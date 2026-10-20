Simone Falsaperla, lo chef dalla Sicilia all’alta cucina: “Il mio talento è la perseveranza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Non ha superato l’esame finale della scuola di cucina. E per molto tempo non ha trovato il coraggio di raccontarlo ai suoi genitori. Oggi Simone Falsaperla, trent’anni, chef del ristorante Mano a Sirmione, può guardare a quell’insuccesso con occhi diversi. Prima di arrivare nelle cucine dell’alta ristorazione, ha dovuto imparare che seguire una passione non significa necessariamente avere talento fin dall’inizio. A volte significa soprattutto non smettere di provarci. Originario di Catania, Simone Falsaperla aveva intrapreso una strada completamente diversa. Si era iscritto a Medicina, seguendo anche l’esempio del padre, prima di rendersi conto che il suo futuro era altrove. Da allora ha lavorato in Italia e in Spagna, passando anche dal Duomo di Ciccio Sultano, fino all’apertura di Mano insieme a David Fiordigiglio. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, lo chef racconta le aspettative della famiglia, gli anni lontano dalla Sicilia, la durezza delle cucine professionali e il rapporto con il successo. Per molto tempo ha inseguito le stelle Michelin e il desiderio di essere considerato il migliore. Oggi sta cercando di dare spazio anche ad altro: la soddisfazione di un cliente, il piacere di insegnare e la possibilità di costruire una vita che non si esaurisca nel lavoro. Un cambiamento che non cancella la sua ambizione, ma gli permette di guardarla da una prospettiva diversa.

Catania è la città in cui è nato. Qual è il primo sapore che la riporta immediatamente alla sua terra?

“La mia famiglia ha sempre avuto un legame molto forte con il cibo, a partire dai miei nonni. Il primo sapore che mi viene in mente è quello della caponata di nonna Maria, la madre di mio padre”.

Perché proprio quella caponata?

“Mia nonna preparava una tavola ricca di antipasti siciliani per ogni occasione di festa, ma anche la domenica, senza bisogno di una ricorrenza particolare. Cucinava tantissime portate ed era il nostro modo di stare insieme. Del resto, nella mia famiglia la cucina ha sempre rappresentato un’occasione per ritrovarsi”.

Quando ha cominciato a immaginare che la cucina potesse diventare qualcosa di più di una passione?

“La mia è una storia un po’ particolare. Da piccolo avrei voluto frequentare l’istituto alberghiero, ma i miei genitori mi indirizzarono verso il liceo. Per certi versi, riesco anche a comprendere quella scelta. Ho frequentato il liceo scientifico e mi sono diplomato a 17 anni. A quel punto, però, non avevo le idee chiare sul mio futuro. Consideravo la cucina una passione, ma non credevo potesse diventare una professione in grado di garantirmi una stabilità economica. Mi sentivo anche un po’ in ritardo e mi chiedevo da dove avrei dovuto cominciare. Così, seguendo anche l’esempio di mio padre, che è medico chirurgo, decisi di iscrivermi a Medicina. Frequentai il primo anno e superai tutti gli esami con il massimo dei voti. Poi accadde qualcosa di strano, quasi a livello fisico: improvvisamente non riuscivo più a memorizzare nulla. Ricordo che stavo preparando Anatomia II e avevo la sensazione di non riuscire più ad assimilare quello che studiavo. Decisi allora di frequentare un corso universitario sulle tecniche di memorizzazione”.

Fu proprio quel corso a farle capire quale fosse la sua vera strada?

“Sì, perché il corso partiva dalla motivazione. Ci chiedevano perché avessimo scelto una determinata facoltà, quali fossero le ragioni che ci spingevano a studiare e dove ci immaginassimo dieci anni dopo. Fu allora che mi resi conto che Medicina non era la mia vera passione. Durante quel percorso feci amicizia con una ragazza che mi pose una domanda fondamentale. Le raccontai di aver scelto Medicina perché non riuscivo a immaginare un’altra professione che potesse garantirmi una sicurezza economica. Soprattutto a quell’età, quando si pensa al futuro lavorativo, è una delle prime preoccupazioni. Lei, però, mi chiese: ‘Qual è la tua vera passione?’. Risposi che non credevo di averne una che potesse trasformarsi in un mestiere. Allora insistette: ‘È impossibile che tu non abbia una passione. Pensa anche alla cosa più banale che ti viene in mente. Il primo pensiero probabilmente ti porterà a ciò che ami davvero’. Pensai immediatamente alla cucina. Quella stessa sera, tornando a casa con mia madre, le dissi che non volevo più studiare Medicina e che sarei diventato uno chef. Può immaginare la reazione della mia famiglia. Fu quasi un lutto! Per me, invece, fu come una chiamata. Non avevo programmato quella decisione e, fino ad allora, non avevo mai preso seriamente in considerazione la possibilità di trasformare la mia passione in una professione”.

