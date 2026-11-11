Simone Riccioni, da ‘Quello che resta di noi’ al bullismo e alla fede: “Non mi sento ancora visto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

«Non mi sento ancora visto. Mi sento soprattutto guardato». È una distinzione sottile, ma per Simone Riccioni racconta molto del rapporto con il cinema e con un ambiente nel quale, nonostante i risultati raggiunti, continua a sentirsi un outsider. Attore, regista, sceneggiatore e produttore, ha scelto di costruire autonomamente il proprio percorso, assumendosi rischi economici e artistici pur di realizzare storie nelle quali riconoscersi. Con Quello che resta di noi, nelle sale dal 29 ottobre, Simone Riccioni torna dietro la macchina da presa insieme a Emilio Mercanti. Il film racconta di sette ragazzi che entrano in una villa cinquecentesca convinti di partecipare a una caccia al tesoro. Quello che inizialmente sembra un gioco si trasforma in un’esperienza capace di mettere in discussione le loro certezze, costringendoli a confrontarsi con paure, segreti e identità nascoste. Una storia che mescola mistero, commedia e riflessione sociale, interrogandosi sulle maschere che indossiamo per essere accettati dagli altri. Nato in Uganda da genitori italiani impegnati in una missione umanitaria, Simone Riccioni ha conosciuto il bullismo dopo il trasferimento in Italia, un’esperienza che ha successivamente affrontato anche nel film Neve. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, il nuovo progetto cinematografico diventa il punto di partenza per ripercorrere una vita segnata dal desiderio di indipendenza, dall’esempio dei genitori, dalla fede e dalla determinazione a non arrendersi. Un racconto nel quale convivono ambizione e fragilità, il sogno degli Oscar e la consapevolezza di avere ancora molto da imparare.

In Quello che resta di noi, sette ragazzi entrano in una villa convinti di cercare un tesoro e finiscono per confrontarsi con se stessi. Per arrivare alla verità, lei ha scelto un gioco fondato sull’inganno. Crede che a volte sia necessario sentirsi in trappola per smettere di mentire a se stessi?

“Credo che le maschere cadano quando tocchiamo il fondo. È proprio allora che possiamo capire chi siamo davvero. Quando ci troviamo con le spalle al muro, scopriamo di che pasta siamo fatti. Nei momenti più difficili della mia vita ho trovato una grinta che non pensavo di possedere. Le difficoltà possono rivelare una forza che ignoravamo di avere”.

Ricorda un momento preciso in cui ha scoperto questa forza?

“Mi è successo soprattutto quando mi sono ritrovato con il sedere per terra, anche sul piano produttivo. Quando un progetto non funziona, devi recuperare gli investimenti e i risultati non sono quelli che avevi previsto. In quelle situazioni cerco di ragionare, capire come muovermi e trovare una soluzione. È allora che emergono una determinazione e un’umanità che magari non sapevi nemmeno di avere”.

Nel film le maschere non servono soltanto a nascondere le fragilità. Che rapporto hanno con il bisogno di apparire diversi da ciò che siamo?

“Viviamo in un mondo in cui spesso prevale l’apparenza e, in qualche modo, finiamo per fingere anche noi. Indossiamo una maschera ogni giorno, forse riusciamo ad abbassarla soltanto davanti alle persone che amiamo: nostra moglie, i figli, i genitori. Il film racconta proprio questo: ragazzi costretti a fare i conti con se stessi, che alla fine comprendono quanto sia importante conoscersi, aiutarsi e affrontare insieme le difficoltà”.

C’è un aspetto di Simone Riccioni che preferisce tenere nascosto, anche alle persone che le vogliono bene?

“Sì, indosso spesso una maschera perché ho paura del giudizio degli altri, soprattutto in un ambiente particolare come quello in cui lavoro. Alla fine, però, vengo giudicato comunque, indipendentemente dalle mie scelte. Nel cinema sono un po’ atipico: ho costruito una realtà produttiva autonoma, porto avanti la mia società da dodici anni, non sono figlio di papà e nessuno mi ha spianato la strada. Probabilmente do nell’occhio perché non mollo. E questo può infastidire qualcuno. Nel nostro ambiente, a volte, chi continua a inseguire i propri sogni viene considerato uno sfigato. A me, invece, piace ancora crederci”.

