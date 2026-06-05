Simone Di Matteo, l’intervista all’artista: “Porto tutto con me, anche il doloreˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è chi trascorre la vita cercando di dimenticare. E chi, invece, continua a raccogliere. Frammenti, volti, assenze, parole non dette. Oggetti restituiti dal mare e ricordi riaffiorati all’improvviso. Simone Di Matteo sembra appartenere a questa seconda categoria di persone: quelle che non scappano dalle tracce lasciate dal tempo, ma le osservano con attenzione, quasi fossero indizi di qualcosa di più grande. Parlare con Simone Di Matteo significa attraversare un territorio fatto di memoria e presente, dove l’infanzia non è mai davvero finita e il dolore non viene nascosto, ma accolto come parte integrante del percorso umano. È una conversazione che si muove continuamente tra ciò che è stato e ciò che resta. Del resto, non è un caso che il suo ultimo progetto artistico si intitoli Relitti. Ciò che resta degli dei. Perché tutto il suo immaginario ruota attorno a una domanda tanto semplice quanto universale: che cosa sopravvive quando una storia finisce, quando un amore si spezza, quando una persona se ne va? Scrittore, giornalista, editore, autore televisivo, artista visivo e, più recentemente, attore cinematografico, Simone Di Matteo sfugge alle definizioni. Ogni etichetta sembra stargli stretta perché il filo che unisce le sue molteplici esperienze non è professionale, ma emotivo. Cambiano i linguaggi, non lo sguardo. Cambiano i mezzi espressivi, non l’urgenza di raccontare. Dietro le apparizioni televisive, dietro l’esperienza a Pechino Express accanto all’amica Tina Cipollari, dietro i libri e le mostre, emerge il ritratto di un uomo che continua a difendere con ostinazione la propria sensibilità in un tempo che spesso premia il disincanto. Uno di quelli che non si vergognano di parlare d’amore, che considerano la malinconia una compagna di viaggio e che preferiscono conservare una ferita piuttosto che fingere di non averla mai avuta. Nelle sue parole in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie ritornano continuamente il mare, gli animali, la fede, gli affetti, la nostalgia e quel bambino che sostiene di non aver mai abbandonato. Un bambino che ancora oggi telefona agli amici senza motivo, si commuove davanti a una fotografia e continua a credere che perfino dalle macerie possa nascere qualcosa di bello. Forse è proprio qui il segreto di Simone Di Matteo. Non nella capacità di reinventarsi, ma in quella, assai più rara, di restare fedele a sé stesso mentre tutto cambia. Di custodire ogni esperienza, ogni incontro e ogni perdita senza cancellarne le tracce. Come fa il mare con ciò che decide di restituire alla riva.

Simone Di Matteo: se oggi dovesse definirsi con una sola etichetta, una professione o una descrizione, quale sceglierebbe?

“Mi definirei uno scrittore più volte prestato alla televisione. Naturalmente sono anche giornalista, direttore editoriale, editore e artista visivo. Nel corso degli anni ho ricoperto molti ruoli e attraversato linguaggi diversi, ma mi piace pensare di avere mille volti e un’unica identità. Le attività cambiano, così come i contesti, ma l’essenza resta la stessaˮ.

In questa definizione manca però una parte recente del suo percorso: quella di attore.

“Sì, è vero, c’è anche quella. E, se vogliamo aggiungere un’altra esperienza, c’è stata persino quella di cantante. Ho partecipato a un progetto musicale legato al mio libro L’amore dietro ogni cosa. Si trattava di Racconto d’inverno, un omaggio a Fabrizio De André realizzato insieme ad Andrea Crimi. Da quel brano è nato anche un videoclip ufficiale trasmesso da diverse emittenti. In realtà, però, il mio contributo era molto vicino alla recitazione: chi ascolta il brano si accorge subito che l’interpretazione è più recitata che cantata. Anche lì, in qualche modo, emergeva l’attoreˮ.

Come convivono in lei tutte queste anime senza generare confusione?

