Simone Peluso, l’intervista al regista: “In ogni video, rivedo una fase precisa della mia esistenza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che passano la vita a cercare una forma. Simone Peluso sembra invece impegnato nel tentativo opposto: liberarsene. A ventotto anni è uno dei registi di videoclip più riconoscibili della sua generazione. Ha lavorato con Blanco, Måneskin, Angelina Mango, Marco Mengoni, Gaia, Tredici Pietro. I suoi video hanno accumulato milioni di visualizzazioni e la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, in corso dal 13 al 20 giugno, gli ha dedicato una retrospettiva. Eppure, ascoltando Simone Peluso parlare per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, si ha spesso la sensazione che tutto questo occupi uno spazio sorprendentemente marginale nel suo racconto. Non perché ne sminuisca il valore. Piuttosto perché sembra guardarlo da una distanza crescente. Per anni, Simone Peluso ha inseguito il lavoro con la convinzione, comune a molti, che il progetto successivo avrebbe finalmente portato una forma di appagamento. Un videoclip in più, un artista più importante, un traguardo più ambizioso. Poi qualcosa si è incrinato. O forse si è chiarito. La pressione accumulata negli anni, il burnout, la sensazione di vivere esclusivamente all’interno della propria professione lo hanno costretto a rimettere in discussione molte certezze. Oggi parla del successo con cautela, quasi con sospetto. Non gli interessano particolarmente i numeri, le classifiche, le visualizzazioni. Gli interessa semmai la verità. Una parola che torna continuamente nelle sue risposte, insieme a un’altra: leggerezza. Dietro i suoi videoclip abitano personaggi irrequieti, vulnerabili, spesso sospesi tra desiderio di fuga e bisogno di appartenenza. Quando glielo faccio notare, non oppone resistenza. Anzi. Ammette che probabilmente quelle figure raccontano aspetti che conosce bene. L’irrequietezza, dice, nasce forse dalla pretesa di dover essere costantemente la versione migliore di sé. Una tensione che spinge ad andare avanti, ma che rischia anche di diventare una prigione. Forse è per questo che, più che un autore di immagini, Simone Peluso appare come un osservatore di stati interiori. I suoi video non sembrano interessati a raccontare storie nel senso tradizionale del termine. Costruiscono piuttosto mondi emotivi. Atmosfere. Paesaggi mentali. Lui stesso racconta che le idee arrivano quando smette di pensare, nei momenti di silenzio, quasi in uno stato di sospensione. Come se il lavoro creativo consistesse soprattutto nel fare spazio. E forse è proprio qui che si trova il nucleo più autentico della sua ricerca. Non nell’ambizione, che negli ultimi anni ha progressivamente ridimensionato. Non nel riconoscimento pubblico. Nemmeno nel linguaggio del videoclip, che considera sempre più un territorio di passaggio. Ma nel tentativo di avvicinarsi a una forma di sincerità. Verso ciò che racconta, verso le persone con cui lavora e, soprattutto, verso se stesso. Durante la nostra conversazione emerge più volte una curiosa contraddizione. Simone Peluso dirige set complessi, coordina troupe, prende decisioni che coinvolgono decine di persone. Eppure continua a definirsi timido. Riservato. Più incline all’ascolto che alla parola. Forse è anche per questo che ha scelto le immagini: perché gli permettono di esprimere ciò che fatica a tradurre in discorso. Alla fine dell’intervista parla di mare, di viaggi, della decisione di lasciare Milano dopo sette anni e mezzo per tornare a Bologna e concedersi la possibilità di guardare altrove. Lo racconta senza enfasi, come se fosse il gesto più naturale del mondo. E forse lo è davvero. Perché, al di là dei videoclip, dei premi e delle visualizzazioni, l’impressione che resta è quella di un autore che sta cercando qualcosa di molto più semplice e molto più difficile: una vita che non coincida interamente con il lavoro. Una voce che non abbia bisogno di alzarsi per essere ascoltata. Un equilibrio possibile tra ciò che mostra agli altri e ciò che continua, ostinatamente, a custodire.

Quando ha iniziato a girare videoclip, avrebbe mai immaginato che un giorno un festival come la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro le avrebbe dedicato un’intera sezione?

“No, assolutamente”.

Che cosa ha rappresentato il videoclip per lei? E che cosa rappresenta oggi?