Questa determinazione sembra riflettersi anche sull’accoglienza di Quello che resta di noi nelle sale. Come sta andando il film?

“Molto bene, grazie a Dio. Credo però di aver sbagliato il periodo di uscita, perché ci siamo trovati a competere con produzioni importanti. In situazioni simili, le sale finiscono per concederti appena uno, due o tre spettacoli alla settimana, e questo rischia di penalizzare moltissimo un film. Nonostante tutto, abbiamo venduto ottomila biglietti in sette giorni. Per noi è un risultato eccezionale, soprattutto perché gran parte degli spettatori è arrivata attraverso anteprime ed eventi. Abbiamo organizzato una ventina di appuntamenti, tutti esauriti. Il più piccolo ha raccolto 260 persone, il più grande 800. Oggi riuscire a portare anche soltanto 250 spettatori al cinema non è affatto scontato. Ci sono sale che registrano quattro o cinque presenze a spettacolo. Noi abbiamo ottenuto la media per copia più alta d’Italia e siamo entrati tra i primi dieci al botteghino con appena quindici sale, mentre altre produzioni ne hanno a disposizione trecento. È questa la soddisfazione più grande: ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a provarci”.

Lei accompagna personalmente il film nelle sale, con un calendario di incontri molto fitto. Perché considera così importante il contatto diretto con gli spettatori?

“Perché sono un produttore atipico. Un tempo chi produceva cinema rischiava davvero, investiva i propri soldi. Ho fatto esattamente lo stesso, assumendomi personalmente il rischio economico. Per me un film è come un figlio. Un padre lo accompagna per mano finché non impara a camminare da solo. Credo che nei primi due o tre mesi un’opera cinematografica abbia bisogno di essere sostenuta, portata in giro e fatta conoscere. Questo è l’ottavo o il nono film che produco, ormai ho perso il conto, ma continuerò a comportarmi così. Attraverso questi incontri si crea un rapporto autentico con gli spettatori. Hai la possibilità di farti conoscere, accettare e persino voler bene. Stavolta, inoltre, abbiamo realizzato un progetto diverso dai precedenti. Finora mi ero dedicato soprattutto alle commedie, più semplici da promuovere. Quello che resta di noi è una mystery comedy, a metà tra thriller e commedia. Sono felice della risposta del pubblico. Alle persone piace il film, ma anche incontrarci. Quando reciti indossi una maschera, interpreti un personaggio. Quando invece ti trovi davanti agli spettatori puoi mostrarti per quello che sei, rispondere alle loro domande e instaurare un rapporto vero. È una delle esperienze più belle di questo lavoro. Il calendario è fittissimo: sembra un viaggio interminabile, ma desidero raggiungere più persone possibile e creare connessioni”.

US: Riccardo Ciccarese

Nel film affronta anche il tema dello sguardo degli altri. Lei, che vive di visibilità, quando ha capito che essere guardati non significa necessariamente sentirsi visti?

“Non mi sento ancora visto. Mi sento soprattutto guardato. Credo di essere considerato una specie di mosca che continua a volare, sbattendo da una parte all’altra, senza aver trovato del tutto la propria strada. Lo dico senza amarezza. Forse oggi non mi vedono più come uno che riesce a realizzare progetti soltanto per fortuna. Cominciano a riconoscere il percorso che sto costruendo, ma percepisco ancora una certa diffidenza. Probabilmente qualcuno si domanda come faccia a continuare a produrre, dove trovi i finanziamenti e perché sia disposto a rischiare. Magari il mio nome circola anche tra persone importanti, ma non ho ancora avuto l’occasione che ti permette di affermare: «’Adesso ci sono anch’io’. Eppure questa condizione non mi dispiace. Anzi, è proprio quella che preferisco”.

Da come ne parla, sembra quasi che partire da una posizione di svantaggio le dia una motivazione in più. È così?

“Ho giocato a basket nelle giovanili, arrivando alle finali nazionali. Quando affrontavamo squadre come l’Armani Jeans Milano o la Scavolini Pesaro e riuscivamo a batterle, la soddisfazione era immensa. Avevamo sconfitto i migliori. Mi piace essere il piccolo che scende in campo e dà tutto. E se riesce a battere Golia, che soddisfazione! Mi piace stare dalla parte dei piccoli. Mi piace giocarmela”.