“In realtà credo che il caos sia un elemento positivo. L’ordine, almeno per quanto mi riguarda, non ha mai prodotto nulla di particolarmente interessante. Nel caos mi riconosco perfettamente: è uno spazio creativo che sento mio. Proprio grazie a quel continuo movimento riesco ogni volta a tornare con una veste diversa, esplorando linguaggi differenti ma restando sempre fedele a me stesso. Alla fine cambia la forma, non la sostanzaˮ.

Veniamo alla sua mostra Relitti, grande successo di critica e pubblico. Che significato ha per lei questo progetto?

“Rappresenta prima di tutto un’evoluzione della scrittura. È come se, a un certo punto, la scrittura avesse avvertito il bisogno di trasformarsi in racconto visivo. L’origine di tutto, però, è molto lontana e affonda nelle passioni della mia infanzia. Sono nato a Latina, una città sospesa tra mare, pianura e montagna, e ho sempre trascorso molto tempo sul litorale. Da bambino non ero affascinato tanto dalla spiaggia o dal sole, quanto da ciò che il mare riportava a riva. Mi piaceva raccogliere oggetti, frammenti e materiali trasportati dalle onde. Sono sempre stato attratto da ciò che ritorna. Con il tempo ho capito che non si trattava soltanto di una curiosità infantile, ma di una vera chiave di lettura della realtà. Così ho deciso di trasformare quella passione in un progetto artistico. Quando parlo di relitti non mi riferisco all’immagine negativa che normalmente associamo a questa parola, quella della nave affondata o della nave fantasma. Per me il relitto è ciò che permane. È traccia, memoria, sopravvivenza. Alla base della mostra c’è infatti una domanda tanto semplice quanto profonda: che cosa rimane di noi alla fine? Relitti. Ciò che resta degli dei nasce proprio da questa riflessione. Al suo interno convivono la mia visione del mondo, la formazione classica, l’amore per il mito greco e latino e, più in generale, per la mitologia. È un progetto che considero una sorta di corpo originario, una mostra-madre dalla quale nasceranno ulteriori sviluppi. L’accoglienza, tra l’altro, è stata molto positiva. La mostra avrebbe dovuto durare soltanto una settimana, ma è stata prorogata fino al 30 giugno grazie all’afflusso di visitatori. Per me è una grande soddisfazione riuscire a mettere in dialogo il mito, la contemporaneità e la mia esperienza personaleˮ.

In fondo ogni artista porta inevitabilmente una parte di sé nelle proprie opere.

“Assolutamente sì. Credo che questo valga per tutte le forme d’arte e, in particolare, per la scrittura. È vero che scriviamo per gli altri, ma molto spesso raccontiamo anche noi stessi. Raccontiamo le nostre emozioni, il nostro sguardo sul mondo, ciò che riusciamo a cogliere negli altri e che, in qualche modo, ci restituisce una parte di noi. Anche questa mostra nasce da una dimensione molto profonda del mio universo interioreˮ.

Considera l’arte una forma di terapia? E, in caso affermativo, quale aspetto di sé ha trovato una forma di guarigione in Relitti?

“Credo che abbia toccato il tema dell’abbandono. Non parlerei di una vera e propria ferita patologica, ma penso di essere una persona che soffre particolarmente le separazioni e le rotture nei rapporti umani. Mi piace che rimanga sempre qualcosa. Gli addii non mi sono mai piaciuti. Quando vivo un rapporto, che sia d’amore, d’amicizia o familiare, mi coinvolgo completamente. Mi metto in gioco fino in fondo e credo profondamente nel legame. Per questo, quando si verificano fratture improvvise, mi ritrovo inevitabilmente a interrogarmi. A volte accade che una persona si comporti male nei suoi confronti e, nonostante tutto, continui a volerle bene. Ciò che trovo difficile da accettare è il passaggio dall’intimità all’estraneità. È singolare pensare che qualcuno che è stato una presenza fondamentale possa diventare, all’improvviso, una persona distante. In questo senso la mostra mi ha aiutato a riflettere sul fatto che qualcosa rimane sempre. Anche quando una storia finisce o un legame si interrompe, può lasciare semi capaci di generare nuove possibilità. Mi piace pensare che persino dalla fine di un amore possano nascere nuovi fioriˮ.