Eppure, ancora oggi, scegliere di trasformare una passione in un lavoro non è così scontato.

“Assolutamente no, neppure nel 2026. Viviamo in un’epoca in cui si cerca soprattutto la stabilità economica e si privilegiano professioni considerate più tradizionali. Sono cresciuto in una famiglia nella quale lo studio e la laurea avevano un’importanza fondamentale. Mio nonno era pasticcere e aveva fatto di tutto per consentire ai suoi tre figli di frequentare l’università. Mio padre si è laureato in Medicina, mentre suo fratello e sua sorella hanno studiato Giurisprudenza. Per mio nonno, poter garantire ai figli un’istruzione universitaria significava anche sentire il dovere di offrire loro quell’opportunità. La laurea era considerata quasi un traguardo obbligato”.

A maggior ragione se si considera che, al termine del liceo, non tutti hanno già le idee chiare sulla professione che desiderano intraprendere.

“Esattamente. Ho due fratelli: uno ha scelto Medicina e l’altro Fisioterapia. Ho sempre detto loro che, se si fossero resi conto di non amare il percorso intrapreso, non avrebbero dovuto avere paura di cambiare strada. Ci sono passato personalmente e so quanto possa essere difficile. Non bisogna sentirsi obbligati a proseguire lungo una strada che non ci appartiene soltanto per soddisfare le aspettative dei genitori. Alla fine, la vita è nostra”.

Una volta deciso di lasciare Medicina, come ha mosso i primi passi per diventare chef?

“Dopo aver comunicato ai miei genitori che avrei lasciato l’università per dedicarmi alla cucina, cominciai a informarmi su come intraprendere questa professione. Credo sia stato uno dei primi momenti in cui mi sono sentito davvero adulto: avevo preso una decisione autonoma e stavo cercando, con le mie forze, il modo di realizzarla. Ricordo perfettamente quando iniziai a cercare su Internet come diventare chef. Trovavo tantissime scuole di cucina e cercavo di capire quale potesse offrirmi la preparazione migliore. Nonostante lo sconcerto iniziale, i miei genitori mi rimasero vicini. Avevo detto loro: ‘O frequento una scuola per imparare a fare lo chef, oppure comincio come lavapiatti’. Può immaginare la reazione di mio padre. Anche con i miei fratelli aveva sempre preferito sostenerci economicamente durante gli studi, anziché farci lavorare mentre frequentavamo l’università. Voleva che ci concentrassimo sulla nostra formazione. Sentirmi dire che ero disposto a cominciare come lavapiatti, quindi, non fu facile per lui. Alla fine, però, i miei genitori decisero di sostenermi anche economicamente e scegliemmo quella che ritenevamo la scuola di cucina più adatta a me: ALMA”.

Che impatto ebbe il passaggio dalla cucina di casa a una scuola di formazione professionale come ALMA?

“Fu un bel banco di prova. Fino a quel momento avevo cucinato soprattutto per me, magari durante il fine settimana. Quando arrivavano a casa degli scampi, per esempio, ero sempre io a sperimentare e a preparare la pasta. Mi piaceva mettermi ai fornelli, provare ricette e cimentarmi con gli ingredienti, ma non avevo mai attribuito a quelle esperienze un significato professionale. Quando ho cominciato a frequentare ALMA, non ero affatto preparato. Avevo una grandissima voglia di imparare, ma non sapevo davvero che cosa mi aspettasse. Avevo seguito quella voce interiore che mi spingeva a diventare cuoco, senza però avere gli strumenti necessari. C’è un episodio che ho raccontato soltanto di recente sui social: non ho superato l’esame finale della scuola. E non l’ho mai detto ai miei genitori”.

Perché ha preferito non parlarne con loro?

