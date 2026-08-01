Simone Brun morto a Creta durante una vacanza con amici, ancora da chiarire le cause del decesso del 20enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rimangono ancora molte incertezze sulle circostanze della morte di Simone Brun. La comunità di Fagnano Olona, in provincia di Varese, è rimasta sconvolta dalla notizia del decesso del 20enne concittadino a Creta, mentre si trovava in vacanza con gli amici. I genitori si sono precipitati nell’isola, anche per seguire da vicino le indagini delle autorità greche, che dovranno fare luce sulla vicenda.

La morte di Simone Brun

Simone Brun è morto nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio, durante una giornata a mare nella località turistica di Malia con un gruppo di amici, insieme ai quali era partito per una vacanza a Creta.

Secondo le ricostruzioni fatte finora, riportate dal quotidiano Il Giorno, il 20enne sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

ANSA

Le indagini a Creta

Stando a quanto riferisce la testata della provincia di Varese Malpensa24, la comitiva di amici sarebbe stata travolta all’improvviso dalle onde e Brun non sarebbe più riemerso.

Le operazioni di ricerca del 20enne sarebbero scattate subito, proseguendo per tutta la notte fino al ritrovamento del corpo senza vita del ragazzo.

Le cause della morte sono però ancora in fase di accertamento e dall’isola sarebbero arrivate al momento soltanto informazioni incomplete.

Il lutto della comunità di Fagnano Olona

Le autorità greche indagano per ricostruire i contorni per adesso vaghi della vicenda, sotto lo sguardo dei genitori della vittima volati a Creta per seguire le procedure di rimpatrio della salma e chiedere chiarezza su quanto accaduto.

Tutta la comunità del paese di origine della vittima, Fagnano Olona, si è stretta nel cordoglio per la famiglia e ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese di rientro del feretro.

“Al momento posso purtroppo confermare la tragedia – ha dichiarato il sindaco Marco Baroffio – Le notizie a disposizione sono ancora molto poche e frammentarie. Conosco la famiglia e sono in stretto contatto con i genitori di Simone per garantire tutto il supporto possibile in questo momento di enorme dolore”.