della legge, senza agire d’impulso. La vera Eugenia, nella vita reale, faceva davvero gran parte di quello che vediamo nella serie: andava nelle piazze di spaccio a parlare con i ragazzi, cercava di riportarli a scuola. E contrastava i malesseri sociali anche con chi era legato alla politica o alle forze dell’ordine”.

Come in quella scena con l’assistente sociale che torna dal mercato…

“Quella scena è perfetta nel fotografare una situazione che chi proviene dal Sud Italia conosce bene. Io stesso ne ho viste a decine: in Comune, alle Poste… Gente che durante l’orario di lavoro sparisce e torna con le buste della spesa. È l’emblema di come funziona, purtroppo, una certa parte della pubblica amministrazione. Quello ‘stiamo lavorando’ che l’assistenza sociale pronuncia è chiaro che non corrisponde al vero: nessuno in quell’ufficio sta affrontando davvero i problemi. Quindi, ribadisco che servono molte più persone come Eugenia, con quel carattere. Anche se poi, sui social, non mancano le critiche ma in certi contesti è proprio quel modo di agire l’unico utile a smuovere le cose. Altrimenti resta tutto fermo, con le solite frasi di circostanza: ‘Poi vediamo…’, ‘No, oggi no, domani…’, un continuo procrastinare che non porta da nessuna parte”.

E l’altro evento cruciale che riguarda Mauro?

“Eh, la figlia comincia a provare qualcosa per Nicola, il figlio della camorrista. Questo lo manda fuori di testa. Quando me l’hanno raccontato e abbiamo girato le scene, ho cercato di immedesimarmi anche come persona, non solo come attore. Mi sono chiesto: ‘Simone, tu come avresti reagito’. L’amore può davvero cambiare le persone ma all’inizio Mauro non è convinto per nulla”.

Il suo Mauro è una figura protettiva, animata dal desiderio di fare del bene.

“Tiene al bene della comunità e della sua famiglia. E indossa una divisa. Quando la portavo sul set, sentivo addosso una grande responsabilità. Anche quando non giravamo, passeggiando per San Giovanni, altro quartiere difficile, c’erano persone che mi guardavano storto, convinte che fossi davvero un carabiniere. Non sapevano che ero un attore. Ed è in quei frangenti che ti rendi conto del peso di quella divisa. Del rispetto che ti viene attribuito, ma anche di quello che tu devi avere per ciò che rappresenta. È qualcosa che si comprende solo vivendola. Non ho amici stretti nell’Arma, quindi non ho ‘copiato’ un modello. È una consapevolezza nata direttamente dall’esperienza e dal lavoro sul personaggio”.

Da bambino che rapporto aveva con le divise? Le incutevano timore, come accade spesso?

“No, non ho mai provato paura. Mi sono sempre sentito più maturo della mia età. Anche da piccolo guardavo ai carabinieri con rispetto, come figure autorevoli. Poi, crescendo, ho capito che anche lì esistono abusi di potere, come in ogni ambito. Ma in generale, no, nessuna paura. Ho avuto la mia fase adolescenziale, al liceo, quando facevamo le autogestioni e ci scontravamo con loro perché ‘non ci capivano’. Ma è durata poco. Col tempo comprendi che fanno semplicemente il loro lavoro.

“Da piccolo mi sentivo più grande della mia età.” Ci siamo forse trovati costretti a crescere in fretta?

“Non parlerei tanto di una crescita forzata, perché provengo da una famiglia molto solida. Mio padre è medico, mia madre si è sempre occupata della casa. Ho avuto un ambiente stabile, presente. Però, sin da piccolo, forse anche per il lavoro che sognavo di fare, ho sentito il bisogno di immedesimarmi negli altri. Ho avuto amici molto diversi tra loro: alcuni cresciuti in contesti sereni, altri in ambienti difficili. E oggi, guardandomi indietro, mi rendo conto che gli unici ad essermi rimasti accanto sono quelli che hanno scelto una strada sana. Gli altri li ho persi, li ho allontanati o, purtroppo, hanno fatto una brutta fine”.

C’è un episodio legato a questo che ricorda in particolare?

