Simone Cicalone picchiato in metro, lesione all'occhio "forse permanente": aggressori fuggiti dall'Italia

Simone Cicalone potrebbe subire danni permanenti a causa dell’aggressione nella metro a Roma. A raccontarlo è stato lo stesso youtuber, tornato ospite di Quarta Repubblica per parlare dei risvolti del pestaggio contro di lui e di due guardie giurate nella fermata Ottaviano, a opera di una presunta banda di borseggiatori.

La lesione permanente all’occhio

Dopo la messa in onda delle immagini nel dettaglio dell’aggressione a Simone Cicalone, l’ex istruttore di pugilato ha rivelato che le conseguenze del pestaggio potrebbe portarlo a una lesione permanente all’occhio sinistro:

"Oggi ho fatto una visita specialistica proprio per l’occhio e mi hanno dato altri 30 giorni di prognosi, perché è stata trovata una lesione vitrea, probabilmente permanente, però ancora non è stata definita"

Una circostanza che secondo Cicalone aggraverebbe ulteriormente anche la posizione degli aggressori:

"È passata a lesioni gravi, superati i 40 giorni di prognosi, sperando che adesso venga emessa una cattura a Schengen perché probabilmente non sono più in Italia loro, sono andati via" sostiene lo youtuber.

Cosa rischierebbero gli aggressori

Intervistato da Nicola Porro sugli sviluppi della vicenda, Cicalone ha ipotizzato la possibilità di una condanna per tentato omicidio:

"Se fosse stata una persona comune, che non aveva la possibilità di incassare i colpi in quel modo, veramente si rischiava il coma per un colpo del genere. Il terzo colpo più lo riguardo e più mi preoccupo perché ancora mi fa male a distanza di dieci giorni: quello è tentato omicidio"

Il flashmob di Simone Cicalone

Lo youtuber, noto per le ronde alla ricerca di borseggiatori sui mezzi pubblici della Capitale, è tornato nella stazione della metro di Ottaviano per un flashmob, con la partecipazione di diversi sostenitori, ma anche due parlamentari dell’opposizione: il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli e la deputata del M5s Marianna Ricciardi.

A chi accusa Cicalone di guadagnare dai suoi video, uno dei presenti risponde così ai microfoni di Quarta Repubblica: "Ma certo, investe del tempo, rischia, fa qualcosa che dovremmo fare tutti"