Simone Valentini, l’intervista al regista del film Per un po’: “La paternità è una scelta”

Ci sono film che raccontano una storia. E poi ci sono film che provano a colmare un vuoto. Per un po’, al cinema dal 26 febbraio (prodotto da Twister Film e distribuito da FilmClub Distribuzione) appartiene alla seconda categoria. È un’opera che si muove con pudore dentro le crepe dell’essere figli e dentro la paura di diventare padri. Non padri eroici, non padri risolutivi. Padri possibili. Imperfetti. Scelti. Il regista Simone Valentini parte dal romanzo omonimo di Niccolò Agliardi e lo attraversa con uno sguardo personale, quasi trattenuto, come se ogni scena fosse una carezza data con attenzione a non fare male. La storia è quella di Niccolò (Alessandro Tedeschi), quarantenne vedovo che decide di diventare padre affidatario, e di Federico (Isnaba Na Montche), diciottenne cresciuto in comunità, ancora legato a una madre ingombrante e a un passato che non riesce a nominare. Si incontrano per caso, o forse per necessità. Vivono insieme “per un po’”. Abbastanza da ferirsi. Abbastanza da riconoscersi. Non abbastanza da restare. Il film è costruito come un avvicinamento lento: prima lo sguardo di Niccolò su Federico, poi quello di Federico sul mondo e sulla madre, infine uno spazio condiviso che è già, in qualche modo, un addio. Non c’è giudizio nei loro errori. Non c’è redenzione facile. C’è invece una domanda che resta sospesa: cosa significa scegliere qualcuno come padre? E quando si smette di essere figli? In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Simone Valentini non si limita a parlare di cinema. Parla di responsabilità rimandate, di quadri ancora appoggiati a terra perché si ha paura di piantare un chiodo nel muro sbagliato. Parla del bisogno di essere visti, che attraversa i suoi personaggi ma anche chi, a trentatré anni, prova a trovare la propria voce nel cinema italiano. Parla della difficoltà di giudicare un padre, persino quando lo si ama. O forse soprattutto allora. Per un po’ è un film sulla genitorialità non biologica, ma anche sulla costruzione di sé. È la storia di due uomini che non riescono a guarirsi, ma riescono a cambiarsi. E in quel cambiamento c’è tutto: il lutto, l’assenza, la paura di non essere all’altezza, il desiderio ostinato di essere riconosciuti. Forse è questo il cuore del film e del suo autore: capire che diventare grandi non significa smettere di avere bisogno, ma accettare che, a un certo punto, bisogna diventare genitori di sé stessi. Anche solo per un po’.

Che cosa l’ha colpita del romanzo di Nicolò Agliardi al punto da volerlo trasformare in un film?

“Prima di tutto una premessa: ho vissuto anche il romanzo in parte, perché l’ho letto prima della pubblicazione e ho collaborato alla realizzazione della copertina e al progetto grafico del libro. Ho conosciuto Niccolò nel periodo in cui stava iniziando il percorso per diventare padre affidatario. Quando ho letto il romanzo conoscevo già quella fase della sua vita, l’avevo condivisa con lui. Mi hanno colpito soprattutto il punto di vista e le riflessioni che attraversano il testo. Nel passaggio al cinema cambia il modo in cui questi flussi interiori arrivano al pubblico: diventano relazioni, dialoghi, interazioni tra attori. Questa trasformazione mi sembrava particolarmente interessante. Il romanzo offriva già situazioni e scene molto cinematografiche, ma anche riflessioni profonde che potevano diventare materia viva per gli attori. Aveva entrambe le dimensioni necessarie per diventare un buon film”.

Da questo punto di vista, quindi, non ha avvertito il peso del confronto con il materiale di partenza, dal momento che lo conosceva già. Tuttavia, ogni adattamento richiede anche una presa di distanza. Ritiene che il suo film si sia allontanato consapevolmente dal romanzo?