Lei ha cominciato a produrre i propri film anche per non dover aspettare che altri decidessero del suo futuro. È stata una scelta di libertà o di ribellione?

“Entrambe. Sentivo un bisogno enorme di libertà, perché come attore non riuscivo più a sopportare l’attesa. Ho iniziato recitando, ho fatto molte esperienze, ma mi pesava restare a casa aspettando una telefonata per un provino. E dopo il provino dovevo attendere ancora, sperando di piacere al produttore, al regista o al direttore del casting. In due minuti qualcuno decide se sei bravo oppure no, ma spesso non bastano per comprendere le qualità di una persona. Così ho deciso che, invece di aspettare le opportunità, avrei provato a crearmele. Adesso, per esempio, sto terminando un film importante in cui recito da protagonista insieme a Rocío Muñoz Morales e Gianmarco Tognazzi. Sono contento perché probabilmente stanno iniziando a conoscermi meglio anche come attore”.

Con il passare degli anni è cambiato anche il suo modo di vivere questa professione?

“Certamente. Quando superi una certa età, se continui a lavorare significa che hai dimostrato di saper fare qualcosa. E cominciano ad arrivare occasioni che prima non avevi. Mi sto avvicinando ai quarant’anni. A vent’anni ci sono tantissimi aspiranti attori, anche perché alcuni possono ancora contare sull’aiuto dei genitori. A trentotto o quarant’anni, invece, devi essere capace di mantenerti da solo. È una bella sfida”.

Nei suoi film ritorna spesso l’idea che, anche attraverso esperienze dolorose, sia possibile trovare una via d’uscita. Per lei è una convinzione o una necessità?

“Non credo che per comprendere quanto sia bella la vita sia necessario attraversare una tragedia. Non bisogna per forza avere un incidente o vivere un dramma per cambiare prospettiva. Si può anche avere la fortuna di incontrare la bellezza senza passare dalla sofferenza. Mi considero fortunato per la famiglia in cui sono cresciuto. I miei genitori mi hanno fatto nascere in Uganda e mi hanno permesso di vivere un’infanzia estremamente semplice. Sono entrambi profondamente cattolici e mi hanno trasmesso una grande fede. Credo che esista una dimensione meravigliosa, persino paradisiaca, dell’esistenza. Ma non penso che si debba stare male per riconoscerla. Spero di riuscire a essere una brava persona senza dover necessariamente attraversare un dolore. Sarebbe ipocrita sostenere di voler soffrire per convertirmi o comprendere il senso della vita. Chi ha la fortuna di stare bene dovrebbe usare quella condizione per fare del bene agli altri. Nei miei film cerco di affrontare temi importanti e offrire opportunità a persone che altrimenti difficilmente le avrebbero. Per me è bellissimo fare rumore con storie che non fanno rumore”.

In Quello che resta di noi ha coinvolto i ragazzi della sua scuola di cinema. Quale insegnamento cerca di trasmettere loro, soprattutto quando devono affrontare le critiche?

“Vorrei che attraverso questa esperienza capissero che chi ha un sogno può incontrare qualcuno disposto a offrirgli un’opportunità. Per loro sono stato un tramite. Ripeto spesso: ‘Ragazzi, non perdete tempo dietro ai commenti cattivi’. Il film ha ricevuto tanti apprezzamenti, ma anche insulti. È normale. A me, grazie a Dio, certe parole non cambiano la vita. Loro, invece, ci sono rimasti male. È il loro primo film, un’esperienza straordinaria. Sicuramente abbiamo commesso degli errori, come accade anche nelle grandi produzioni. Ma abbiamo realizzato un lungometraggio con 200 mila euro, mentre altri ne costano due milioni. Già questo, per me, è un miracolo”.

Come si può insegnare a un giovane attore a non lasciarsi definire dal giudizio degli altri?

