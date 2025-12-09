Simone Cicalone aggredito in metro a Roma, sbeffeggiato su TikTok da uno degli aggressori: botta e risposta

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Simone Cicalone, ospite nella trasmissione Quarta Repubblica, ha risposto agli sbeffeggiamenti di uno dei suoi aggressori. Quest’ultimo, un uomo di origini rumene, attraverso una diretta su TikTok risalente al 2 dicembre, ha parlato di quanto avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 12 novembre a Roma, nella stazione Ottaviano della metropolitana. L’uomo ha fornito una ricostruzione smentita dallo youtuber.

Simone Cicalone aggredito nella metro a Roma

Lo scorso 12 novembre, Cicalone, diventato famoso per le sue ronde antiborseggio nelle fermate della metropolitana, era in compagnia di Evelina, la sua videomaker, e di Angelica, una wrestler professionista.

I tre hanno incontrato due guardie giurate intente a parlare con alcuni uomini nella stazione Ottaviano. Uno di questi, a un certo punto, ha tirato un gancio sinistro sul mento di Cicalone che è finito a terra subendo un brutale pestaggio; è stato aggredito anche uno dei vigilantes.

L’aggressore: "Sono un bravo ragazzo e apprezzo Totò Riina"

"Buonasera a tutte le persone che non mi conoscono, sono un bravo ragazzo e non mi piace aggredire le persone", ha dichiarato l’aggressore nel corso della già citata live su TikTok del 2 dicembre.

"Cicalone – ha proseguito – ha cercato questa cosa, lui è stato troppo aggressivo, mi ha aggredito un po’ e poi ho fatto una cazz***. Mi ha detto ladro, pezzo di mer**. Io non sono un ladro, si è confuso".

"Angelica mi ha dato un cazzotto e mi ha detto di stare calmo. Se incontro Cicalone? Gli dico, scusa fratellino. Io voglio fare pace con lui. Io i soldi li ho, perché me li hanno lasciati i genitori", ha aggiunto il rumeno.

L’aggressore ha anche detto di apprezzare Totò Riina, oltre a mostrarsi su poltrone costose nella sua abitazione. E ancora, ha sostenuto che si è arrabbiato perché Cicalone lo stava filmando.

La riflessione di Cicalone

"Lui ha detto che gli stavo rompendo le scatole, cioè sono andato a rompergli le uova nel paniere, ossia i suoi traffici", ha spiegato Cicalone a Quarta Repubblica che ha mostrato le live TikTok in cui lo youtuber è stato sbeffeggiato.

"Poi – ha proseguito Cicalone – lui normalizza la violenza, dicendo che è normale che mi abbiano pestato perché io li ho filmati. Ha anche detto che erano solo in quattro. Non è vero. Erano dieci, quattro sono quelli che sono stati violenti".

"Lui non sa giustificare i soldi che ha. Come li giustifica? ‘Me li hanno lasciati i genitori’, dice. Si beffa della giustizia e dello Stato. Lui ha detto che apprezza Toto Riina, perché spazia in un insieme di criminalità becera in cui si sente intoccabile", ha concluso lo youtuber.