“È stato il primo vero strumento che ho avuto per esprimermi e raccontare il mio immaginario. Da ragazzo ho praticato parkour per cinque anni e il mio avvicinamento al video è nato proprio attraverso quello sport. Filmavo me stesso e il mio gruppo di amici mentre ci allenavamo a Bologna. Parallelamente, mio fratello gestiva uno studio di registrazione. In famiglia c’è sempre stata una forte passione per la fotografia e per il linguaggio audiovisivo, anche grazie a mio padre. Trascorrevo molto tempo nello studio di mio fratello, praticamente ogni giorno, e a un certo punto ho iniziato a collaborare con alcuni artisti emergenti che lo frequentavano. È stato così che mi sono avvicinato a questo mondo, anche grazie al suo esempio”.

Nel suo percorso c’è stato un momento che considera decisivo? Il passaggio che le ha permesso di compiere il cosiddetto salto?

“Sì, senza dubbio. Lavoravo con un caro amico di Bologna, Wemme Flow, un artista che gravitava attorno allo studio di mio fratello. Avevamo realizzato insieme un lavoro e, qualche mese dopo, fui contattato da Island Records. Mi dissero: ‘Abbiamo visto Fisse, il video che ha realizzato per quel ragazzo. Ci piace molto il suo immaginario visivo e pensiamo che potrebbe essere adatto a un nuovo artista che stiamo mettendo sotto contratto’. Quell’artista era Blanco. All’epoca non aveva ancora pubblicato nulla ed era completamente agli inizi. Ci siamo sentiti, ho ascoltato il progetto e da lì è nato il videoclip di Notti in bianco. Successivamente il suo percorso ha avuto una crescita straordinaria e, di riflesso, anche per me è diventato più semplice lavorare e accedere a nuove opportunità. Da quel momento tutto ha iniziato a muoversi più rapidamente”.

Oggi, guardando indietro, che effetto le fa sapere che a Pesaro verranno proiettati tanti suoi lavori uno dopo l’altro? Si riconosce ancora in quei video o le sembrano opere realizzate da una persona diversa?

“Mi riconosco, ma è come se rivedessi versioni differenti di me, legate a periodi diversi della mia vita. Parliamo sempre di videoclip e, per quanto mi riguarda, il loro compito è arricchire la vera protagonista, che resta la musica. Quando riguardo un lavoro del passato, però, ritrovo inevitabilmente una parte di me. Ogni progetto è associato a una fase precisa della mia esistenza. Rivederlo significa tornare immediatamente a quel periodo: ricordo come mi sentivo, che cosa stavo vivendo e quali esperienze mi accompagnavano. Per questo considero i videoclip una sorta di archivio personale. Sono fotografie emotive di momenti ben definiti della mia vita”.

Se dovesse scegliere un lavoro che la racconta meglio di qualsiasi intervista, quale sarebbe?

“Probabilmente Fisse, quello che mi ha aperto la strada verso il progetto con Blanco. Ha un significato particolare perché è nato in modo completamente autonomo. L’ho realizzato durante la quarantena, in un periodo in cui non lavoravo da mesi. Credo che proprio l’immobilità di quel momento abbia rappresentato uno stimolo creativo importante. Inoltre era un progetto profondamente familiare. Ho sempre amato le esperienze costruite in quell’ambito. C’era un mio carissimo amico, abbiamo girato tutto a casa mia durante il lockdown e mi sono occupato praticamente di ogni aspetto della realizzazione: scenografia, fotografia e regia. Per questo gli sono molto legato. Lo associo a un periodo storico che, nel bene e nel male, nessuno dimenticherà facilmente. Anche per questo continua ad avere un valore speciale per me”.

Tutti i registi possiedono una firma visiva. Se pensa al suo lavoro, riconosce un tratto distintivo che sente profondamente suo?

“Se penso ai lavori più vicini alla mia sensibilità, il primo che mi viene in mente è Ladro di fiori di Blanco. È un progetto a cui sono particolarmente affezionato. Un altro è Big Panorama, realizzato con Tredici Pietro lo scorso anno. Anche dal punto di vista dell’immaginario visivo è molto vicino a ciò che sento più mio. E poi c’è l’ultimo lavoro per Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d’amore. Anche a quello sono particolarmente legato”.