Ciò che rimane: che cosa è sopravvissuto del bambino che era Simone Di Matteo?

“Direi quasi tutto. Quel bambino continua a essere presente nella mia vita quotidiana. Sono molto legato a Il Piccolo Principe e a quella riflessione secondo cui gli adulti finiscono per dimenticare di essere stati bambini. Ecco, non vorrei mai dimenticarlo. Credo che la fanciullezza e perfino una certa dose di ingenuità siano qualità preziose. Naturalmente questo non significa essere superficiali. Ho quarantadue anni e non mi permetterei mai di affrontare la vita con leggerezza irresponsabile. Credo però che non si debba nemmeno vivere ogni esperienza con eccessiva gravità. Il bambino che è in me emerge nei piccoli gesti quotidiani, negli scherzi che faccio alle persone a cui voglio bene, nelle telefonate improvvise alle amiche più care, nella capacità di continuare a giocare con la realtà. Quella parte non se n’è mai andata: è cresciuta insieme a me. Esiste persino un alter ego che utilizzo nelle mie rubriche, L’Irriverente. Rappresenta il mio lato più istintivo, quello che esprime ciò che pensa senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Io, in alcune circostanze, tendo a trattenermi; lui no. Eppure conviviamo perfettamenteˮ.

Non c’è nulla che invece ha lasciato andare?

“No. In fondo è lo stesso principio da cui nasce la mostra. Porto tutto con me, compreso il dolore. Sono una persona estremamente nostalgica e profondamente romantica. Mi accompagna sempre una certa malinconia, ma non la considero un limite. Fa parte della mia natura. Non amo fingere né mostrarmi diverso da ciò che sono. Preferisco essere autentico, con tutte le mie fragilità e le mie contraddizioni. Chi mi vuole bene mi accetta così; chi non mi apprezza se ne farà una ragione. E me ne faccio una ragione anch’ioˮ.

Quando sente il bisogno di rifugiarsi nei ricordi, qual è il primo che riaffiora?

“Sicuramente gli animali che hanno fatto parte della mia vita. Ripenso spesso a tutti i gatti che ho avuto. Sono ricordi dolcissimi, anche se talvolta diventano dolorosi perché riportano inevitabilmente al momento della separazione. D’altra parte, quando si ama profondamente, è naturale soffrire altrettanto intensamente. Fa parte della vita. Un altro pensiero ricorrente è mio padre, scomparso molti anni fa. C’è una fotografia alla quale sono particolarmente legato: mi ritrae da bambino, avrò avuto due anni, insieme a lui sulla spiaggia. Di quel giorno non conservo un ricordo autentico. Esiste soltanto l’immagine fotografica. Eppure mi piace immaginare quel momento, costruirne una memoria personale. Forse non corrisponde affatto a ciò che accadde realmente, ma non importa. È una narrazione che mi aiuta a sentirlo vicinoˮ.

Che cosa la muove ancora oggi? Qual è la sua più grande ambizione?

“Mi muove l’amore. È una parola che ritorna costantemente nella mia vita e nel mio lavoro. Non a caso ho scritto un libro intitolato L’amore dietro ogni cosa. Vivo cercando di amare. Cerco di donare molto agli altri, anche quando non ricevo nulla in cambio. Alcuni amici scherzano dicendomi che soffro della sindrome di Gesù Cristo. Forse un fondo di verità c’è. Quello che so è che tutto ciò che faccio nasce dall’amore e dalla passione. Accade quando scrivo, quando creo, quando raccolgo sulla spiaggia ciò che il mare restituisce. Dietro Relitti ci sono esattamente questi elementi: passione, dedizione e amore. Mi anima anche il desiderio di continuare a guardare il mondo con occhi fanciulleschi e la speranza che le persone diventino più consapevoli e più rispettose degli altri, degli animali e dell’ambiente. Sono temi che sento profondamente. Anche nei piccoli gesti quotidiani cerco di fare la mia parte. Non per sentirmi migliore di qualcuno, ma perché credo che il nostro passaggio sulla Terra debba lasciare un segno positivo. Dovremmo domandarci più spesso quale eredità stiamo consegnando alle generazioni future: una discarica a cielo aperto o un mondo migliore? Cerco di partire dall’amore per ogni forma di vita e, da lì, costruire il mio modo di stare al mondoˮ.