“Mio padre mi ha educato a non umiliare le persone. Quando vedo un lavoro che non mi piace, non sento il bisogno di deriderlo o demolirlo. Preferisco tacere. Penso a una madre: se il figlio prende otto, gli dice ‘Bravo!’. Se prende tre, lo incoraggia a fare meglio la prossima volta. Cerco di comportarmi allo stesso modo. Perché dovrei andare da qualcuno e dirgli che ha fatto schifo? Dietro un lavoro ci sono esseri umani, con sentimenti e fragilità. Consiglio ai ragazzi di concentrarsi sugli aspetti positivi e di non alimentare la cattiveria gratuita. A volte incontro persone che sembrano voler ferire gli altri senza motivo. Ma quale torto ti ha fatto un film? Perché accanirti contro un attore? Non conosci la vita di chi stai giudicando. Capita di definire un interprete incapace senza sapere come abbia lavorato sul set. Magari il regista gli ha detto ‘buona la prima’ senza dargli la possibilità di migliorare. Succede anche nelle serie televisive, soprattutto quando non sei protagonista e nessuno ha tempo da dedicarti. Devi essere subito pronto”.

È anche una conseguenza di una società che misura continuamente le persone in base ai risultati?

“Viviamo in un mondo in cui bisogna dimostrare continuamente di essere all’altezza. Se non ottieni risultati, rischi di essere messo da parte. Cerco di vivere e di gestire la mia società in maniera diversa. Il valore di una persona, le sue qualità e la sua bellezza non dipendono dalle prestazioni, ma dal cuore. Quando cominci a guardare gli altri con questa consapevolezza, ti si apre una vita completamente diversa”.

Ha raccontato che, dopo il trasferimento dall’Uganda all’Italia, ha attraversato un periodo in cui non parlava. Che significato aveva quel silenzio?

“È un’esperienza che spesso viene fraintesa. Quando racconto di essere diventato silenzioso, non intendo dire che avessi un problema nel parlare. Stavo attraversando un periodo difficile, segnato dal bullismo. Venivo preso di mira per la mia storia e per le scelte dei miei genitori. Non rinnegherò mai quelle origini. Sono nato in un Paese povero e ho avuto la possibilità di vedere, per citare Blade Runner, ‘cose che voi umani non potreste immaginarvi’. Ne sono profondamente grato. In un certo senso, sono riconoscente anche per aver affrontato il bullismo, perché mi ha costretto a reagire. Come dicevamo prima, quando ti ritrovi con le spalle al muro scopri chi sei. Quell’esperienza mi ha aiutato a capire quale direzione volessi dare alla mia vita e quale persona desiderassi diventare”.

In Uganda era il bambino bianco, in Italia quello africano. Due realtà diverse, nelle quali erano sempre gli altri a stabilire chi fosse. Quanto tempo ha impiegato a smettere di guardarsi attraverso i loro occhi?

“Faccio fatica ancora oggi. È stato un percorso lungo e continua a esserlo. Spesso attribuisco troppa importanza alle parole degli altri, ci rimango male e finisco per vivere un po’ in apnea. Con il tempo, però, si cresce. Ogni anno che passa, ogni capello bianco che compare, ti aiuta a maturare e a guardare le esperienze passate da una prospettiva diversa. Ci ho messo molto tempo e non ho ancora finito”.

Parla spesso dell’Africa come del luogo della felicità, della semplicità e di un’infanzia libera. Che significato ha oggi per lei?

“Mi brillano gli occhi quando parlo dell’Africa. È un luogo magico. Ho vissuto un’infanzia incredibile grazie a due genitori che decisero di vendere la macchina per comprare due biglietti aerei e partire per l’Uganda. Sono rimasti lontani dall’Italia per sette anni. Lì siamo nati io, mio fratello e mia sorella. In quel periodo era in corso anche la guerra in Ruanda, tra hutu e tutsi. Successivamente mio padre ha vissuto altre due guerre, in Kosovo e in Afghanistan. La mia infanzia è stata meravigliosa e pericolosa allo stesso tempo. I miei genitori mi hanno permesso di conoscere il mondo nella sua complessità, senza fermarmi alla piccola penisola in cui viviamo. Considero l’Italia il Paese più bello del mondo, ma credo che dovremmo imparare molto da chi conduce un’esistenza più semplice. C’è una frase che attribuisco a Leopardi, e da marchigiano mi piace ricordarla: ‘I grandi vedono il niente nel tutto, i piccoli vedono il tutto nel niente’. Da bambino avevo una palla fatta di stracci. Per me rappresentava tutto. Potevo giocare con chiunque. Ero diverso dagli altri, ma mi sentivo accolto. Quella palla e quella semplicità mi hanno insegnato a essere libero”.