“Temevo che potessero interpretare quell’insuccesso come la dimostrazione che non fossi portato per questo mestiere, che la cucina fosse soltanto una passione passeggera. Ricordo che la presi malissimo, eppure ero convinto della scelta che avevo fatto. La scuola mi aveva mostrato che cosa significasse davvero lavorare in cucina: il rigore, la disciplina, tutto il lavoro che si nasconde dietro un piatto. Prima avevo una visione molto diversa di quel mondo. Non conoscevo l’alta ristorazione e non pensavo certo alle stelle Michelin. Sapevo soltanto che cucinare mi faceva stare bene. Il tempo passava velocemente e associavo quei momenti alla felicità. Era così fin dall’infanzia. Mia nonna paterna cucinava continuamente per figli e nipoti. Mio nonno era pasticcere e da piccolo entravo nella sua pasticceria, sceglievo i dolci, li assaggiavo e lo osservavo mentre preparava gli impasti. All’epoca molte lavorazioni si facevano ancora a mano. Poi c’era mia nonna materna. Se la domenica era dedicata alla famiglia di mio padre, il sabato lo trascorrevamo con lei, nella nostra casa in montagna. Ogni settimana preparava la pizza nel forno a legna. Il cibo, per me, era sempre stato legato a ricordi felici. Ripensandoci, quindi, la decisione di diventare cuoco è stata anche un po’ incosciente”.

Al di là dei titoli di studio e delle certificazioni, quando si è riconosciuto nel ruolo di chef?

“La parola ‘chef’, secondo me, ha un peso importante. Il mio primo vero lavoro è stato al Duomo di Ciccio Sultano, a Ragusa, un ristorante due stelle Michelin. Ancora oggi Ciccio rappresenta un punto di riferimento per me. Quella è stata la mia vera scuola. Ho scoperto quanti sacrifici richiedesse questa professione, ma anche che, quando una preparazione non riusciva, potevo continuare a provare fino a ottenere il risultato desiderato. Sono molto testardo. Sono della Vergine, quindi può immaginare! Se non riesco a fare qualcosa, insisto finché non raggiungo il mio obiettivo. Mi affascinava anche la meritocrazia della cucina: se dimostravi di essere più bravo, potevi conquistare un ruolo più importante. Credo sia stato allora che ho capito di aver imboccato la strada giusta”.

E quando ha sentito di aver raggiunto una vera maturità professionale?

“Se parliamo del momento in cui mi sono riconosciuto nel ruolo di chef di cucina, penso a quando io e David Fiordigiglio abbiamo aperto il ristorante Mano, a Sirmione. Ogni anno Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin, organizza Festa a Vico e invita dieci giovani cuochi emergenti che considera particolarmente talentuosi. Quando mi chiamò per dirmi che gli avrebbe fatto piacere avermi tra gli chef protagonisti dell’evento, provai una sensazione che potrei definire un’investitura. Forse fu la prima volta in cui mi riconobbi davvero in quel ruolo”.

Perché abbiamo bisogno del riconoscimento degli altri per sentirci davvero sicuri di ciò che siamo?

“Probabilmente perché siamo esseri umani e, per sentirci parte di un gruppo, abbiamo bisogno di essere riconosciuti dagli altri. Credo appartenga alla nostra natura. Succede anche nelle situazioni più comuni. Magari conosce una persona, si presenta e un amico interviene dicendo: ‘Lo sa che lui è uno chef?’. Spesso veniamo identificati attraverso la nostra professione, anziché per ciò che siamo come individui. Eppure possiamo essere chef, fratelli, figli. Ognuno di noi ha tante sfaccettature e indossa maschere diverse a seconda del contesto in cui si trova”.

Nel suo percorso professionale, che cosa ha contato di più: il talento, la curiosità o la determinazione?

“Dico sempre che il mio talento non è la cucina, ma la perseveranza. Quando mi pongo un obiettivo, cerco in tutti i modi di raggiungerlo. Per esempio, desideravo fare un’esperienza professionale all’estero e sono finito a lavorare per tre anni in Spagna quasi per caso. Ero andato a cena in un ristorante, lasciai il curriculum e una settimana dopo mi chiamarono. Mio padre mi diceva: ‘Come fai ad andare senza conoscere la lingua? Figurati se ti prendono’. E io gli rispondevo: ‘Se non provo, non lo saprò mai. Al massimo torno a casa’. Per me la perseveranza è proprio questa: tentare anche diecimila volte, finché non riesco a realizzare quello che desidero”.