Lo sguardo che ha sul mondo le ha procurato più illusioni o più disillusioni?

“Direi più illusioni. Mi ha portato spesso a credere che gli altri potessero osservare il mondo con i miei stessi occhi, condividere la stessa sensibilità o gli stessi valori. Poi, però, ci si accorge che le persone davvero affini sono poche. E non è necessariamente un male: pochi ma buoni va benissimo. Tuttavia è inevitabile constatare che quella cerchia sembra restringersi sempre di più. Credo che dipenda anche dal tempo che stiamo vivendo. La nostra è diventata una società dell’usa e getta: nei rapporti, nel lavoro, perfino nelle relazioni umane più profonde. Siamo abituati a consumare tutto rapidamente e a sostituire con la stessa rapidità ciò che abbiamo consumato. Questa tendenza mi rattrista e, talvolta, incrina alcune delle mie speranze. Poi, però, basta osservare un fiore, contemplare un paesaggio o immergermi nella natura per ritrovare immediatamente fiducia. È una reazione che mi accompagna fin dall’infanziaˮ.

In questo percorso tra illusioni e disillusioni, quale responsabilità attribuisce ai media? Lei dirige anche un giornale online, L’Opinione: quale approccio ha scelto nel raccontare la realtà?

“Mi sono imposto di non trattare gli argomenti in modo ossessivo o opprimente. Credo che esista una differenza sostanziale tra informare e martellare continuamente le persone sullo stesso tema. Penso, per esempio, a certi casi di cronaca che monopolizzano l’attenzione pubblica per settimane, come Garlasco ad esempio. Si crea una sorta di fascinazione collettiva che trovo pericolosa. All’improvviso tutti diventano avvocati, giudici, investigatori o criminologi. Il web amplifica questo fenomeno e trasforma chiunque in un esperto di qualsiasi materia. È una deriva che mi preoccupa molto. Per questo il mio approccio è semplice: raccontare i fatti, darne conto, ma senza trasformarli in una presenza costante e invasiva. Naturalmente seguo l’attualità e mi informo continuamente, ma continuo a credere che i processi si celebrino nei tribunali e non sui social network. Oggi assistiamo troppo spesso alla spettacolarizzazione della vita privata. Un tempo si diceva che i panni sporchi si lavano in casa. Oggi si lavano in casa e poi si espongono sui social. È una tendenza che considero profondamente sbagliataˮ.

A proposito di social, che rapporto ha con questi strumenti? Si è dato regole precise?

“Assolutamente sì. Gestisco personalmente ogni mio profilo e controllo direttamente tutto ciò che viene pubblicato. Seguo quasi esclusivamente persone che conosco nella vita reale. Non mi interessa inseguire i numeri. Non ho alcun desiderio di accumulare migliaia di follower soltanto per poter vantare cifre più alte. Mi occupo già molto della mia vita, dei miei affetti e dei miei animali. Non avrei nemmeno il tempo di vivere inseguendo statistiche e algoritmi. Per me conta la qualità, mai la quantità. Pur avendo un profilo pubblico, scelgo di condividere soltanto ciò che ritengo opportuno. Quasi mai mostro in tempo reale dove mi trovo. Molte fotografie vengono pubblicate ore dopo, talvolta addirittura giorni dopo. Ritengo che il concetto del ‘qui e ora’ sui social possa essere molto rischioso. Preferisco raccontare una giornata quando è già trascorsa. Mi fa sentire più libero e più tutelatoˮ.

Eppure, il suo rapporto con chi la segue sembra molto diretto.

“Lo è. Ho un rapporto molto bello con le persone che mi seguono. Cerco di rispondere ai messaggi, di essere presente e di dedicare attenzione a chi mi scrive. Non sempre riesco a rispondere in modo approfondito a tutti, ma provo comunque a far sentire la mia vicinanza, anche soltanto con un saluto, un ‘mi piace’ o un piccolo gesto. Considero quella comunità come un giardino personale. E, come ogni giardino, va curato. Cerco di mantenerlo sano, proteggerlo e coltivarlo con la stessa attenzione che riservo a ciò che amo. In fondo il principio è sempre lo stesso: l’amore. Mi riconosco molto nell’idea dantesca dell’amore che muove il sole e le altre stelle. Per me tutto nasce da lìˮ.