Ha mai temuto che tornare in Uganda potesse incrinare il ricordo felice che conserva della sua infanzia?

“Sono già tornato in Uganda, ma non nei luoghi in cui sono cresciuto. Avevo intenzione di farlo, poi sono diventato papà. Un anno e mezzo fa è nata mia figlia. Proprio mentre organizzavamo il viaggio abbiamo scoperto che aspettavamo una bambina e abbiamo preferito rimandare. Con una figlia così piccola bisogna prestare attenzione ai rischi sanitari, come la malaria. Aspetteremo che cresca e possa ricevere le vaccinazioni necessarie. Desidero tornare anche perché laggiù vivono ancora molti amici, sia italiani sia ugandesi”.

E se quei luoghi non fossero più come li ricorda?

“Potrebbe succedere. Ma mia madre mi ha insegnato che casa è il luogo in cui qualcuno ti vuole bene, dove ci sono persone che ti amano. L’Uganda resterà sempre casa mia per tutto quello che ho vissuto. Non potrà però essere la casa di oggi, a meno che non riesca a costruirvi nuovi legami. Quella di allora non esiste più. Sono scomparsi i volti che, per me, rappresentavano casa”.

Suo padre ha vissuto esperienze estreme come medico missionario. Crescere accanto a un uomo che ha dedicato la propria vita agli altri può essere una fortuna, ma anche un’eredità impegnativa. Si è mai sentito in dovere di essere all’altezza della sua storia?

“In parte sì. Per me mamma e papà sono due santi in terra. Lo dico seriamente. Sono persone straordinarie. Quello che facevano in Africa continuano a farlo in Italia. La loro casa è sempre piena di persone che hanno bisogno di aiuto e loro sono disponibili per tutti. Sono in pensione, ma sembrano lavorare dieci volte più di prima: devo prendere appuntamento per riuscire a vederli! Hanno una missione, una fede e una luce negli occhi che trovo meravigliose. È naturale sentire il peso di un esempio simile. L’aspettativa è altissima e a volte diventa faticosa. Ma è proprio mio padre a liberarmi da questa pressione. Quando gliene parlo, mi risponde: ‘Vivi la tua vita, vivila bene e stai tranquillo. Siamo tutti uguali’. È lui a togliermi quel peso”.

C’è un episodio della vita di suo padre che le ha fatto percepire in modo particolare la grandezza del suo impegno?

“Ha lavorato anche al fianco di Jimmy Carter, l’ex presidente degli Stati Uniti. Conserva una fotografia insieme a lui. Si occupava di una zona africana, nell’area ugandese dei Grandi Laghi, assistendo persone in difficoltà attraverso un’organizzazione internazionale di volontariato. Immagini mio padre, con la sua missione, accanto a personalità di quel livello. Davanti a queste storie mi sento piccolissimo. Eppure lui continua a ripetermi che siamo tutti uguali e che è stato semplicemente uno strumento nelle mani di Dio. Mi ricorda che nessuno vale più degli altri”.

Nel 2024, con Neve, ha raccontato il bullismo attraverso gli occhi di una bambina. Cosa racconterà a sua figlia che ha deciso di tenere per sé?

“Devo pensarci. È una domanda che mi pongo spesso e alla quale, sinceramente, non so ancora rispondere. In questo momento desidero soprattutto godermi ogni istante con la mia bambina. Ha già un anno e mezzo ed è cresciuta tantissimo! Avrei voluto che rimanesse piccola ancora per un po’. Per ora voglio assaporare ogni momento accanto a lei”.

Nel lavoro è spesso lei a incoraggiare gli altri, organizzare e trovare soluzioni. Ma quando è Simone Riccioni ad avere bisogno di aiuto, riesce a chiederlo?