“Avevo 13 o 14 anni, e portai a casa un paio di amici ‘particolari’. I miei genitori, con la loro educazione, li accolsero senza dire nulla. Ma appena se ne andarono, mi fecero capire chiaramente con chi avessi a che fare. Mi chiesero chi fossero, chi stessi frequentando: ‘Se continui così, farai una brutta fine’. Non l’ho mai dimenticato. All’epoca reagii male, pensavo: ‘Sono ragazzi come me, non è colpa loro se hanno alle spalle una situazione complicata’. Ma col tempo ho capito il senso di quella reazione. Anche perché, per dire, uno di quei ragazzi oggi è morto. L’altro è al 41 bis. Ora capisco bene la rabbia e la preoccupazione dei miei genitori. Tutto questo l’ho portato dentro il personaggio di Mauro, soprattutto nel modo in cui affronta il rapporto tra sua figlia e Nicola”.

Nella serie, la figlia di Mauro dice qualcosa del tipo: “Perché uno dovrebbe avere il destino segnato solo per essere nato in una certa famiglia?”

“Ed è una frase potentissima. E in parte è vero: non si nasce condannati. Ma spesso… il destino è comunque segnato. È una questione di scelte, certo, ma anche di contesto. Perché anche quando non vuoi percorrere una certa strada, spesso non hai alternative. Se non hai altri mezzi per sopravvivere, finisci per delinquere. E in certe realtà, che noi del Sud conosciamo bene, questo succede troppo spesso. L’ambiente in cui cresci può spingerti verso certe strade. E, se allarghiamo l’orizzonte, oggi, secondo me, c’è un problema serio nel modo in cui molti ragazzi affrontano la vita: vogliono tutto subito. Ma è anche una questione di educazione, di valori. E molti ragazzi oggi non li hanno, quei valori. Non per colpa loro, spesso. Perché i genitori non ci sono: o sono assenti, o in carcere, o incapaci. E questi ragazzi restano soli. Gli assistenti sociali non fanno quello che dovrebbero. E certi insegnanti nemmeno”.

Lei ha avuto insegnanti che l’hanno sostenuta nel suo percorso?

“Sì, sono stato fortunato. Dalle elementari al liceo ho sempre incontrato insegnanti che hanno capito chi fossi e cosa volessi fare. Mi hanno incoraggiato nel teatro, sostenuto nella voglia di credere in questo sogno. Ed è una fortuna enorme. Ma tanti altri ragazzi non ce l’hanno, questa possibilità. Nessuno che li capisce o che li guida. E, quando ti manca quel supporto, è facile prendere strade sbagliate, anche se all’inizio non lo vorresti”.

Se dovesse ricordare un insegnante in particolare, chi le viene in mente?

“Il più importante, senza dubbio, è stato Vincenzo D’Onofrio. Era il vicepreside del mio liceo classico, ma anche presidente del Teatro Pubblico Campano. È stato fondamentale per farmi capire cosa significhi davvero fare questo mestiere, e come affrontarlo. Ricordo che già al primo anno di liceo aveva fondato una compagnia teatrale scolastica molto seria: non si trattava di recite di fine anno, facevano tournée, lavoravano con Nello Mascia, giravano. Era un progetto strutturato. Feci il provino… e non mi prese. Ci rimasi malissimo. In parallelo c’era un altro laboratorio, dedicato alla poesia napoletana, tenuto da un altro professore. Decisi di partecipare a quello, perché comunque si recitava, si portavano in scena poesie e testi. Alla fine dello spettacolo, D’Onofrio venne da me e mi disse: ‘Guagliò, tu sei attore: l’anno prossimo stai con noi’. Da lì è partito tutto. Ogni anno mi spronava: ‘Vuoi fare l’attore? Vai a Roma, entra alla Silvio D’Amico. Ti aiutiamo noi’. Ma lui amava il teatro: oggi, se vai a Pomigliano, c’è ancora quel teatro che voluto far costruire lui”.

Ne parla al passato perché non c’è più?

“No, purtroppo non c’è più. Ma è stata una delle figure più importanti del mio percorso. Mi ha insegnato che fare l’attore non significa apparire, ma esserci davvero. Essere un teatrante, uno che vive la scena. Lo ricordo ogni volta che posso. Abbiamo fatto anche un mezzo busto in suo onore: è lì, nel teatro. È una persona che mi ha segnato per sempre”.

È riuscito a vedere quanto ha significato per lei?

