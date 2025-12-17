Simone Moro parla dopo il malore sull'Himalaya, l'alpinista rivela che "l'aorta coronarica era tappata"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo giorni di preoccupazione, arrivano le parole di Simone Moro, l’alpinista bergamasco che nei giorni scorsi è stato portato in ospedale a Kathmandu. Il suo team aveva già cercato di limitare l’apprensione per le condizioni di salute dell’atleta, dichiarando che stesse bene.

“Mi hanno pulito l’arteria coronarica sinistra che era occlusa”, spiega lui stesso. A breve dovrebbe tornare in Italia per ulteriori controlli e “tornare presto a fare quello che voglio”.

Come sta Simone Moro

Come sta Simone Moro lo racconta lui stesso. Dopo giorni di apprensione, l’alpinista bergamasco di 58 anni è tornato a parlare. “Io sto bene e tra un paio di giorni sarò in Italia per fare dei controlli”, ha dichiarato.

L’uomo era stato portato in ospedale a Kathmandu in seguito a un malore sul Picco Mera, una delle vette più alte della zona.

Moro ha spiegato che i medici gli hanno dovuto ripulire l’arteria coronarica sinistra, risultata occlusa. Non è chiaro da quanto tempo lo fosse e non sono stati necessari né bypass né stent. “Non sono stato sottoposto a interventi chirurgici”, ha precisato.

Cos’è l’occlusione delle arterie coronariche

Ma che cos’è l’occlusione delle arterie coronariche? Si verifica quando i vasi sanguigni che portano sangue, ossigeno e sostanze nutritive al cuore si restringono o si danneggiano. La causa principale è l’accumulo di colesterolo.

L’occlusione è dovuta alla formazione di placche che riducono lo spazio disponibile per il flusso sanguigno e diminuiscono la quantità di sangue che raggiunge il cuore. La conseguenza è un insufficiente apporto di ossigeno al muscolo cardiaco e, in caso di sforzo fisico – come quello affrontato da Simone Moro in alta quota – può manifestarsi con un forte dolore al petto.

Si tratta di una condizione reversibile, ma che può peggiorare fino alla chiusura completa di una o più arterie coronariche. Nei casi più gravi può sfociare in un attacco cardiaco o in un infarto.

Cosa è successo sull’Himalaya

È stato il team dell’alpinista a ricostruire quanto accaduto in quelle ore difficili. Dopo il malore, Simone Moro ha dovuto attendere un’intera notte prima di poter raggiungere l’elicottero e quindi l’ospedale. Al momento del malessere, avvenuto durante una passeggiata in quota, non era infatti possibile effettuare un recupero immediato.

L’alpinista era comunque riuscito a contattare i suoi medici in Italia, che lo avevano tranquillizzato e guidato nelle prime procedure terapeutiche. Una volta arrivato in ospedale, non è stato sottoposto ad alcun intervento chirurgico.

ANSA In foto una scalata di Simone Moro

Nei prossimi giorni tornerà in Italia per ulteriori accertamenti, prima di riprendere le sue attività, come lui stesso auspica, nel più breve tempo possibile.

Chi è Simone Moro?

Nato a Bergamo nel 1967, è un alpinista, scrittore e aviatore italiano. Ha iniziato ad arrampicarsi all’età di 13 anni, per poi dedicarsi all’arrampicata sportiva nel 1985.

Sopra gli Ottomila mette la bandiera sul Shisha Pangma in 27 ore, l’Everest, ma anche Broad peak in velocità e Nanga Parbat.