Ma nei giardini, a volte, crescono anche le erbacce. Come reagisce ai commenti offensivi o gratuiti?

“In modo molto semplice: blocco. Non ci perdo tempo. Il tempo è la risorsa più preziosa che possediamo e non ho alcuna intenzione di sprecarlo discutendo con chi interviene soltanto per insultare o provocare. Se una persona esprime una critica intelligente e costruttiva, sono sempre disponibile al confronto. Posso spiegare il mio punto di vista, argomentare e persino cambiare idea, se necessario. Non cerco soltanto approvazione. Tra una critica e un insulto, però, esiste una differenza enorme. Non insulto nessuno e pretendo lo stesso rispetto. Quando mi trovo di fronte alla stupidità gratuita preferisco voltarmi e andarmene. Credo che sia impossibile combattere contro l’ottusitàˮ.

In fondo chi entra nel suo profilo entra in una casa che resta comunque sua.

“Esattamente. Il mio profilo è pubblico, certo, ma nessuno è obbligato a seguirmi. È come fare zapping davanti alla televisione: se un programma non piace, si cambia canale. Nessuno è costretto a restareˮ.

La televisione è stata anche una delle prime occasioni di grande visibilità per lei. Penso a Pechino Express con Tina Cipollari. Che cosa la spinse ad accettare quell’esperienza?

“La verità è che fu Tina a convincermi. In quel periodo avevamo già collaborato alla stesura del suo libro autobiografico, No Maria, io esco e tra noi si era creato un legame molto forte. Quando arrivò la proposta di Pechino Express ero piuttosto titubante. Sono una persona abbastanza abitudinaria, poco incline alle situazioni estreme. L’idea di trovarmi senza comodità, in contesti molto diversi dai nostri anche dal punto di vista igienico, mi metteva a disagio. A questo si aggiunge una vera e propria fobia per gli insetti. L’idea di affrontare ambienti come le foreste del Guatemala non mi rassicurava affatto. A farmi cambiare idea fu proprio Tina. Mi disse che non avrebbe intrapreso quell’avventura con nessun altro e che, se avesse dovuto partecipare, lo avrebbe fatto soltanto con me. A quel punto accettai. Oggi posso dire che aveva ragione. È stata una delle esperienze più belle della mia vitaˮ.

Come si sopravvive all’irruenza di Tina Cipollari?

“Innanzitutto bisogna distinguere la persona dal personaggio televisivo. Tina è autentica esattamente come appare sullo schermo, ma nella vita privata entrano in gioco dinamiche completamente diverse. Non viviamo all’interno di uno studio televisivo e non trascorriamo le giornate a discutere come accade nei programmi. Certo, a volte capita di scontrarci, come succede in qualsiasi rapporto sincero. Ma quando si vuole bene a qualcuno lo si accetta nella sua interezza, pregi e difetti compresi. Ho accettato Tina con il suo carattere e lei ha accettato me con il mio. Ci siamo scelti molti anni fa e continuiamo a sceglierci ogni giorno. Abbiamo condiviso moltissime esperienze, sia professionali sia personali. Abbiamo attraversato momenti felici e altri più complessi. Lei può dirmi qualsiasi cosa pensi e posso fare lo stesso con lei. Non ci offendiamo mai. Per me è molto più di una collega o di un’amica. È una presenza profondamente importante nella mia vita. Mi ha dato consigli preziosi sul lavoro, sui rapporti umani e sulle scelte personali. È una persona affidabile, sempre presente. In un certo senso è una compagna di vita, perché abbiamo deciso di esserci l’uno per l’altraˮ.

Poco fa ha definito Pechino Express una delle esperienze più belle della sua vita, ma non la più bella. Qual è stata, allora, la più significativa?