Ma essere perseveranti non significa necessariamente non avere dubbi. Le è mai capitato di pensare di mollare tutto?

“Ho sempre avuto davanti agli occhi l’esempio di mio padre. Lo vedevo uscire di casa alle otto o alle nove del mattino e rientrare soltanto la sera. È stato il mio modello di dedizione al lavoro. Anche lui, all’inizio della carriera, aveva lavorato lontano da casa. Quando ero piccolo si era trasferito a Rionero in Vulture, in Basilicata, un luogo che poteva sembrare lontano da tutto. In un certo senso, ho seguito un percorso simile. Dopo aver lavorato in alcuni dei migliori ristoranti italiani e spagnoli, sono andato a Raffadali nel cuore della Sicilia per imparare a fare il pane. È stata la mia ultima esperienza professionale prima di diventare protagonista di un progetto tutto mio. Agli occhi di mio padre, probabilmente, quella decisione poteva sembrare un passo indietro. Dopo tante esperienze nell’alta ristorazione, scegliere di lavorare in un panificio siciliano poteva apparire insolito. Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesto se stessi facendo la scelta giusta. Non molti, a dire la verità, ma ci sono stati”.

Le è capitato di sperimentare in prima persona la durezza che spesso viene associata alle cucine dell’alta ristorazione?

“Secondo me, dopo il Covid le cucine sono cambiate radicalmente. Ho notato una differenza netta tra il prima e il dopo. In passato c’era una rigidità molto maggiore. Mi è capitato di assistere a scene in cui venivano lanciate padelle e, soprattutto agli inizi della mia carriera, a comportamenti che sfociavano persino nella violenza fisica. Dopo la pandemia, invece, ho riscontrato un cambiamento positivo. Credo che quel periodo ci abbia fatto comprendere quanto fosse importante il tempo libero. C’è poi un altro aspetto da considerare: oggi, se non si presta attenzione alle condizioni di lavoro, si rischia di rimanere senza personale. Anche per questo ritengo che l’ambiente della ristorazione sia cambiato profondamente”.

Prima ha ricordato di aver aperto Mano, a Sirmione, insieme a David Fiordigiglio. Ho letto una descrizione curiosa del vostro rapporto: lei sarebbe l’anima sognatrice del duo, mentre Davide quella più pragmatica. Si riconosce ancora in questa definizione?

“Forse fino a poco tempo fa sì. Sono sempre stato quello del ‘se vuoi, puoi’ e ci ho creduto moltissimo. Ultimamente, però, ho maturato una consapevolezza diversa. Si parla troppo poco di quanto sia difficile passare dal lavorare per qualcun altro al mettersi in proprio. Fino a quel momento hai fatto esperienza nelle grandi cucine, sei stato capo partita, sous-chef, hai acquisito competenze e responsabilità. Poi apri un ristorante e ti ritrovi a ripartire da zero. È come se avessi frequentato una scuola di cucina per dieci anni e, una volta terminata, dovessi ricominciare a imparare tutto. Magari sei un ottimo cuoco, ma nel panorama gastronomico ti conoscono ancora in pochi. Questo passaggio mi ha destabilizzato. Ho capito che non esiste soltanto la cucina: contano anche i rapporti con i giornalisti, il dialogo con i clienti e la capacità di costruire relazioni”.

Quanto è stato difficile accettare che il talento e il lavoro in cucina, da soli, non fossero sufficienti?

“All’inizio pensavo che bastasse chiudersi in cucina, dare il massimo e aspettare che, prima o poi, qualcuno se ne accorgesse. Poi ho capito che non funziona esattamente così. Bisogna coltivare le amicizie, costruire rapporti e non limitare il proprio orizzonte a ciò che accade tra le quattro mura del ristorante. Fuori c’è un mondo con cui è importante confrontarsi. E ho imparato a considerare questa dimensione non come un compromesso, ma come una parte positiva del mio lavoro”.

Questo cambiamento di prospettiva l’ha portata anche a rivedere il significato che attribuisce al successo? Che cosa significa oggi, per lei, avere successo?