US: Echo Group

Guardando molti dei suoi videoclip ho notato un elemento ricorrente: personaggi irrequieti, vulnerabili, spesso in fuga. È una scelta narrativa consapevole o una forma di autoritratto involontario?

“Credo sia del tutto involontario. Cerco semplicemente di seguire ciò che mi interessa e ciò che mi attrae istintivamente. Evidentemente, in questa fase della mia vita, quel tipo di personaggio esercita su di me un fascino particolare. La parola che ha utilizzato, ‘irrequieto’, mi sembra molto appropriata. Probabilmente questi personaggi mi interessano perché riflettono aspetti che conosco da vicino. È come se cercassi di dare una forma visibile a dinamiche interiori, psicologiche ed emotive. Penso che la ragione sia questa. E immagino che, con il passare del tempo e il cambiamento della mia sensibilità, cambieranno anche i personaggi che sentirò il bisogno di raccontare”.

Da dove nasce questa irrequietezza?

“È una domanda difficile: non credo esista una risposta precisa. Forse nasce dal bisogno di sentirsi sempre la versione migliore di sé, anche quando non sarebbe necessario. È una tensione costante che spinge a muoversi, a cercare sempre qualcosa in più, a non fermarsi mai davvero. Credo che sia questo il meccanismo che, almeno in parte, alimenta quell’irrequietezza”.

Che rapporto ha oggi con l’ambizione e con i suoi obiettivi professionali? Si sente ancora proiettato verso nuovi traguardi? Pensa al lungometraggio oppure si riconosce pienamente nella dimensione del videoclip?

“Il mio rapporto con l’ambizione è cambiato moltissimo, soprattutto negli ultimi anni. Oggi vivo il mondo dei videoclip in maniera diversa rispetto al passato. Lo considero quasi un esercizio di stile, un terreno da esplorare quando incontro un artista che mi interessa davvero o un progetto che sento particolarmente vicino. Mi piace che resti un’esperienza stimolante e divertente. Fare videoclip come attività esclusiva è molto complesso. Lo stress è enorme, le scadenze sono serratissime e i budget spesso limitati. Vivere soltanto di questo lavoro può diventare molto pesante, soprattutto dal punto di vista mentale. Per questo, da qualche tempo, ho smesso di pensare che il mio obiettivo sia dedicarmi esclusivamente ai videoclip. Non ho più questa esigenza. Mi piacerebbe molto esplorare il cinema. Non mi considero un cinefilo accanito, ma sento di avere qualcosa da raccontare sul piano personale. Avverto una spinta che credo valga la pena approfondire. Quest’anno ho realizzato due cortometraggi che inizierò presto a distribuire e sono curioso di capire quale percorso intraprenderanno. La direzione verso cui mi piacerebbe muovermi è sicuramente quella”.

Quando inizia a girare, qual è la paura più grande che l’accompagna?

“Che ciò che sto realizzando non abbia alcun senso. Oppure, più semplicemente, che non mi piaccia. È una paura molto concreta”.

E come la supera?

“Non credo si superi davvero. Piuttosto, credo che sia il tempo a svolgere il proprio compito. Dal punto di vista psicologico quella sensazione rimane, ma il tempo passa, i progetti avanzano e il lavoro prosegue comunque. Alla fine si arriva sempre a una conclusione. Mi sembra quasi improprio dire che sia io a portare a termine un progetto. Ho spesso la sensazione che, in qualche modo, i progetti si completino da soli. Credo molto nell’idea che gli eventi seguano un loro percorso naturale. Per questo il vero ostacolo, nella maggior parte dei casi, non è il lavoro in sé, ma la mia irrequietezza. È quella che mi rallenta e che rende tutto più faticoso. Quando riesco a contenerla, mi accorgo che le cose procedono con maggiore naturalezza e che lo sforzo richiesto si riduce notevolmente”.

Nella costruzione delle sue immagini, che cosa conta di più: l’empatia o la tecnica?

