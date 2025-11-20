Simone Cicalone rivela che per ogni video sui social guadagna "fino a 15 mila euro" pagati dai brand

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Simone Cicalone, lo youtuber noto per i suoi video contro la microcriminalità nelle stazioni metro, aggredito nella stazione metropolitana di Ottaviano a Roma lo scorso 12 novembre, ha rivelato che per ogni filmato pubblicato sui social network guadagna “fino a 15 mila euro”. I soldi sono pagati dai brand, che investono nei suoi contenuti.

Quanto guadagna Simone Cicalone con i suoi video sui social

Intervistato dalla trasmissione Realpolitik, Simone Ruzzi, conosciuto ai più come Cicalone, ha raccontato come è nata la sua attività sui social: “L’ho sempre fatto per passione, a livello amatoriale. A un certo punto ho visto che il consenso e il seguito crescevano, così come il guadagno”.

Lo youtuber ha poi ammesso: “Ci si campa anche bene. Abbiamo due commercialisti, due avvocati. Nei momenti di picco potrebbero esserci anche dieci persone con me. Per un video parliamo di 5-10-15 mila euro“.

I soldi, come viene spiegato nel servizio della trasmissione condotta da Tommaso Labate, arrivano a Simone Cicalone dai brand che investono nei contenuti dello youtuber.

Simone Cicalone: “Il video dell’aggressione mi ha penalizzato”

Nel corso dell’intervista, Simone Cicalone ha anche dichiarato che il video che ha documentato l’aggressione da lui subita alla stazione metro di Ottaviano a Roma il 12 novembre scorso lo avrebbe penalizzato.

Le parole dello youtuber: “Quel video per me è stata una punizione, sia economica che a livello di algoritmo, perché non rispetta le regole della piattaforma”.

Ruzzi ha poi confermato di aver ricevuto proposte per una sua candidatura in politica: “Assolutamente sì”.

La spiegazione sui guadagni dei content creator

Jacopo Ierussi, presidente Assoinfluencer e giuslavorista, ha spiegato a Realpolitik come funzionano i guadagni dei content creator.

La spiegazione di Ierussi: “I content creator/influencer sono lavoratori autonomi a partita IVA. Se un video fa molto bene, verrà premiato anche quello successivo che sarà indicizzato meglio, ovviamente a patto che porti contenuti di interesse per la comunità. Questo aiuta ad aumentare i numeri anche del video successivo e anche in termini di monetizzazione e remunerazione”.