“Qualcosa è riuscito a vederla. Era molto contento, soprattutto quando entrai in Accademia. Mi prendeva anche un po’ in giro: ‘Ma che vuoi fare con questa Accademia?’, diceva. Ma poi aggiungeva sempre una frase che porto dentro: ‘Tu sei attore con la A maiuscola’. Lo diceva proprio così. E io ci credo ancora. Se oggi continuo a insistere in questo percorso, lo devo anche a lui”.

Ma lei perché voleva fare l’attore? Faceva il liceo classico: poteva diventare medico, avvocato, insegnante…

“Assolutamente. Mio padre è medico, specializzato in odontoiatria. Ora è in pensione, ma ha avuto uno studio enorme, con oltre quattromila assistiti. Avevo la strada spianata: un lavoro sicuro, uno stipendio stabile, un futuro garantito. E invece… non so. Ancora oggi, se qualcuno mi chiede perché ho scelto di fare l’attore, non so dare una risposta precisa.

Aveva ragione Vincenzo D’Onofrio: lei è attore?

“Sulla mia pagina Instagram ho scritto ‘bisogna essere’. Perché alla fine non conta il mestiere in sé, ma come lo vivi. Come stai nei luoghi, come ti relazioni con gli altri. Tutto il resto, se arriva, è un di più. Non dev’essere il fine. Non ho mai voluto fare l’attore per diventare famoso. Mai. Ho iniziato a teatro, e per me all’inizio era una questione di condivisione, di stare insieme. Quella dimensione mi faceva stare bene. Poi, certo, quando sono andato a Roma è stato uno shock. A Pomigliano recitavo sempre da protagonista, tutti mi dicevano che ero bravo. E invece a Roma mi sono scontrato con una realtà completamente diversa ed è allora che ho capito che era quello che volevo fare ma non per le luci o i riflettori: per tutto il mondo che c’è dietro, i rapporti umani, i contesti nuovi, le persone diverse da te. Io venivo da un paese della periferia di Napoli, avevo sempre frequentato lo stesso giro. E poi mi sono ritrovato a parlare con gente che veniva dalla Germania, che faceva physical theatre… sembrava un altro mondo. E mi ci sono buttato. Era bellissimo. Tanto che ancora oggi, quando non lavoro, sto male. Ma male dentro. Perché quella fiammella si spegne, se manca la condivisione o se mancano le relazioni. È quello il motore di tutto”.

Qual è stato il momento in cui ha sentito di toccare davvero il sogno con mano?

“Ci sono stati due momenti molto significativi. Il primo è stato in Accademia, quando ho lavorato con Massimo Popolizio, uno dei nostri insegnanti. Non era tipo da lunghi discorsi, era concreto, diretto. Diceva: ‘Questo è un mestiere. Va fatto. Basta con le elucubrazioni. È un lavoro come gli altri’. Quella visione mi ha aiutato molto. Così come mi hanno aiutato altri grandi maestri, come Ronconi, Latella, Arturo Cirillo. Quando ho cominciato a lavorare con persone di quel calibro, ho sentito che stavo davvero entrando nel mio mondo. Con Ronconi non sono riuscito a lavorare direttamente: ho fatto il provino per entrare a Santa Caterina, mi prese, ma morì prima dell’inizio del corso. Nonostante tutto, quegli incontri mi hanno fatto capire: ‘Ecco, questo è il mio posto’.

Ha mantenuto nella risposta il focus sulle persone: non ha trasformato i progetti in medaglie da esibire ma ha parlato di relazioni.

“Perché per me sono quelle le cose che contano. Quando dico ‘se una cosa deve arrivare, arriva’, lo penso davvero. Ultras, per esempio, è arrivato grazie a Davide Zurolo. Potrei dire che è merito di Francesco Lettieri, ma la verità è che il primo a credere in me è stato il casting director Davide Zurolo. È stato lui a dirmi: ‘Sei a Napoli, c’è un provino con Lettieri, vai. Fidati, ne verrà fuori qualcosa di buono’. E qualcosa di buono, in effetti, è uscito. Va riconosciuto il merito a chi sa vedere i talenti, a chi offre un’opportunità a chi altrimenti resterebbe ai margini. I casting director sono bravissimi. E hanno una sensibilità rara. Davide, ad esempio, è una persona vera. Come me, guarda oltre. Vede la persona. E lo riconosco”.