“La tecnica mi interessa molto, ma non come esercizio fine a se stesso. Mi interessa perché fa parte del linguaggio. Se sto costruendo un universo visivo che deve trasmettere una determinata sensibilità, anche la tecnica deve muoversi nella stessa direzione. Che lo si voglia o no, la tecnica comunica. Per questo non la considero separata dal contenuto. Se immagino un certo mondo visivo, anche il modo di filmarlo deve appartenere a quel mondo. In generale, sono molto affascinato dall’idea di costruire universi narrativi. Mi piace immaginare personaggi, palette cromatiche, inquadrature, forme e atmosfere capaci di dialogare tra loro. Mi interessa che ogni elemento appartenga allo stesso ecosistema. Nei videoclip, più ancora della narrazione, trovo affascinante il mondo che si crea. Viviamo in un’epoca in cui l’attenzione del pubblico è estremamente ridotta. Inoltre chi guarda un videoclip, nella maggior parte dei casi, lo fa principalmente per ascoltare una canzone. Per questo credo che il primo elemento che raggiunge lo spettatore sia proprio l’universo visivo: i colori, le sensazioni, l’atmosfera generale. La storia, spesso, arriva in un secondo momento. È una delle principali differenze che percepisco tra videoclip e cinema”.

Quanto conta il rapporto umano con l’artista? Ha bisogno di conoscere la persona prima di filmarla?

“Per me sarebbe fondamentale. Trovo quasi assurdo lavorare con qualcuno senza averci mai parlato. Sono una persona molto empatica e sensibile. Ho bisogno di entrare in relazione con gli altri, anche al di là dell’aspetto professionale. L’interesse umano viene prima di tutto. Purtroppo, però, nella realtà accade raramente. Molto spesso mi capita di lavorare con artisti con cui non riesco neppure a fare una telefonata prima delle riprese. Per me sarebbe importante instaurare un contatto diretto, ma nella maggior parte dei casi non succede. E spesso il problema non è neppure l’artista. Nella maggior parte dei casi sono persone assolutamente normali. Molto dipende da tutto ciò che ruota attorno a loro: management, entourage e strutture organizzative. Sono spesso questi elementi a rendere più difficile un rapporto diretto”.

Le è mai capitato di avere idee a cui teneva molto e che poi ha dovuto accantonare perché non erano compatibili con la musica o con il progetto?

“Sì, moltissime volte. Negli ultimi anni sto cercando di imparare ad affezionarmi meno alle idee. Quando si è agli inizi si tende a pensare che l’intuizione appena avuta sia geniale e che non possa esistere nulla di migliore. Poi si comprende che le idee sono soltanto idee. E soprattutto si capisce che la vera differenza sta nel modo in cui vengono realizzate. Mi è capitato molte volte di affezionarmi a intuizioni che successivamente sono state accantonate perché considerate poco adatte al progetto. Ma anche questo è un aspetto molto relativo. Dipende sempre dalla direzione che un lavoro decide di prendere. Per esempio, il videoclip che abbiamo realizzato per Angelina Mango e Marco Mengoni si muove deliberatamente in controtendenza rispetto a molti video estivi che si vedono abitualmente. È un lavoro piuttosto cupo, dai toni grigi, lontano dall’estetica tipica del tormentone estivo. Anche questa è una scelta narrativa. Molto dipende dal tipo di racconto che si desidera costruire. E spesso non si tratta neppure di una decisione che spetta esclusivamente a me, perché esistono indicazioni e linee condivise con tutte le persone coinvolte nel progetto”.

Le è mai capitato di avere l’impressione che, guardando oggi il suo percorso, esistesse una direzione sotterranea che stava seguendo senza rendersene conto? Come se i vari lavori fossero capitoli di uno stesso racconto?

“Sì, probabilmente è una lettura che si riesce a fare soprattutto a posteriori. Quando si osserva il proprio percorso nel suo insieme, si tende inevitabilmente a individuare un filo che collega le diverse tappe. Credo però che questa consapevolezza emerga soprattutto con il tempo, guardando indietro”.

Da dove nascono le idee? Qual è il luogo, mentale o creativo, da cui provengono?

“Personalmente credo che nascano dall’assenza di pensiero. Cerco di meditare il più possibile e di restare centrato e sereno, soprattutto nei momenti in cui devo lavorare creativamente. Mi accorgo che le intuizioni arrivano quando riesco davvero a fare silenzio. Quando la mente si quieta, emerge un’immagine, un’intuizione, una suggestione. Ho quasi la sensazione che non siano frutto di una volontà consapevole. Mi sembra piuttosto che provengano da altrove. So che può sembrare strano dirlo, ma è la percezione che ho. Le idee migliori, almeno per quanto mi riguarda, nascono quasi sempre così”.

