Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell, cos'è e perché ha dovuto sospendere il tour: "Serve attenzione"

Simone Cristicchi colpito dalla paralisi di Bell e costretto a sospendere il tour estivo. A spiegare la situazione è stato lo stesso cantante che ha aggiornato sulle sue condizioni di salute attraverso un post pubblicato sui suoi profili social. La paralisi di Bell riguarda il malfunzionamento del nervo facciale, ossia del VII nervo cranico. Quasi tutti coloro che ne sono colpiti riportano problemi temporanei e non permanenti.

Simone Cristicchi colpito dalla paralisi di Bell

Simone Cristicchi, impegnato nel suo tour estivo organizzato per celebrare i vent’anni di carriera, è stato costretto a prendersi una pausa.

“È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard, nell’ambito della rassegna Aostaclassica”, scrive l’artista sui social.

ANSA Simone Cristicchi

“Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell che richiede riposo e attenzione”, ha concluso il musicista.

Lo stesso problema lo ha avuto Simona Ventura. Lo scorso anno, la conduttrice di Chivasso, proprio a causa della paralisi di Bell, fu costretta a prendersi alcuni giorni di riposo e ad annullare i suoi impegni televisivi.

Cos’è la paralisi di Bell e le cause

La paralisi di Bell è un tipo di paralisi del nervo facciale. Si manifesta improvvisamente quando i muscoli di un lato del viso si bloccano per via di un malfunzionamento del VII nervo cranico. Tale nervo muove i muscoli facciali, stimola le ghiandole salivari e lacrimali, consente ai due terzi anteriori della lingua di rilevare i sapori e controlla un muscolo implicato nell’udito.

Nella stragrande maggioranza dei casi, le persone che vengono colpite dalla paralisi di Bell, con o senza trattamento, guariscono completamente entro alcuni mesi.

Un tempo si riteneva che non ci fosse causa identificabile. Tuttavia, le evidenze attuali spingono a credere che, in alcuni casi, la paralisi di Bell può essere innescata da un’infezione virale o da un’altra malattia.

I sintomi e il trattamento

Le persone colpite dalla paralisi di Bell avvertono dolore dietro all’orecchio, poi percepiscono un lato del viso indebolirsi o paralizzarsi completamente. Diversi soggetti non sono più in grado di sentire i gusti con la parte anteriore della lingua sul lato colpito.

La paralisi può manifestarsi in modo lieve o può essere completa. Entro 48-72 ore, la debolezza muscolare tocca il livello massimo di gravità. È colpito un solo lato del viso.

Nelle paralisi dei nervi facciali, il viso diventa piatto e inespressivo. Può risultare complicato chiudere gli occhi dal lato colpito. Inoltre gli occhi tendono a ruotare verso l’alto quando sono chiusi.

La produzione di saliva e di lacrime può essere compromessa. Le persone possono avere occhi e bocca secchi oppure possono sbavare.

Il trattamento prevede la somministrazione di gocce oculari o l’applicazione di un cerotto sull’occhio per proteggere la cornea. L’occhio va protetto dalla secchezza per ridurre il rischio di danno oculare.

Spesso possono essere applicati colliri composti da lacrime artificiali o una soluzione salina. Le persone possono porsi un cerotto oculare, in particolare durante il sonno.

Non di rado viene somministrato per via orale un corticosteroide, come il prednisone, per ridurre il gonfiore del nervo. L’assunzione di un corticosteroide migliora leggermente il recupero del movimento se viene somministrato nei primi 3 giorni dopo l’esordio dei sintomi.