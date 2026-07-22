Simone Concas ucciso a coltellate a Bari Sardo dopo una lite in strada, killer in fuga

È in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine l’uomo che, nel pomeriggio del 22 luglio, avrebbe accoltellato il giovane Simone Concas, ucciso a Bari Sardo, nella provincia di Ogliastra in Sardegna. Al momento non è ancora chiara la dinamica e la ricostruzione di quanto accaduto e di come il 19enne sia morto. Due le ipotesi che stanno emergendo dalle primissime ricostruzioni. Simone Concas avrebbe investito una 16enne e sarebbe stato accoltellato dopo un inseguimento dal fratello e il ragazzo della giovane. L’altra ipotesi è che la vittima sia stata investita mentre era in strada con la ragazza e poi accoltellata al culmine di una lite.

Simone Concas ucciso a coltellate, cosa è successo

Secondo l’Unione Sarda, Simone Concas avrebbe investito una ragazzina di 16 anni.

Successivamente sarebbe fuggito e poi fermato dal fratello e il fidanzato della giovane.

La presunta lite tra i tre sarebbe sfociata poi nell’accoltellamento del 19enne.

Secondo quanto emerge da un’altra ricostruzione, ipotesi riportata da La Repubblica, Simone Concas era in compagnia della sua ragazza.

La coppia passeggiava per le strade del paese di Bari Sardo, in provincia di Ogliastra, in Sardegna.

I due sarebbero stati investiti da un automobilista.

Dopo una presunta lite, il conducente avrebbe accoltellato il ragazzo di 19 anni.

La ragazza avrebbe riportato gravi traumi alle gambe e sarebbe ricoverata all’ospedale di Cagliari.

L’intervento del 118

Simone Concas sarebbe deceduto durante i soccorsi del 118.

Come riportato La Nuova Sardegna, non ci sarebbe stato nulla da fare nonostante le manovre di rianimazione.

Sul posto era intervenuto anche l’elicottero Aresu per accelerare l’eventuale ricovero in ospedale.

Killer in fuga

I carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro starebbero verificando quanto accaduto.

Il killer che avrebbe accoltellato Simone Concas sarebbe attualmente in fuga.

Inoltre, La Repubblica riporta anche quanto emergerebbe da alcune testimonianze, sempre al vaglio degli inquirenti per accertarne la veridicità.

Il presunto killer avrebbe investito più persone scatenando così la lite che sarebbe degenerata nell’accoltellamento di Simone Concas.

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