Se dovesse mettere in ordine tre concetti, bellezza, verità ed eleganza, quale sceglierebbe come più importante?

“Direi anzitutto che la bellezza è estremamente soggettiva. Proprio per questo probabilmente la collocherei all’ultimo posto. La verità, invece, è fondamentale. Credo sia essenziale essere sinceri rispetto a ciò che si sta raccontando. Subito dopo metterei l’eleganza. Anzi, in un certo senso penso che l’eleganza sia una conseguenza della verità. Quando si racconta qualcosa di autentico, quel racconto tende naturalmente ad assumere una forma elegante. Quando invece manca la verità, il rischio è che tutto diventi artificiale, forzato, perfino pacchiano. Per questo direi: verità, eleganza e infine bellezza”.

I suoi video raccolgono milioni di visualizzazioni. Che effetto le fa quel numero che compare sotto un video su YouTube?

“In realtà nessuno. Una volta consegnato un progetto, per me quel capitolo si chiude. Spesso non riguardo neppure i miei videoclip. Ci sono lavori che non ho praticamente mai rivisto dopo la pubblicazione. L’unica verifica che faccio è controllare che il caricamento sia andato a buon fine, che il video sia corretto e che non ci siano problemi tecnici. Dopodiché me ne distacco completamente. L’unica esperienza che mi ha colpito davvero è stata quella legata ai Måneskin. Quando abbiamo realizzato Zitti e buoni, il videoclip con cui hanno partecipato a Sanremo, ci siamo trovati davanti a numeri talmente grandi da risultare quasi difficili da immaginare. Più ancora delle visualizzazioni, però, mi ha impressionato il percorso che hanno compiuto successivamente: la rapidità e la portata di ciò che è accaduto loro. Quello sì che è stato straordinario da osservare. Per il resto, i numeri in sé non mi interessano particolarmente”.

Se il numero delle visualizzazioni non la interessa, allora come definisce il successo?

“Oggi ‘successo’ è una parola che ha quasi assunto una connotazione negativa. Quando ero più giovane mi affascinava molto di più. Pensavo che dietro il successo ci fosse qualcosa di straordinario, qualcosa che valesse la pena inseguire. Poi, crescendo e frequentando persone considerate di successo, mi sono reso conto che molto spesso non era affatto ciò di cui avevo bisogno. Non era quello che cercavo e, soprattutto, non rappresentava necessariamente uno strumento di crescita personale o psicologica. Per questo oggi attribuisco a quella parola un significato diverso. Se dovessi definire una persona di successo, parlerei di qualcuno capace di raccontare la verità. Qualcuno che rimane coerente con le proprie scelte artistiche e con ciò che realizza, che si tratti di un film, di un videoclip o di qualsiasi altra forma espressiva. Credo che il successo autentico sia una conseguenza naturale di questa coerenza. Le persone riconoscono la sincerità, riconoscono una voce personale, uno stile preciso, un’identità riconoscibile. Probabilmente il successo nasce proprio da lì: non dai numeri, ma dalla capacità di restare fedeli a se stessi”.

Tra i videoclip che saranno presentati a Pesaro, qual è quello che le ha fatto soffrire di più durante la realizzazione?

“Direi sicuramente Bruciasse il cielo. È stato un vero incubo organizzativo. Siamo arrivati al giorno prima delle riprese, che avrebbero dovuto svolgersi in Bulgaria, senza avere praticamente nulla pronto. Mancava la location, gli attori ci avevano dato forfait la sera precedente e, più in generale, erano assenti molti degli elementi fondamentali per partire. A questo si aggiungeva una condizione personale molto delicata. Venivo da un periodo di burnout psicologico nel quale non vorrei mai più ritrovarmi. Avevo lavorato troppo, accumulando stress e pressione per mesi. Per questo la realizzazione del progetto è stata particolarmente difficile. Non tanto per il lavoro in sé, che alla fine si è rivelato anche divertente, quanto per il momento che stavo attraversando. È stata una sfida molto complessa da affrontare”.

E invece quale progetto è nato con maggiore naturalezza? Quello che è sembrato realizzarsi quasi da solo?