“Gli amori. Le relazioni sentimentali che ho vissuto sono state le avventure più importanti della mia esistenza. Ogni amore ha rappresentato un viaggio, una scoperta, un’occasione di crescita. L’amore ti mette continuamente alla prova. Ti costringe a confrontarti con te stesso, con le tue paure e le tue fragilità. E quando arriva la sofferenza, perché inevitabilmente arriva, contribuisce a formarti. In fondo è proprio il dolore a forgiare il carattere delle persone. Sono stati viaggi meravigliosi, anche quando mi hanno portato a smarrirmi, per un tratto di strada, nei meandri dei miei pensieriˮ.

Di recente, è arrivata l’esperienza cinematografica con il film La Sobrietà di Carlo Fenizi. Come nasce?

“Nasce da un rapporto di stima che dura da molti anni. Conosco Carlo da tempo, seguo il suo lavoro e apprezzo profondamente il suo modo di fare cinema. Per anni mi ha ripetuto che, prima o poi, avrebbe voluto coinvolgermi in un suo film. Quando è arrivato quel momento, però, si è comportato con grande professionalità. Nonostante la nostra amicizia, mi ha fatto sostenere un provino come qualsiasi altro candidato. Inizialmente il mio ruolo avrebbe dovuto essere poco più di un cameo. Successivamente, osservando il risultato sul set, ha deciso di ampliare il personaggio, aggiungendo nuove scene e ulteriori raccordi narrativi. Per me è stata un’esperienza splendida. Ho avuto l’opportunità di conoscere persone straordinarie e di vivere dall’interno il processo creativo del cinema. Ne conservo un ricordo particolarmente feliceˮ.

È un percorso che le piacerebbe continuare a intraprendere?

“Direi di sì. Non tanto perché rappresenti un sogno rimasto nel cassetto, quanto perché Carlo ha espresso un sincero apprezzamento per il lavoro svolto. Mi ha già anticipato che potrebbero esserci nuove occasioni di collaborazione e, quando si presenteranno, tornerò sul set con grande piacereˮ.

Ha ottenuto risultati in molti ambiti diversi. Che significato attribuisce alla parola ‘successo’?

“È una domanda alla quale faccio fatica a rispondere, perché non so nemmeno se mi considero davvero una persona di successo. So però che faccio sempre ciò che amo. E già questo, per me, rappresenta una straordinaria forma di realizzazione. Quando guardo la mostra Relitti, quando rivedo il mio lavoro in La Sobrietà o rileggo un libro che ho scritto, provo una sorta di innamoramento nei confronti di ciò che sono riuscito a creare. Naturalmente sono felice quando il pubblico apprezza, ma il mio rapporto con il successo non dipende dai numeri. La mostra avrebbe avuto lo stesso valore anche se fosse stata visitata soltanto dai miei amici. Mi basta che una persona colga qualcosa di autentico in ciò che realizzo. Anche una sola. Se riesco a raggiungere davvero qualcuno, allora sento di aver centrato il mio obiettivo. Non credo nemmeno che nella vita si arrivi realmente da qualche parte. Lo ripeto spesso: esiste una sola destinazione finale che accomuna tutti gli esseri umani. Per questo continuo semplicemente a seguire ciò che sento, senza inseguire il consenso a ogni costo. Ho avuto il coraggio di realizzare una mostra, pubblicare libri ed espormi pubblicamente mettendoci sempre la faccia. Questo mi basta. Forse il vero successo consiste proprio in questo: riuscire a essere sé stessi, sempre e comunque, nonostante tutto e nonostante tuttiˮ.

È sempre stato sé stesso o ha dovuto lavorarci per esserlo?

“Credo di essere sempre stato me stesso. Anche quando questo significava esporsi alle critiche o scegliere strade controcorrente. Non ho mai sentito il bisogno di cambiare per piacere agli altri e non credo che lo farò in futuro. Quando impari ad accettarti e ad amarti per ciò che sei, diventa molto difficile rinunciare alla tua autenticità per adeguarti alle aspettative altrui. Per questo motivo non modifico facilmente la percezione che ho di me stesso né il modo in cui guardo il mondo. Posso evolvere, certo, ma senza tradire la mia naturaˮ.

