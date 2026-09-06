Simone Pillon avvocato della famiglia nel bosco attacca l'assistente sociale per il rientro "ritardato"

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Simone Pillon, avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco, ha accusato i servizi sociali di rallentare l’iter per il rientro dei bambini nel loro nucleo familiare. In particolare ha puntato il dito contro un’assistente sociale e le sue assenze che avrebbero ritardato l’avvio del programma per il ricongiungimento.

Pillon contro i servizi sociali

“Spiace prendere atto che il Servizio sociale affidatario abbia rimandato sia la propria disponibilità sia, e ciò è più grave, la concreta applicazione dei rientri a Palmoli dei minori”, ha scritto in una nota l’avvocato Simone Pillon, legale della cosiddetta famiglia nel bosco.

Il messaggio è arrivato a qualche giorno di distanza dalla decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sul rientro graduale in famiglia dei tre figli della coppia anglo-australiana.

Il legale ha denunciato ritardi e difficoltà nell’attuazione concreta delle indicazioni del Tribunale. “Immediatamente dopo la comunicazione del decreto – ha spiegato Pillon – abbiamo chiesto una riunione per risolvere con tutti gli attori istituzionali i delicati e complessi problemi di attuazione pratica delle indicazioni del Tribunale”.

Secondo il legale, tutrice, curatrice e medici della Neuropsichiatria infantile di Atessa hanno “immediatamente offerto la loro disponibilità”. Al contrario, sostiene, il Servizio sociale affidatario avrebbe rinviato.

“Anche le rassicurazioni verbali, ricevute giovedì, circa una comunicazione via email che avrebbe dovuto arrivare entro venerdì 4 settembre, sono rimaste lettera morta”, ha sottolineato Pillon, aggiungendo che a oggi non è stato avviato il programma di rientro dei tre bambini, che dallo scorso novembre si trovano nella casa-famiglia di Vasto, e non è stata neppure indicata una data per l’incontro richiesto tra le parti.

Pillon contro l’assistente sociale

L’avvocato Simone Pillon ha puntato il dito, in particolare, contro l’assistente sociale incaricata.

“Per colpa delle sue assenze non è stato ancora avviato il programma di rientro dei tre bambini – ha affermato – e non è stata neppure indicata una data per l’incontro richiesto tra le parti”.

“Il segnalato allarme sullo stato di salute dei minori e il loro più volte manifestato desiderio di rientro – ha aggiunto il legale – avrebbero dovuto essere stati presi in considerazione dal Servizio affidatario consigliando quella stessa urgenza e immediatezza di intervento che era stata applicata quando si è trattato di portare i minori in casa-famiglia o di allontanarne la madre”.

Pillon ha contestato quindi quella che definisce “inerzia” e “inaccettabile dilazione dei tempi per ragioni burocratiche, che non è giusto siano fatte pagare ai minori”.

Il video dei genitori della famiglia nel bosco

Intanto anche i genitori della famiglia nel bosco, Nathan e Catherine, hanno commentato in un video la situazione esprimendo preoccupazione.

“Una decisione che ci spezza il cuore“, hanno detto riguardo al provvedimento che mantiene i figli lontani dalla casa e dalla famiglia, annunciando l’intenzione di presentare ricorso contro la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Lunedì scorso era stato depositato il provvedimento che dava il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.

“I nostri tre figli sono separati da casa e dai loro genitori da ormai dieci mesi“, hanno ricordato aggiungendo che “dovranno fare avanti e indietro senza una chiara prospettiva per il loro futuro, rimanendo in una casa famiglia chissà per quanto tempo”.

“Rimaniamo convinti dell’urgenza di riportare i nostri preziosi bambini alla sicurezza, alle cure e all’amore della loro famiglia”, è la loro convinzione.

Poi il riferimento alla salute dei tre figli. “Siamo profondamente preoccupati per la loro salute e il loro benessere”, hanno affermato sostenendo che i medici che hanno in cura i bambini abbiano espresso una posizione precisa: “La salute dei bambini è a grave rischio e l’unico modo per ridurre tale rischio è riportarli immediatamente a casa”.