“Sicuramente Mundi. L’ho realizzato per Me July, un artista a cui sono molto legato. Credo profondamente nel suo percorso artistico e condividiamo una sensibilità molto simile. Abbiamo girato tutto a casa sua, ad Airola, tra Salerno e Napoli. È stato un lavoro costruito insieme alle persone che fanno realmente parte della sua vita: suo nipote, la sua migliore amica, gli ambienti in cui vive quotidianamente. In quel caso ho ritrovato una dimensione autentica, che per me ha un valore enorme. Mi ha restituito il desiderio di lavorare in quel modo, perché alla fine ciò che mi fa stare bene in questo mestiere è la condivisione: trascorrere del tempo con persone con cui si sta bene, raccontare qualcosa di vero e costruire un percorso comune. Probabilmente è uno degli esempi più recenti e significativi di questo approccio”.

Quale parte di Simone, invece, non entra mai nei videoclip?

“Riflettendoci, credo che la parte meno presente sia quella legata alla solitudine, alla noia e forse persino a una certa malinconia. Nei videoclip, invece, tendo quasi sempre ad accentuare gli elementi visivi. Cerco di aggiungere una componente più forte, più intensa, più evidente. Anche quando il punto di partenza è malinconico, come accade in alcuni lavori recenti, sento il bisogno di conferirgli una presenza visiva più marcata. Per questo penso che la parte più silenziosa e solitaria di me rimanga spesso sullo sfondo”.

Rimane fuori per timore o per pudore di quei sentimenti?

“Sì, credo proprio di sì”.

Quanto si difende da quei sentimenti?

“Credo che questa sia una delle questioni per me più importanti. In realtà è esattamente ciò che vorrei imparare a fare nella vita: difendermi di meno. È un aspetto su cui sto lavorando personalmente e che inevitabilmente si riflette anche nel lavoro. Negli ultimi tempi, però, il lavoro ha perso molta della centralità che aveva nella mia vita”.

Perché dice che ha perso importanza?

“Non perché non sia importante: semplicemente sta assumendo una dimensione più equilibrata. Qualche anno fa era tutto. La mia vita ruotava costantemente attorno ai videoclip, ai progetti e agli obiettivi professionali. Era una rincorsa continua. Inconsciamente pensavo che, una volta ottenuto un determinato incarico o raggiunto un certo traguardo, sarei finalmente stato bene. Come se ci fosse sempre un passaggio successivo destinato a risolvere ogni cosa. A un certo punto ho capito che era una corsa inutile. Una corsa verso qualcosa che, in realtà, produceva soprattutto malessere. Per questo sto cercando di vivere il lavoro con maggiore distacco e leggerezza. Non nel senso di prenderlo meno seriamente, ma ricordandomi che non sto salvando il mondo. Cerco di avere meno attaccamento a ciò che faccio, di giudicarmi meno e di concedermi più libertà. Vorrei riuscire ad affrontare tutto con maggiore serenità”.

La rassegna di Pesaro curata da Luca Pacilio si intitola VedoMusica. Le giro allora il concetto: quando ascolta una canzone per la prima volta, che cosa vede?

“Ogni volta vedo qualcosa di diverso. La cosa più importante che cerco di fare è mettermi nelle condizioni mentali più libere possibili. Attribuisco un enorme valore al primo ascolto. Per me è fondamentale, perché le sensazioni che nascono in quel momento sono molto vicine a quelle che proverà chi ascolterà quel brano per la prima volta. Si può ascoltare una canzone oggi e riceverne determinate impressioni; al decimo ascolto quelle impressioni saranno già cambiate, perché influenzate da molti altri fattori. Il primo ascolto, invece, è irripetibile. Per questo cerco di viverlo con la massima attenzione. Prendo appunti, annotando sensazioni, forme, colori, atmosfere e possibili universi visivi. Non necessariamente elementi narrativi, ma impressioni ampie, quasi astratte. Cerco di capire quale immaginario mi suggerisca quella musica. Poi parto da lì. A volte capita persino di non percepire nulla all’inizio. In quei casi provo comunque a costruire qualcosa attorno a quel senso di vuoto. Il processo, però, è quasi sempre lo stesso: prima arrivano le sensazioni, poi prende forma un mondo e soltanto in seguito nasce una narrazione capace di abitarlo”.