“Crollo molto più spesso di quanto si possa immaginare. Per fortuna ho una mamma, un papà, una moglie e degli amici ai quali posso aggrapparmi nei momenti difficili. Il mio lavoro è faticoso. Porto sulle spalle la produzione cinematografica, la recitazione, la gestione dell’impresa, la scuola, gli incontri e gli eventi. Per darle un’idea dei miei ritmi, ho comprato una macchina due anni fa e ho già percorso 148 mila chilometri. Significa 74 mila chilometri all’anno. Nemmeno uno che vende il Folletto ne percorre così tanti! La mia vita è pienissima, non mi fermo praticamente mai. Ma sono felice. Mi riposerò nella tomba”.

È sicuro che non sarà impegnato anche lì?

“Spero di andare in Paradiso e che sia bello come lo raccontano. In fondo, la fede è proprio questo: credere anche senza sapere. Ognuno di noi ha la possibilità di scoprire qualcosa di grande durante la propria esistenza. Quando però ci interroghiamo su quello che ci aspetta dopo la morte, entriamo in una dimensione diversa. Ci fidiamo di ciò che abbiamo incontrato, pur senza avere tutte le risposte. Come sarà? Non lo so. Esisterà davvero? Ci credo. Posso riconoscere che Gesù sia esistito, che ci siano testimonianze e fonti storiche, ma poi c’è una dimensione che va oltre le prove. Sono certo che i miei genitori abbiano fatto del bene. Sono partiti per l’Africa perché avevano una fede profonda, nel nome di Gesù. Senza quella convinzione, probabilmente, non avrebbero mai intrapreso quel viaggio”.

La fede è sempre stata una presenza rassicurante nella sua vita, anche durante gli anni degli eccessi a Milano?

“All’inizio no. Anzi, mi stava strettissima. Volevo vivere liberamente e pensavo che essere libero significasse poter fare tutto quello che desideravo. La fede, invece, pone delle regole. Col tempo ho capito che anche le esperienze più belle hanno bisogno di regole. Se vuoi giocare a basket devi rispettarle, altrimenti non puoi stare in campo. Lo stesso vale per il calcio o per il cinema. Così ho riscoperto la fede che mi avevano trasmesso i miei genitori. Tra i diciannove e i venticinque anni ho combinato dei macelli. Lo ammetto tranquillamente. Mio padre, però, mi ripeteva sempre: ‘Simo, se trovi un posto che ti rende felice quanto quello in cui ti ho portato io, dimmelo, perché vengo con te’. Dopo cinque o sei anni sono tornato a casa. Non fisicamente, ma dentro di me. Avevo capito che mio padre aveva ragione: facevo tutto quello che volevo, ma non ero felice. Ed era proprio questo a mandarmi in bestia”.

Che cosa le mancava in quel periodo, nonostante la libertà che cercava?

“Tornavo a casa, mi mettevo a letto e tiravo su le coperte. Sentivo un vuoto che non riuscivo a colmare. Quando il cuore non trova qualcosa che lo riempia davvero, continui a cercare. Avverti un bisogno profondo, chiedi aiuto, a volte gridi. Arrivi a domandarti: ‘Signore, che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi dalla mia vita?’. Sono come San Tommaso: se non vedo, non credo. Ho bisogno di persone accanto che mi aiutino a comprendere. Se mi chiedesse se sono coerente con la mia fede, risponderei di no. Sbaglio, anche parecchio. Eppure continuo a credere e a seguire la strada che ho scoperto attraverso gli incontri e le esperienze della mia vita. Oltre ai miei genitori, ho conosciuto amici che mi hanno mostrato un modo diverso di vivere. Li osservavo e mi chiedevo: ‘Loro sono felici. Perché non posso esserlo anch’io?’”.

Questa riscoperta della fede ha influenzato anche le sue scelte professionali?

“Profondamente. Da quel percorso è nata la mia società di produzione, Cinema che Passione, ed è cominciata una carriera completamente diversa. Ho rifiutato diverse proposte, sia come attore sia in televisione, perché avevo fatto una scelta. Giusta o sbagliata, era la mia. E non riguardava soltanto il lavoro, ma il modo in cui volevo vivere. La vita ti porta a diventare una determinata persona e devi cercare di esserlo anche nella professione, altrimenti finisci per fingere. Posso indossare una maschera per proteggermi, ma non riesco a fingere di essere qualcuno che non sono. Mi proteggo, questo sì. Ma non fingo”.

Che rapporto ha con il perdono e il rimorso?