Le storie che scrive nascono più da ciò che osserva all’esterno o da ciò che sente dentro di sé?

“Nascono quasi sempre da ciò che porto dentro. Prendiamo Gli occhi e la rosa, il mio ultimo libro. È una favola alla quale sono molto legato e che, contrariamente a quanto spesso si dice della scrittura, non ho vissuto come una fatica. Al contrario, è nata in modo naturale. Al centro della storia c’è un occhio che vive nascosto in un roseto aspettando l’amore. Già questo elemento racconta molto di me e del mio modo di guardare la vita. In fondo continuo a sperare che le persone imparino davvero ad amare. Oggi l’amore è una parola che tutti pronunciano, ma che pochi vivono fino in fondo. Viaggiando spesso tra Milano e Latina e trascorrendo molte ore in treno, osservo continuamente chi mi circonda. Vedo coppie che all’apparenza sembrano perfette e innamorate, ma che spesso nascondono realtà molto diverse. Talvolta si resta insieme per convenienza, interesse o semplice abitudine. Le mie storie nascono anche da queste osservazioni, ma vengono sempre filtrate attraverso la mia sensibilità. La scrittura è il mezzo attraverso cui esprimo ciò che sento e ciò che vivo interiormente. Successivamente scelgo la forma narrativa che ritengo più adatta. Nel caso de Gli occhi e la rosa, quella forma è diventata una favola capace di parlare tanto agli adulti quanto ai bambini. Ma l’origine resta sempre la stessa: tutto nasce dentro di meˮ.

C’è una domanda che rivolgo spesso ai miei intervistati. Se la stanza in cui dorme potesse raccontarmi chi è Simone Di Matteo, che cosa direbbe di lei?

“Probabilmente direbbe che dormo con grande tranquillità. Racconterebbe che mi addormento abbracciando il cuscino e che durante la notte mi muovo pochissimo. Parlerebbe dei quadri presenti nella stanza, che considero in qualche modo dei silenziosi custodi. Racconterebbe della croce che tengo accanto a me e che rappresenta il mio legame con la fede cristiana. Mi considero profondamente legato ai valori del cristianesimo. Naturalmente ho un percorso personale e le mie riflessioni, ma la mia formazione spirituale resta quella. Credo che, soprattutto, direbbe che dormo serenamente, quasi come un bambinoˮ.

Non rivelerebbe qualche segreto più scabroso?

“No, perché sinceramente non credo di avere segreti scabrosi da raccontare. Sono una persona piuttosto semplice e, sotto molti aspetti, anche un po’ all’antica. Credo nell’amore, nei rapporti autentici e nella presenza reciproca. Non custodisco grandi misteri. La mia è una vita piuttosto lineare. Se proprio dovessi indicare un piacere al quale non rinuncio, direi quello della tavola. Amo mangiare. Sono vegetariano e, scherzando, potrei dire di non avere una ‘carne debole’ in quel senso. Ma, oltre a questo, non c’è molto di scandaloso da raccontareˮ.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Simone Di Matteo ha riservato a sé stesso?

“Dopo la mostra Relitti mi sono concesso un piccolo regalo. In un mercatino dell’usato ho acquistato un semplice braccialetto di perle bianche. Non aveva un particolare valore economico, ma mi aveva colpito immediatamente. Per me è stato un gesto insolito, perché normalmente spendo molto poco per me stesso. Quasi tutte le mie risorse finiscono per essere destinate agli animali. Mi occupo dei miei animali domestici, ma anche di diverse colonie feline. Nella zona in cui vivo vengono abbandonati continuamente gatti e, insieme ad altre persone del quartiere, cerchiamo di prendercene cura. Tra cibo, cure veterinarie, sterilizzazioni e castrazioni, le spese sono numerose. Per questo motivo difficilmente mi concedo qualcosa. Quel braccialetto è stato una sorta di premio simbolico. Come quando da bambini si prendeva un bel voto a scuola e si riceveva una piccola ricompensa. La mostra era andata bene, aveva ricevuto apprezzamenti e ho sentito il bisogno di dirmi semplicemente: ‘Bravo’. Quello è stato il mio modo di farloˮ.