“Il confronto con Nicolò è stato continuo. Il suo legame con alcune dinamiche era molto forte, perché nascevano da esperienze personali che avevano avuto per lui un grande impatto emotivo. Tuttavia, non sempre ciò che funziona sulla pagina riesce a funzionare anche sullo schermo, soprattutto nei tempi limitati di un film: non si poteva certo realizzare un’opera di sei ore (sorride, ndr). Con gli sceneggiatori abbiamo cercato nel romanzo i momenti chiave, quelli in cui l’emozione dei personaggi emerge con più forza. Quando si passa dalla letteratura al cinema, la difficoltà non sta nell’essere fedeli alla trama in senso stretto, ma nell’individuare il cuore del racconto, il messaggio dell’autore, e trovare un linguaggio capace di restituire la stessa intensità emotiva attraverso immagini, ritmo, interpretazione. Non si tratta di riprodurre la stessa narrazione, ma di comprendere quale sentimento susciti nel lettore e tradurlo in una forma visiva e drammaturgica efficace. Ci siamo concentrati sulla delicatezza, sulla tenerezza, sulla gentilezza. L’obiettivo era costruire scene e relazioni che avessero la leggerezza di una carezza. Naturalmente esistono differenze sostanziali. All’inizio del film, ad esempio, Sonia esce dalla vita di Niccolò. Nel romanzo non c’è la perdita di una compagna. Questa scelta è nata dal desiderio di dare maggiore tridimensionalità al protagonista e di offrire allo spettatore una chiave di lettura ulteriore: perché si sceglie di diventare padre affidatario? È una domanda centrale”.

La scelta di dividere il film in tre capitoli (Niccolò, Federico e Nic e Fede) era prevista fin dall’inizio o è maturata in seguito?

“È stata una decisione condivisa fin dalle prime fasi di lavoro con gli altri autori. Il romanzo è narrato in prima persona e presenta un protagonista molto marcato, Niccolò. C’è una parte del libro che, a mio avviso, avrebbe funzionato poco al cinema: il momento in cui Fede lascia la casa di Nic. Nel romanzo Niccolò si interroga, riflette a lungo; sul piano visivo, però, quel segmento rischiava di risultare statico. Inoltre, nel libro Niccolò scopre la storia familiare di Fede attraverso documenti forniti dagli assistenti sociali. Era necessario trovare una soluzione visiva che mettesse lo spettatore nella stessa condizione di conoscenza del protagonista, ma senza appesantire il racconto. Il passaggio da un protagonista all’altro è stato individuato simbolicamente nell’abbraccio. Nel film ricorrono diversi abbracci; quello che precede il capitolo dedicato a Fede viene rifiutato ed è l’opposto di quello finale. Nell’ultima scena, l’abbraccio assume un significato diverso: segna il momento in cui si diventa famiglia proprio mentre ci si prepara a lasciarsi. Il primo capitolo racconta Nic e il suo sguardo su Fede. Nel secondo, invece, lo spettatore conosce Fede attraverso il suo sguardo sulla madre. Questo ribaltamento permette di approfondire il personaggio e di creare corrispondenze visive tra situazioni parallele. Il terzo capitolo, Nic e Fede, è il più breve, ma rappresenta l’inizio di ciò che seguirà. L’affido, per sua natura, ha una durata limitata. Sapere fin dall’inizio che finirà fa parte del suo significato più profondo. L’affido funziona quando il ragazzo è in grado di camminare con le proprie gambe. Non è il modo per ‘ottenere’ un figlio, ma per accompagnare qualcuno verso l’autonomia, offrendo il sostegno che i genitori biologici, per diverse ragioni, non hanno potuto garantire”.

Che cosa le ha insegnato questa storia sulla paternità?

