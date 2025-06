Simone Inzaghi lascia l'Inter per l'Al Hilal, contratto biennale da oltre 25 milioni di euro all'anno

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha accettato un contratto da più di 25 milioni di euro a stagione per allenare l’Al-HIlal, una delle squadre del campionato arabo. Il contratto dovrebbe avere una durata di due anni. Inzaghi lascia l’Inter dopo aver vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

Simone Inzaghi allenerà l’Al-Hilal

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi lascerà la squadra di Milano per andare all’Al-Hilal, una delle società più importanti del campionato arabo.

Il contratto dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni, entro questa settimana. L’accordo raggiunto tra le due parti è attorno ai 25 milioni di euro lordi a stagione, per due anni.

Fonte foto: ANSA Simone Inzaghi

Inzaghi lascia l’Inter dopo quattro anni. Ereditando la squadra vincitrice dello scudetto da Antonio Conte, è riuscito a ottenere diversi successi, tra cui uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

L’ultima stagione di Inzaghi all’Inter

La stagione appena conclusa è stata particolarmente complessa per Inzaghi e per l’Inter. La squadra nerazzurra era considerata la favorita per la vittoria del campionato di Serie A e della Coppa Italia, e aveva intenzione di tentare di vincere la Champions League, dopo esserci andata vicina nel 2023, quando perse in finale contro il Manchester City.

Verso la fine della stagione, l’Inter era potenzialmente in grado di raggiungere tutti i suoi obiettivi. Il primo fallimento è arrivato però in Coppa Italia, ad aprile, con una dura sconfitta in semifinale contro i rivali del Milan.

L’Inter ha poi perso lo Scudetto all’ultima giornata del campionato di Serie A ed è stato sconfitto dal Psg in finale di Champions League con il passivo peggiore della storia della competizione, 5 a 0.

Che squadra è l’Al-Hilal

L’Al-Hilal è la squadra più titolata dell’Arabia Saudita. Di proprietà del fondo sovrano saudita, come tutte le più importanti squadre del campionato arabo, ha acquistato negli ultimi anni alcuni calciatori famosi anche in Europa.

Ci giocano l’ex Napoli Kalidou Koulibaly, l’ex Juventus, Inter, Barcellona e Mancester City João Cancelo, e l’ex Lazio Sergej Milinković-Savić e altri calciatori che hanno giocato in Europa come Renan Lodi, Rúben Neves e Aleksandar Mitrovic.

Inzaghi potrebbe potenzialmente già affrontare la sua ex squadra a giugno. L’Al-Hilal, infatti, parteciperà come l’Inter a Mondiale per club.