Per lei il cinema è arrivato dopo il teatro…

“Sono due anni che non faccio teatro. E mi pesa. E quando qualcuno del teatro mi dice, con un certo tono: ‘Ah, tu ormai fai cinema, fai televisione…’, come se avessi abbandonato le origini, onestamente, mi cadono le braccia. Ma poi ripenso ai miei maestri. E torno lì. È in quei momenti che ho capito davvero: ‘Voglio fare questo mestiere. Voglio essere come loro’. Oggi provo a restituire qualcosa, soprattutto ai ragazzi”.

Cosa significa vivere la solitudine, l’assenza di condivisione?

“Quando resto solo, spesso mi perdo nei pensieri. Ma quella fase, in parte, l’ho superata. Ho iniziato a fare cinema e televisione proprio quando è esploso il Covid. Il Covid è stato una lama a doppio taglio. Da un lato, ha fatto sì che molte persone mi conoscessero, perché erano tutti a casa: sono usciti Ultras, I Diavoli, altri progetti… quindi ho avuto visibilità. Dall’altro lato, però, non ho potuto entrare davvero in contatto con le persone del mestiere. Non ho potuto conoscere chi avrei dovuto conoscere. E questo mi è pesato. Poi ho capito che questo lavoro è così. Se non riesci ad avere stabilità lavorativa, almeno quella emotiva te la devi costruire da solo. Altrimenti rischi di farti del male. Di logorarti, chiedendoti sempre perché non ti chiamano, perché non lavori, anche dopo progetti importanti. Cerco oggi di restare positivo. Quando quei pensieri tornano, mi dedico ad altro. Scrivo, creo progetti, sempre legati a questo mestiere. E, se proprio non ce la faccio, mi stacco completamente. Per fortuna ho un giardino, e me la cavo come giardiniere. Stare nella natura mi fa bene. Mi riconnette con le radici”.

Lei a un certo punto ha vissuto con sua nonna…

“Ho vissuto con lei per quattro anni. Non volevo stare da solo, volevo proprio assorbire tutto ciò che poteva trasmettermi. Era un periodo in cui non lavoravo, ma è stato uno dei più belli della mia vita. Ecco, è lei che mi ha riportato alle radici. Mi ha insegnato tanto, soprattutto sul mondo naturale, sull’autonomia, sul fare le cose con le proprie mani”.

Come si chiamava?

“Si chiamava Giuseppina. Una donna incredibile. Fortissima. Una vera roccia. Penso che dovremmo tutti avere molto più rispetto per gli anziani. Non solo per i nostri nonni, ma anche per i nostri genitori, per tutte le persone più grandi di noi. Sono sempre stato molto rispettoso, e me lo hanno sempre riconosciuto. Anche nel mio paese. Quando vado a Napoli (ho la fortuna che la mia compagna è di lì, di Monte di Dio, proprio nel cuore della città), se incontro una signora anziana seduta davanti a un basso, la saluto sempre. A volte la mia compagna mi chiede ‘perché’ ed io rispondo con un laconico ‘Va salutata: è una persona importante’. Per me, non è solo una signora anziana seduta lì. È qualcuno che ha vissuto, che ha una storia. Quella generazione ha attraversato cose che noi, per fortuna, non abbiamo mai vissuto. E forse non vivremo mai. Ma proprio per questo dobbiamo riconoscerne il valore: rappresentano le origini, la memoria”.

Qual è la cosa più importante che le ha insegnato sua nonna?

“Il rispetto. Soprattutto verso gli altri. Mia nonna era una persona che, anche nelle situazioni più difficili, riusciva a restare positiva. Anche quando qualcuno le faceva un torto serio, una vera e propria ‘coltellata’ metaforica, lei perdonava. Sempre. E questa è una lezione che mi porto dietro, soprattutto in questo ambiente, che purtroppo a volte è un mondo complicato. Ci sono tante cose che bisogna saper perdonare, in questo lavoro”.

Perdonare come attitudine di vita?

“Non sono credente, ma se vogliamo dirla in termini religiosi, sì, credo nel ‘porgere l’altra guancia’, perché prima o poi tutto torna indietro. Credo molto nel karma: il bene che fai ti ritorna. Sempre. Anche nelle piccole cose, come curare una pianta: quel tempo, quella dedizione, ti torna indietro in qualche forma. Questo me l’ha insegnato nonna, ma lo rivedo anche in mia madre, che è la sua fotocopia. Avere sempre un sorriso, trovare sempre un minuto da dedicare agli altri… è uno stile di vita. E per me è una delle lezioni più profonde che ho ricevuto. Non costa niente, eppure vale tantissimo”.

