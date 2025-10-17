Simone Schiavello morto accoltellato a Ostia, fermato il presunto autore dell'omicidio del 19enne

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una lite in strada e poi l’accoltellamento. È morto in ospedale dopo ore di agonia Simone Schiavello, il ragazzo di 19 anni accoltellato a Ostia nella serata di mercoledì 15 ottobre in seguito a una lite fra un gruppo di persone. I carabinieri hanno arrestato il presunto autore dell’omicidio, alla base della rissa ci sarebbero questioni legate allo spaccio di droga.

Simone Schiavello morto accoltellato a Ostia

Simone Schiavello è morto nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre, all’ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato in terapia intensiva dal giorno prima. Lo riporta Ansa.

Il 19enne era arrivato in ospedale in condizioni disperate mercoledì sera, dopo essere stato accoltellato durante una lite in strada a Ostia, in via Forni.

Il giovane è stato accoltellato più volte, fatale un colpo alla gamba che gli ha reciso l’arteria femorale.

Il ragazzo è stato prima trasportato all’ospedale Grassi e poi trasferito al San Camillo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di fermare la grave emorragia.

Il suo quadro clinico è purtroppo peggiorato col passare delle ore, fino al decesso.

Fermato il presunto responsabile dell’omicidio

Al lavoro sul caso i carabinieri della Compagnia di Ostia, coordinati dalla Procura di Roma, che ora indagano con l’ipotesi di omicidio.

Nella serata di giovedì i militari hanno fermato e portato in caserma una persona sospettata di essere l’autore dell’accoltellamento.

Il Messaggero riferisce che si tratta di un 30enne italiano nato da genitori cileni.

Le indagini sulla lite in strada

L’accoltellamento è avvenuto attorno alle 23 di mercoledì in via Antonio Forni, una delle principali piazze di spaccio di Ostia, a lungo controllata dal clan Spada.

Simone Schiavello è stato trovato a terra in una pozza di sangue da alcuni passanti, che hanno subito chiamato il 112.

Stando a una prima ricostruzione, il 19enne sarebbe stato colpito durante una lite tra più persone. La rissa sarebbe scoppiata per questioni legate alla droga.

Il sospetto è che il giovane, con precedenti per occupazione abusiva di immobile, fosse entrato in un giro di spaccio.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.