“Potrei rispondere citando Io sono Francesco di Tricarico. In un passaggio della canzone si dice: ‘Gli uomini son tanti, scegline uno, seguilo e impara’. In queste parole c’è ciò che manca a Fede all’inizio del film e che matura nel corso della storia: la scelta di seguire qualcuno e di imparare da lui. Fede, fino a un certo punto, non sceglie davvero di seguire Niccolò. Nel corso della vita si incontrano molte figure paterne. La madre, nella maggior parte dei casi, è una sola; il padre può assumere forme diverse. La paternità, per come la vedo, consiste nel riconoscere qualcuno a cui si decide di affidare la propria mano per un tratto di strada. Non esiste un’età precisa per scegliere un padre: dipende dalle fasi che si attraversano. A un certo punto, però, è altrettanto importante capire quando smettere di essere figli rispetto a una determinata figura. Può trattarsi di un padre, di un mentore professionale o persino di un’amicizia. Nel mio percorso professionale, ad esempio, Giulio Questi e Riccardo Gandi hanno rappresentato due riferimenti fondamentali, due presenze paterne nel lavoro. Mio padre, invece, mi ha formato come uomo, nel carattere e nel senso di giustizia. Ritengo essenziale riconoscere il valore della famiglia non biologica, quella che non deriva dalla nascita ma da una scelta reciproca. Proprio perché scelta, comporta una responsabilità morale forte da entrambe le parti. La genitorialità non biologica ha questo peso specifico: nasce da un atto di volontà consapevole. E sono le scelte, in fondo, a definire ciò che siamo e ciò che diventeremo”.

C’è un aspetto centrale legato a questo tema: in Per un po’ la genitorialità non è “curativa”. Non cancella il dolore di Fede né quello di Niccolò, le assenze o i silenzi che li accompagnano. È piuttosto trasformativa, perché modifica il loro modo di stare al mondo. Lei accennava al fatto che il suo modo di stare al mondo è cambiato grazie a suo padre e alle figure educative che ha incontrato. Tuttavia, ha compiuto un’altra scelta che l’ha resa “figlio” in senso diverso: il cinema. Non è un’origine biologica, ma entra nel suo percorso di vita. Che tipo di genitore è stato il cinema per lei?

“È una domanda molto bella. Ho studiato Economia, quindi il cinema non era un destino già scritto. Credo che il cinema sia stato una figura capace di alimentare profondamente la mia curiosità, la presenza più vicina a un maestro. Molte scoperte, dalla pittura alla letteratura, fino alla comprensione dei sentimenti, sono passate attraverso la visione di un film. Anche il mio sguardo sul mondo, sul modo di affrontare la quotidianità, si è formato grazie agli autori che ho amato: il cinema mi ha offerto strumenti per interpretare la realtà. In questo senso è stato simile a un insegnante. Ho avuto docenti che hanno inciso molto sulla mia crescita e ho sempre visto nella scuola una forma di paternità o maternità educativa, capace di accompagnare. A un certo punto ho compreso che oltre al piacere dell’intrattenimento esisteva un livello ulteriore: la riflessione, la ricerca di senso, l’analisi di ciò che sta dietro un’opera. Questo passaggio ha segnato una svolta. Ho iniziato a leggere di più, a interrogarmi sugli stilemi e sulle scelte narrative dei registi, a cercare le ragioni profonde delle loro opere. Il primo film visto al cinema da bambino è stato Balto. Da lì è iniziato un percorso che negli anni si è trasformato in una vera educazione sentimentale e culturale. Il cinema, per me, è stato soprattutto questo: un maestro esigente e generoso, capace di insegnare a guardare”.

I genitori biologici, quelli che definiamo “veri” o “curativi”, sono spesso anche le persone dalle quali ci sentiamo traditi, magari perché non compresi. Accade anche nel film: a un certo punto Fede si sente tradito da Nic. Nel suo caso, ha vissuto “tradimenti” inattesi?