Oggi lei quel minuto lo dedica anche ai ragazzi. Che tipo di lavoro fa con loro?

“Quando capita, cerco di condividere quello che ho vissuto. Cerco di trasmettere l’idea che il nostro lavoro è, prima di tutto, condivisione. Quando sono arrivato nel cinema, quest’aspetto inizialmente mi è mancato. E mi ha fatto male. Poi ho capito che non tutti sono così, ovviamente, ma devo dire che molte esperienze nel mondo del cinema mi sono sembrate fredde. A teatro è diverso. Forse perché si ha più tempo, più spazio per trasmettere qualcosa, per lasciare un segno. E io cerco di fare proprio questo con i ragazzi perché è ciò che mi fa stare meglio. Mi fa proprio bene”.

In che senso?

“Per esempio, durante i provini di Ultras ho conosciuto ragazzini di 12–13 anni. Oggi ne hanno 18, 19. Quando mi incontrano, mi ringraziano per quello che ho dato loro e per come mi sono comportato: mi vedono quasi come un maestro. Anche i ragazzi conosciuti sul set de La preside, seppur per poco, mi dicono le stesse parole. E questa, per me, è la soddisfazione più grande. Significa che sto seminando bene, sia come artista che come persona. Sto riuscendo a trasmettere cosa vuol dire davvero essere un artista, non solo un attore. È diverso. Il nostro non è un mestiere qualsiasi. È fatto di emozioni, di umanità. E allora, perché non condividerle? Perché non dire a un ragazzo: ‘Fratè, stai calmo. Tieni i piedi per terra. Se il successo deve arrivare, arriverà. Non rincorrerlo a tutti i costi. Stai tranquillo’. Poco tempo fa ho scritto a Pasquale Brunetti per fargli i complimenti per come ha tratteggiato il Michele de La preside: secondo me ha centrato in pieno il personaggio. E lui mi ha risposto: ‘Grazie, detto da te vale tanto’. E io penso: ‘Ma io chi sono? Rispetto ad altri, non sono nessuno’. Eppure, quelle parole mi hanno riempito il cuore. Perché io ho bisogno di emozioni forti e vere. Mi cambiano la giornata. Quando un ragazzo mi dice: ‘Mi hai insegnato qualcosa. Avevi ragione’, sento di stare facendo bene il mio lavoro. E di essere, prima di tutto, la persona che voglio essere”.

Che rapporto ha oggi con la sua immagine, con l’uomo che è diventato?

“Ho un rapporto molto positivo con me stesso. Non mi giudico, e questo lo devo soprattutto ai percorsi che ho fatto in Accademia. Lì ho vissuto esperienze che mi hanno sbloccato, anche a livello profondo. Ho abbattuto tante costruzioni mentali: l’idea di dover essere perfetto, di non poter sbagliare… via tutto. Oggi dico sempre: ‘Facciamolo. Buttiamoci. Poi, se serve, si ragiona dopo’. Questo approccio mi ha liberato dal giudizio verso me stesso. E lo devo al lavoro fatto con Antonio Latella, che mi ha sbloccato tantissimo. Mi dava una parte e io stavo immobile, ad aspettare indicazioni. E lui invece mi incitava: ‘Fidati di te. Fai tu’. Così iniziavo, un po’ timido. Poi, man mano, sempre più libero. È stato fondamentale per me, su tanti livelli”.

E l’aspetto esteriore? Come lo vive?

“Fa parte del mestiere. Non ci si può sottrarre. Il corpo è lo strumento con cui lavoriamo, quindi va curato. È inevitabile, soprattutto nel cinema. All’inizio mi ponevo mille problemi: forse non dovrei tagliarmi i capelli così, forse dovrei vestirmi in un certo modo e via di seguito. Poi ho capito che dovevo restituire solo me stesso, che volevo essere preso in considerazione per quello che ero e non per una versione artificiosa di me stesso”.

Le viene riconosciuto l’essere se stesso?