“Fino a pochissimo tempo fa pensavo che il successo coincidesse con il massimo riconoscimento possibile per un cuoco: ottenere tre stelle Michelin, entrare nelle guide gastronomiche più prestigiose. Era quello il mio obiettivo. Forse, ripensandoci, era anche un po’ egoistico. In qualche modo cucinavo per le guide, per essere considerato il migliore. Oggi, anche grazie alla maturità, ho capito che la soddisfazione più grande è continuare a cucinare bene, senza dimenticare di godermi il percorso. Il rigore imparato nelle cucine stellate rimane fondamentale. In quei ristoranti, se un piatto presenta anche la più piccola imperfezione, viene rifatto. È una disciplina che considero preziosa. Ma adesso voglio anche apprezzare il viaggio”.

Che cosa significa, concretamente, imparare a godersi il percorso in una professione così esigente?

“Significa, per esempio, uscire dalla cucina, entrare in sala e provare soddisfazione nel vedere le persone felici di ciò che hanno mangiato. Credo che alcuni giovani cuochi rischino di perdere di vista questa dimensione. Si trascorrono tantissime ore chiusi tra quattro mura, concentrati esclusivamente sul lavoro. Meglio non dire quante, altrimenti qualcuno potrebbe spaventarsi! E già oggi, in questo momento storico, per un giovane non è semplice scegliere questa professione. Ho capito, però, che il successo può assumere forme diverse. Può significare aver insegnato qualcosa a qualcuno, aver trasmesso le proprie conoscenze senza riprodurre il nervosismo e la durezza con cui, magari, le si è apprese. Oppure può voler dire semplicemente entrare in sala e condividere la felicità di un cliente. Ultimamente sto imparando ad apprezzare molto di più questi momenti. In fondo, sono proprio queste soddisfazioni a dare valore al percorso e, spesso, anche a permetterci di raggiungere risultati importanti”.

Lei ha da poco compiuto trent’anni ma parla quasi come se ne avesse molti più…

“Sa qual è il punto? Ho viaggiato tantissimo. Sono partito dalla Sicilia, poi ho lavorato a Villa Crespi, vicino a Novara, in Sardegna, a Milano, a Courmayeur, a Madrid, Valencia e Bilbao. Ho affrontato parecchi traslochi. Conoscere realtà nuove, incontrare persone diverse e doversi adattare continuamente fa crescere. Sono andato via di casa a 19 anni, un’età in cui forse si avrebbe ancora bisogno di avere i genitori accanto. Non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno, ma quando vivi lontano ci sono situazioni che devi affrontare da solo. Ricordo una notte in cui avevo un fortissimo mal di stomaco. Non riuscivo a trovare un taxi e dovetti raggiungere l’ospedale a piedi. In quei momenti ti senti vulnerabile, anche un po’ solo. Ho dovuto adattarmi a tanti ambienti e affrontare esperienze molto diverse. Forse è per questo che le sembro più grande della mia età”.

Più che una questione anagrafica, sembra una maturità acquisita attraverso le esperienze.

“Quando viaggi, cambi città e incontri persone nuove, a volte hai quasi la sensazione di aver vissuto vite diverse. Anche parlare un’altra lingua modifica il modo in cui ti relazioni agli altri. In Spagna, per esempio, ho lavorato in un ambiente molto multiculturale, confrontandomi con colleghi sudamericani, dominicani, statunitensi, messicani e cinesi. Imparare ad adattarmi a lingue, abitudini e situazioni che inizialmente non comprendevo è stata un’esperienza di grande crescita personale”.

Fuori dalla cucina siamo abituati a rincorrere il tempo, mentre la panificazione impone di rispettarlo. Lei come vive questa contraddizione?

“Credo ci sia una differenza importante tra il tempo che vivo fuori dalla cucina e quello che trascorro al suo interno. Nella vita quotidiana ho spesso la sensazione di dover rincorrere qualcosa. Ho appena compiuto trent’anni e sono una persona molto schematica, abituata a fissarsi obiettivi precisi. Quando intraprendi un percorso, cominci a programmare le tappe: a 21 anni farò questo, a 22 raggiungerò quell’altro traguardo. Per esempio, mi ero prefissato di aprire il mio ristorante a 33 anni. Eppure, anche adesso che ne ho trenta, continuo a sentirmi in ritardo. È una sensazione che mi accompagna fin dall’inizio della carriera. Quando entrai per la prima volta in una cucina professionale avevo 19 anni e vedevo ragazzi di 14, 15, 16 o 17 anni che svolgevano già il lavoro che stavo appena cominciando a imparare. Mi chiedevo se sarei mai riuscito a diventare bravo quanto loro”.