È appena uscito il video di Canto d’amore. Se Simone Peluso dovesse scrivere il proprio canto d’amore, a chi o a che cosa lo dedicherebbe?

“Penso ai personaggi che compaiono nel videoclip. Quelle figure, in parte ispirate all’universo di Roy Andersson, che vivono in uno stato di turbamento costante. Per me rappresentano tutte le maschere che indossiamo, le aspettative che costruiamo e quelle parti di noi a cui attribuiamo un’importanza enorme. Nel video appaiono eleganti, ordinati, impeccabili. Eppure, molto spesso, sono proprio queste costruzioni mentali all’origine del nostro malessere. Per questo credo che l’unico vero canto d’amore dovrebbe essere rivolto a se stessi. Dovrebbe essere un invito a smettere di inseguire le immagini che costruiamo nella nostra mente e che finiscono per governare la nostra esistenza. Molte volte non sono altro che proiezioni della nostra immaginazione psicologica”.

Se dovessero assegnarle un premio, quale vorrebbe che fosse la motivazione?

“È una domanda a cui faccio davvero fatica a rispondere. Credo che ognuno abbia una percezione completamente diversa di ciò che realizzo: ciascuno vede aspetti differenti negli stessi lavori. Quello che io colgo in un progetto può essere molto diverso da ciò che vi legge chi lo osserva dall’esterno. Per questo mi riesce difficile immaginare una motivazione precisa. Anzi, probabilmente mi incuriosirebbe di più ascoltare quella elaborata da chi decidesse di assegnarmi quel premio. Anche perché sono una persona che ascolta molto: cerco sempre di farlo il più possibile”.

È curioso, perché si trova da intervistato in una posizione in cui dovrebbe parlare.

“È vero. In realtà ho un rapporto molto particolare con la parola. Non è che non mi piaccia parlare. Anzi, adoro il dialogo. Mi piace aiutare gli altri, essere di supporto quando posso. È un atteggiamento che mi viene naturale. Quello che trovo più difficile è esprimere con precisione ciò che sento, portarlo all’esterno e tradurlo in parole. Credo che il motivo per cui sono finito a lavorare con le immagini dipenda anche da questo. Attraverso le immagini mi è sempre sembrato più semplice raccontare una parte di me senza doverla necessariamente spiegare”.

È una questione di timidezza? Di riservatezza? Di paura del giudizio?

“Credo che ci sia un po’ di tutto questo. Sono sicuramente una persona molto timida. Lo sono sempre stato. Nel corso degli anni mi sono trovato in situazioni che mi hanno costretto a confrontarmi con questo aspetto del mio carattere e a imparare a gestirlo. Tuttavia non è mai scomparso. È rimasto lì”.

E per un regista non è esattamente la qualità più comoda.

“Infatti è uno degli aspetti che mi hanno fatto soffrire di più. Sono una persona molto riservata e molto sensibile. Paradossalmente, però, alterno questa dimensione a momenti in cui divento estremamente socievole. Oscillo continuamente tra questi due poli. Il problema è che non è semplice trovare un equilibrio tra le due cose. Ci sono momenti in cui bisogna essere presenti, parlare con le persone, guidare una troupe, spiegare una visione e coordinare un set. Per me questa è probabilmente la difficoltà più grande. Mi sono chiesto molte volte come sia possibile che abbia scelto proprio questo mestiere. Mi domando spesso perché mi ritrovi a fare un lavoro che, per certi aspetti, sembra l’opposto della mia natura. Poi penso che forse la risposta stia proprio lì. Se una persona timida si trova continuamente in situazioni che la costringono a uscire da quella condizione, inevitabilmente cambia. C’è una trasformazione”.

È per questo che il lavoro ha perso centralità nella sua vita?

“Sì. Non nel senso che non sia importante, perché lo è. Semplicemente oggi occupa una posizione più equilibrata. Qualche anno fa era tutto. La mia vita ruotava completamente attorno ai videoclip, ai progetti e agli obiettivi professionali. Era una rincorsa continua, come accennavo prima. Dentro di me c’era sempre la convinzione che il prossimo incarico, il prossimo traguardo o il prossimo successo mi avrebbero fatto stare bene. Come se esistesse sempre un passaggio successivo capace di risolvere ogni inquietudine. A un certo punto ho capito che era una corsa inutile. Una corsa che finiva per generare soprattutto malessere. Per questo sto cercando di vivere il lavoro con maggiore distacco e leggerezza. Non perché voglia impegnarmi meno, ma perché mi sono reso conto che non sto salvando il mondo. Vorrei avere meno attaccamento a ciò che faccio, giudicarmi meno e concedermi una maggiore libertà”.

