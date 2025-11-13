Simone Cicalone picchiato dai borseggiatori a Roma, il racconto dell'aggressione: "Questa è la mia faccia"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Simone Cicalone mostra la sua faccia dopo essere stato picchiato dai borseggiatori. L’ex istruttore di pugilato e youtuber, noto per le sue ronde alla ricerca di “pickpocket” sui mezzi pubblici di Roma, ha raccontato l’aggressione subita nella Capitale da un gruppo di uomini, comparendo in video con il volto tumefatto. Nell’episodio sono finite in ospedale anche due guardie giurate.

L’aggressione a Roma

All’anagrafe Simone Nuzzi, Cicalone ha testimoniato l’aggressione con un video pubblicato sul suo canale da oltre 800mila iscritti, dopo aver denunciato sui social l’accaduto con le foto dall’ambulanza.

Uscito dall’ospedale, lo youtuber ha mostrato i traumi e le contusioni, in particolare allo zigomo e a un occhio, dicendo di essere stato colto alla sprovvista da un “sucker punch, cioè un cazzotto all’improvviso” da uno dei componenti della banda, con cui stava parlando.

Simone Cicalone picchiato

L’ex campione di kickboxing ha descritto passo passo l’episodio “gravissimo” alla fermata metro di Ottaviano che, secondo quanto sostiene, sarebbe opera di membri di “un’organizzazione criminale che gestisce i furti, le truffe, la violenza e gestisce probabilmente anche le borseggiatrici all’interno della metropolitana”.

“L’ho incassato questo colpo, perché poi neanche sono capaci – ha raccontato Cicalone – Quello che mi ha dato il cazzotto dopo non ha avuto più la forza per il secondo ed è dovuto intervenire un altro”

Rivolgendosi direttamente agli aggressori lo youtuber li ha insultati, “fate schifo”, sostenendo di aver commesso solo l’errore di non reagire perché preoccupato delle condizioni della guardia giurata colpita.

Le indagini

Sulla ricostruzione dei fatti sta indagando la polizia del commissariato Borgo, motivo per cui Cicalone spiega di non poter diffondere per ora le immagini e i volti dei responsabili.

Lo youtuber ha già subito altre aggressioni in precedenza durante le sue ronde, l’ultima il 26 luglio alla stazione centrale di Napoli, picchiato da due individui, uno dei quali lo ha colpito con una cassetta di legno sul braccio e sul volto.