E quando entra in cucina, questa sensazione cambia?

“Completamente. Anche se ci sono tantissime preparazioni da portare avanti e bisogna lavorare velocemente, è come entrare in una bolla. Devi organizzarti, coordinare le lavorazioni e rispettare i tempi di ogni preparazione. Il pane, per esempio, richiede attese precise e non puoi accelerarne più di tanto la lievitazione. È una dimensione particolare, nella quale il tempo sembra rallentare, mentre in realtà scorre molto più velocemente di quanto immagini. Fuori dalla cucina sento di doverlo rincorrere. Dentro, invece, imparo a rispettarlo”.

Che cosa ha scoperto di sé grazie alla cucina che forse non avrebbe mai imparato altrimenti?

“Prima di tutto, quanto mi piaccia insegnare. Amo trasmettere le mie conoscenze, soprattutto ai ragazzi, e mostrare loro come sia possibile rimediare agli errori. Ma la cucina mi ha permesso di sviluppare anche quella che considero una sorta di superpotere: la capacità di non farmi prendere dal panico. Me ne sono accorto anche nella vita privata. Qualunque imprevisto si presenti, riesco a mantenere la lucidità. È come se potessi osservarmi dall’esterno e dirmi: ‘Bene, manteniamo la calma. Come possiamo risolvere questa situazione?’. Ormai è diventato un atteggiamento spontaneo. A volte mi sorprende non ritrovarlo negli altri, proprio perché per me è naturale. Poi mi sono reso conto che probabilmente non è una capacità così diffusa”.

Se un giorno non potesse più cucinare, che cosa rimarrebbe di Simone Falsaperla?

“Sicuramente rimarrebbe un ottimo amico. Su questo ci metto la mano sul fuoco! E anche un fratello affettuoso. Cerco sempre di esserci per i miei fratelli, nonostante la distanza. Uno studia Fisioterapia a Malta, l’altro Medicina a Catania. Quando sono andato via di casa avevo 19 anni e loro erano ancora piccoli. Con il fratello di mezzo ho otto anni di differenza, con il più giovane dieci. Sono partito mentre stavano crescendo e non è sempre facile convivere con questa distanza. Per questo cerco di essere presente il più possibile. Se mi chiede quale strada avrei intrapreso senza la cucina, probabilmente mi sarei dedicato allo sport. Mi piace moltissimo e non ho mai smesso di praticarlo. Però faccio fatica a immaginare la mia vita senza cucinare. Resterebbero la curiosità di quel ragazzino che vuole smontare tutto per capire come funziona, la testardaggine e il bisogno di fare le cose per bene. La cucina è una parte importante della mia identità, ma senza sarei comunque Simone”.

Per molto tempo, nell’immaginario collettivo, lo chef era un uomo di mezza età, magari con la barba e la pancia. Oggi quell’immagine è cambiata. Lei è giovane, biondo, ha gli occhi chiari e un fisico allenato. Possiamo dire che gli chef siano diventati anche dei nuovi sex symbol?

“Già con la generazione precedente alla mia, quella di Carlo Cracco e Bruno Barbieri, ma anche prima, con Gordon Ramsay e Anthony Bourdain, il cuoco ha cominciato a essere percepito come una sorta di rockstar. Vorrei però soffermarmi su un altro aspetto. Oggi, in un periodo in cui molti ristoranti chiudono, per un giovane chef non è semplice affermarsi. In Italia si tende a dare maggiore spazio ai professionisti più maturi. E oggi i grandi chef possono firmare diversi ristoranti, offrire consulenze e associare il proprio nome a locali nei quali non sono necessariamente presenti ogni giorno. Tutto questo rende ancora più difficile conquistare visibilità per un giovane cuoco”.

E l’importanza dell’immagine non riguarda soltanto chi cucina. Oggi un piatto deve essere buono, ma anche bello da fotografare e condividere sui social. Quanto conta l’apparenza nella cucina contemporanea?