Ha appena lasciato Milano dopo sette anni e mezzo. È una scelta che nasce da questa stessa consapevolezza?

“Sì, assolutamente. Negli ultimi tre anni mi sono sottoposto a una pressione eccessiva. Davvero eccessiva. Un mio caro amico, che fa il regista, ha attraversato una situazione molto simile alla mia e a un certo punto ha deciso di partire per l’Australia. Sta trascorrendo lì un anno. Io ho appena lasciato Milano e sto tornando a Bologna. Mia madre andrà in pensione a fine mese e desidero passare un po’ di tempo con lei, perché in questi anni l’ho vista pochissimo. Successivamente vorrei partire anch’io per qualche mese. Sto valutando diverse possibilità, tra Australia e Giappone, ma devo ancora decidere. Una cosa, però, mi è chiara: ho bisogno di allontanarmi per un po’ dai meccanismi del lavoro. Se durante quel periodo dovesse nascere qualche opportunità interessante, ben venga. Ma non è questo il punto. Ho bisogno di spegnere, almeno temporaneamente, quella parte della mente che pensa costantemente ai video. Quando si fa questo mestiere per molti anni si corre il rischio di vedere soltanto quello. Si finisce per credere che esista esclusivamente ciò che si fa. Poi ci si accorge che il mondo è enorme, pieno di possibilità e di esperienze ancora da vivere. Ho ventotto anni. Ho aperto la partita IVA a diciotto e ho iniziato a fare video a quattordici o quindici anni. In pratica, tutta la mia vita è stata dedicata a questo lavoro. Oggi sento quasi che sarebbe una mancanza nei confronti di me stesso non concedermi l’opportunità di esplorare altro, fare nuove esperienze e confrontarmi con realtà diverse”.

Le persone che hanno condiviso la sua vita hanno compreso queste esigenze?

“Non sempre. La persona che mi ha compreso più profondamente è stata sicuramente la mia ex compagna. Siamo stati insieme fino a dicembre. È stata l’unica persona che mi abbia davvero capito fino in fondo, sotto ogni aspetto. Trovare qualcuno che comprenda davvero ciò che stai vivendo non è semplice. Qualcuno con cui condividere certi pensieri senza sentirsi fraintesi. Da questo punto di vista è stata una presenza molto importante. Un sostegno fondamentale”.

Ha mai avvertito il peso della competizione? In fondo ci sono molti registi che potrebbero svolgere il suo stesso lavoro.

“Se dicessi di no, mentirei. Oggi, però, non è più una questione centrale. Qualche anno fa lo era molto di più. Anch’io sentivo il bisogno di dimostrare qualcosa: di dimostrare il mio valore, le mie capacità, il fatto di meritare il posto che occupavo. Poi ho capito che quella mentalità produce soltanto malessere. Al contrario, collaborare è ciò che permette di crescere davvero. Anche dal punto di vista professionale. Se si lavora insieme a persone che svolgono il tuo stesso mestiere, anziché considerarle concorrenti, crescono sia i singoli sia il progetto. È una prospettiva completamente diversa”.

Come immagina la sua vita tra dieci anni?

“In un luogo caldo. Vicino al mare. Realizzando un film ogni tanto, con calma, seguendo i miei tempi e il mio ritmo. È una visione molto semplice. Forse può sembrare un’utopia, ma riesco a immaginarla con una certa chiarezza. Credo che i pensieri abbiano una forza concreta e che le cose possano essere costruite poco alla volta. L’importante è che ci sia il mare: quello è fondamentale”.

E il primo passo, in fondo, lo ha già compiuto: ha lasciato Milano.

“Per molto tempo ho aspettato una sorta di illuminazione improvvisa. Pensavo che un giorno mi sarei svegliato sapendo esattamente quale direzione prendere. Poi ho capito che non funziona così. Si procede un passo alla volta. Si lascia una casa, se ne trova un’altra, arriva una nuova esperienza e poi quella successiva. Le cose si costruiscono lentamente”.