“Chi lavora con me lo apprezza. Mi ripetono spesso che non sono finto, non sono uno che recita una parte anche fuori dal set. Una volta un amico scenografo di un grande regista mi disse: ‘Chiamalo, fatti vedere, datti da fare…’. Ma non fa per me: se una persona mi vuole conoscere, deve farlo per quello che sono, non perché l’ho chiamata cento volte. Non vado agli eventi, ci sono andato una volta e ho chiamato il mio ex agente dicendogli: ‘Per favore, non mettermi più in certe situazioni’. Non è il mio ambiente. I festini, le foto, l’apparire… non mi appartengono. Quando devo fare i book fotografici, mi sento a disagio, ma lo faccio perché fa parte del lavoro. Non sono uno squalo. Non mi interessa conoscere tutti per forza. Sto costruendo la mia identità professionale con calma. E la cosa bella è che chi decide di lavorare con me, lo fa per come sono”.

Cos’è per lei il successo oggi?

“Il successo? Certo, fa piacere. Quando una signora per strada ti ferma e si complimenta: “Caspita com’è stato bravo’, mi emoziono, mi si scalda il cuore. Perché, diciamolo, se fai l’attore, un po’ di narcisismo ce l’hai. Ma non mi ci perdo dentro. È bello sentirsi riconosciuti, anche perché ti può aprire nuove possibilità lavorative. Ma bisogna restare coi piedi per terra. Oggi siamo tutti meteore: puoi fare un progetto importante e domani scomparire. Per questo preferisco il percorso che sto facendo: lento, costante, senza bruciare le tappe. Voglio farmi conoscere per quello che sono. Essere travolti dal successo tutto in una volta può fare male”.

Le è capitato di vederlo succedere?

“Ho amici giovani che hanno avuto una grande esposizione e oggi stanno male. Alcuni si sono accorti di essere stati sfruttati, altri stanno vivendo il lato più duro del successo. Quando sei molto giovane non hai gli strumenti per gestirlo. E se non hai nessuno accanto che ti protegga… sei perso. A qualcuno l’ho detto esplicitamente: ‘Stacca. Fermati. Prenditi cura di te’. E anche i social in tutto questo hanno il loro peso: sono devastanti”.

Ha un punto di riferimento?

“Toni Servillo. Una volta ha detto: ‘Ho saputo gestire il successo perché sono diventato famoso a cinquant’anni’. Ci penso spesso. Soprattutto nei momenti di buio, quando mi chiedo perché la svolta non è ancora arrivata. Poi mi dico che arriverà. Con calma, ma arriverà”.

Lei è del 1991, quindi si sta avvicinando a quella che, secondo Dante, è la “metà del cammin di nostra vita”. Questo mestiere ha influito sulle sue scelte personali?

“Assolutamente sì. Però ho sempre cercato di tenere le due sfere separate. Il lavoro è lavoro. La vita privata è un’altra cosa”.

E questa distinzione funziona?

“Funziona. Sono fidanzato da otto anni. Non vedo l’ora di andare a convivere, e non vedo l’ora di avere due figli”.

Cosa l’ha fatta finora rimandare?

“La mancanza di stabilità, ovviamente. Avere una famiglia comporta responsabilità, costi, organizzazione. E se non hai una base economica solida, è difficile farcela. Voglio che ogni passo sia fatto con dignità”

Giusto per contrastare l’idea, ancora molto diffusa, che fare l’attore significhi essere ricchi.

“Esatto. C’è questa convinzione: se sei apparso in una serie, allora sei diventato milionario.

Ma non è così. Anzi, oggi i compensi sono molto più bassi rispetto al passato. Di recente, un ragazzo mi ha detto: ‘Voglio fare l’attore per diventare famoso e guadagnare tanto’. Gli ho risposto: ‘Hai sbagliato tutto: periodo, motivo, approccio. Tutto’.

Sente di essere cresciuto come attore?

“Se guardo indietro ai ruoli da ‘cattivo’ che ho interpretato e poi guardo al personaggio che sto interpretando oggi, che mi rappresenta molto di più, per me è stato un passaggio importante. Per questo ringrazio chi mi ha scelto: mi hanno dato la possibilità di dimostrare che non sono solo ‘il lato oscuro di Napoli’. Non si tratta di essere ‘più bravo’ in un tipo di ruolo o in un altro. Ma di poter fare entrambe le cose. E spero che chi fa casting o produce riesca a vederlo”.