“Moltissimo. Basta pensare a Instagram. Quando pubblichi una fotografia, se non è tutto perfetto, spesso preferisci rinunciare. Quest’estate, per esempio, io e Davide abbiamo realizzato alcuni video durante un viaggio in Sicilia. Anche in quel caso dovevamo prestare attenzione ai colori, all’inquadratura e a tutto ciò che potesse rendere il contenuto più attraente, più ‘instagrammabile’, per usare questo termine. C’è poi un altro fenomeno da considerare: oggi è facilissimo che qualcuno riprenda una tua ricetta, la riproduca e la presenti come propria, anche dal punto di vista estetico. Una preparazione che magari ha richiesto ore di studio e lavoro può essere replicata, almeno visivamente, in dieci minuti”.

Vorrei tornare per un momento alle sue origini. Se il piccolo Simone, quello che mangiava la caponata della nonna, incontrasse lo chef di oggi, che ha scelto una strada tanto diversa da quella immaginata per lui dalla famiglia, che cosa lo stupirebbe di più?

“Sicuramente la tenacia che ho dimostrato. Ogni volta che racconto come ho deciso di intraprendere questa professione, tendo a sminuire il peso di quella scelta. Mi limito a dire che ho seguito la mia passione. In quel momento, però, sentivo che era l’unica strada possibile. Non riuscivo a immaginare un futuro diverso. Ripensandoci oggi, mi rendo conto di quanto sia stata coraggiosa quella decisione. Non so quante persone, al mio posto, avrebbero avuto la forza di prenderla”.

Abbiamo parlato di come sia dovuto diventare adulto piuttosto in fretta. In quale aspetto del suo carattere, invece, è rimasto bambino?

“Credo di essere uno chef un po’ atipico. Non mi piace urlare, anche perché sono stato il primo a subire certi comportamenti e oggi sento una responsabilità particolare nei confronti dei ragazzi che si avvicinano a questa professione. Non voglio che le giovani promesse della cucina debbano affrontare le stesse esperienze negative che abbiamo vissuto noi. E soprattutto non desidero che considerino quei comportamenti un modello da seguire. Per questo cerco di mantenere un clima sereno, anche attraverso l’ironia. Mi piace scherzare con i colleghi, prenderli bonariamente in giro o alleggerire un momento di tensione con una battuta. Forse è proprio questo il bambino che è rimasto in me: la capacità di non prendermi troppo sul serio, neppure quando indosso la giacca bianca”.

Che momento è questo per lei?

“Ultimamente ho vissuto alcuni momenti particolarmente significativi. La mia carriera come responsabile di cucina è cominciata circa tre anni fa e di recente ho raggiunto un traguardo che mi ha reso davvero orgoglioso. Quando è successo, però, stavo attraversando un periodo difficile, in cui tendevo a vedere tutto nero, e non gli avevo attribuito il giusto valore. Una nostra ricetta è stata pubblicata nel libro Che sapore ha la felicità, edito da Rizzoli, che raccoglie le preparazioni di cento grandi chef italiani. Vedere il nostro lavoro accanto a quello di professionisti che ammiro, alcuni dei quali sono stati anche miei maestri, come Cannavacciuolo e Massimo Bottura, mi ha regalato un’emozione difficile da descrivere”.

E c’è stato invece un momento in cui la cucina è riuscita a emozionarla ancora più profondamente?

“Sì, quando abbiamo cucinato in Vaticano. Pur non essendo credente, credo sia stata una delle esperienze più intense della mia vita professionale”.

In occasione della preparazione della ormai famosa torta di rose?

“Esatto. Era la prima volta che cucinavamo lì. Mi sono ritrovato all’interno del Vaticano, circondato da affreschi e statue, e ho provato una sensazione che ancora oggi faccio fatica a spiegare. Dopo aver parlato davanti alle Guardie Svizzere, mi sono quasi messo a piangere. Non mi era mai capitato di emozionarmi così profondamente per un’esperienza legata alla cucina. È stato un momento quasi ultraterreno, anche se, ripeto, non sono credente. Come togliere il tappo a una vasca piena d’acqua e lasciare che tutto ciò che era rimasto dentro potesse finalmente uscire. Una sensazione liberatoria. Sì, credo che ‘liberatoria’ sia proprio la parola giusta”.