“È un tema difficilissimo. Faccio fatica a comprendere fino in fondo entrambi e, quando devo perdonare qualcuno, spesso ho bisogno di aiuto. Ho ricevuto tante coltellate da amici, colleghi e perfino persone che si dichiaravano uomini di fede. Lo dico liberamente: essere cristiani, andare a messa o credere in Dio non significa automaticamente essere brave persone. Ho amici atei che, per il modo in cui vivono la misericordia, sono molto più credenti di me. Questo mi ha sempre affascinato. Perdonare chi ti ha ferito è difficile, soprattutto quando condivide la tua stessa fede. Non sono San Carlo Acutis. Sono un poveraccio, un peccatore. Ho bisogno di persone come i miei genitori, con un’esperienza e una fede più grandi delle mie, che mi aiutino a guardare certe ferite da una prospettiva diversa”.

Qual è oggi la sua ambizione più grande?

“Produrre un film sulla storia dei miei genitori. Vorrei realizzarlo in inglese e portarlo fino agli Oscar. Sarebbe il mio modo di ringraziarli, ma anche di mostrare al mondo che non esistono soltanto violenza e distruzione. Ci sono ragazzi, persone e famiglie che conducono vite straordinarie e meritano di essere raccontate. Credo che mostrando esempi positivi possiamo offrire ai giovani nuove possibilità. Se un ragazzo incontra qualcuno capace di fargli scoprire la bellezza, forse riuscirà a riconoscerla anche nella propria esistenza. Magari, invece di spaccare una vetrina, sceglierà di manifestare rispettando gli altri. Manifestare è un diritto, ma rispettare le persone e le regole è anche un dovere”.

Crede che oggi manchino esempi positivi ai quali i giovani possano ispirarsi?

“Il problema siamo noi adulti, non i ragazzi. Dovremmo essere capaci di mostrare loro altre strade. Raccontare la storia di due trentenni che vendono la macchina, partono per una missione, attraversano una guerra e dedicano la vita agli altri potrebbe ispirare qualcuno a fare altrettanto. Magari un giovane, vedendo quel film, potrebbe pensare: ‘Posso fare anch’io un passo verso chi ha bisogno. Posso aiutare qualcuno’. Vorrei che diventasse un messaggio di speranza capace di arrivare in tutto il mondo”.

Ha lavorato anche come modello e vive in un ambiente in cui l’immagine ha un peso enorme. Che rapporto ha oggi con il suo aspetto fisico?

“Pensi che a casa mia non avevo nemmeno uno specchio in bagno! Mi guardavo nell’alluminio della placca dello sciacquone. Mia moglie si arrabbiava tantissimo. Mi diceva: ‘Simone, ma è possibile?’. E le rispondevo: ‘Amore, mi specchio nello sciacquone, tanto mi vedo!’. Alla fine è arrivata lei e abbiamo installato uno specchio, circa un anno e mezzo fa. Non attribuisco molta importanza all’aspetto esteriore. Per me la vera bellezza è nel cuore e finisce per riflettersi anche fuori. Nella mia scuola di recitazione ci sono ragazze bellissime e altre che magari non corrispondono ai canoni estetici più comuni, ma hanno una ricchezza interiore tale da diventare incredibilmente affascinanti. Ai miei occhi sono splendide. Forse dipende anche dal fatto che ho già vissuto il mondo dell’immagine, come attore e modello, tra i diciannove e i venticinque anni. Li chiamo gli anni della mia perdizione. Oggi non mi interessa più inseguire quel tipo di bellezza. Continuo ad apprezzarla, naturalmente, ma cerco quella con la B maiuscola”.

Se il bambino che era incontrasse oggi Simone Riccioni, che cosa lo stupirebbe di più?

“Il fatto che non abbia mai mollato. Non ho mollato allora e non mollo adesso. Le situazioni non vanno quasi mai come vorrei, ci sono sempre ostacoli e imprevisti. Ma cascasse il mondo, non mollo”.

E se potesse incontrare quel bambino e raccontargli tutto quello che lo aspetta, lo farebbe?

“Credo di no. Vorrei lasciargli la libertà di sbagliare, come ho fatto tante volte. Se gli raccontassi tutto, gli toglierei la possibilità di vivere certe emozioni. Quindi cercherei di stare zitto”.