“Con i miei genitori e con la mia famiglia ho sempre avuto un ottimo rapporto. Se c’è stato un momento di distanza, probabilmente è dipeso da me. Sono sempre stato una persona piuttosto riservata in ambito familiare e, quando ho deciso di lasciare l’università, non ho trovato subito il coraggio di dirlo. Avevo maturato quella scelta molto prima di comunicarla. In quel caso, semmai, il ‘tradimento’ è stato mio. Da parte loro, invece, ho ricevuto sostegno. C’è stato anche un periodo in cui percepivo un’attenzione maggiore verso mia sorella. Praticava equitazione e partecipava a gare; a quattordici anni aveva bisogno di essere accompagnata. Io ne avevo sedici e richiedevo meno presenza. Per un certo tempo ho avvertito una disparità, senza mai farne motivo di conflitto. Col tempo ho compreso che era soltanto una fase: le esigenze cambiano, gli equilibri si modificano. C’era, come dire, una diversa sincronizzazione”.

Si è, invece, mai sentito tradito dal cinema?

“Sì, in tre occasioni. La prima è stata da spettatore. Mi è capitato di restare deluso da un film firmato da un autore che stimavo molto. È stato uno scarto doloroso tra aspettative e risultato. Poi si scoprono difficoltà produttive, compromessi, ma in quel momento ho capito che l’opera non coincide sempre con l’immagine che abbiamo costruito di un autore. La seconda riguarda la distribuzione. Pensavo che la parte più difficile fosse realizzare un film: trovare finanziamenti, produttori, persone disposte a credere nel progetto. Invece ho sofferto nel constatare quanto sia complesso far arrivare un film al pubblico. All’inizio attribuivo la responsabilità agli spettatori o alle sale. In realtà si tratta di un cambiamento strutturale. Il cinema non è più quello delle file interminabili raccontate a proposito de Lo squalo di Steven Spielberg. Oggi è diverso, anche in Italia. I giovani autori devono liberarsi di quell’immaginario romantico e confrontarsi con la realtà attuale. La terza esperienza è avvenuta durante una lavorazione. Per la prima volta mi sono accorto di aver compiuto una scelta registica sbagliata. Avevo studiato quella soluzione, sembrava funzionare in teoria, ma sul set non restituiva ciò che desideravo. È stato paradossale: sentirsi traditi da un metodo appreso con disciplina. In realtà non era un tradimento, ma una presa di coscienza. Non esiste una formula valida per tutti. Serve una voce personale, non soltanto l’applicazione corretta di ciò che si è imparato”.

In Per un po’, nessuno dei due protagonisti ha completamente ragione o torto. Come si evita, da regista, di proteggere uno dei due?

“Quando si guarda Per un po’, come qualsiasi altro film, è utile ricordare che i personaggi arrivano sulla scena con un passato. La sceneggiatura inizia a pagina uno, ma la loro storia è iniziata molto prima, nella mente di chi scrive e nella loro biografia immaginata. I punti di vista sono sempre parziali. Possono essere comprensibili, discutibili, talvolta contraddittori. Il compito del regista non è giudicare, ma mettere lo spettatore nelle condizioni di comprendere. Christoph Waltz, parlando del personaggio di Hans Landa, spiegò che non lo considerava un ‘cattivo’. I personaggi non si percepiscono come tali: agiscono secondo la propria logica interna. Anche Nic e Fede vanno osservati così, senza prendere posizione, ma entrando nel loro orizzonte”.

Nel film emergono molte assenze: una madre ingombrante, una compagna che non c’è più, una funzione paterna cercata. Le interessa di più raccontare ciò che manca o ciò che resta?

“Mi interessa interrogarmi su ciò che rimane. Che eredità lasciano i genitori? Quali strumenti consegnano ai figli? È una domanda che attraversa anche i miei lavori precedenti, come Indelebile.

L’assenza diventa uno spazio che ciascuno prova a colmare con ciò che ha ricevuto. Nel film entrambi i protagonisti devono fare i conti con ciò che non hanno avuto e comprendere che l’unica dimensione su cui possono agire è il presente. Il passato non restituisce ciò che è mancato. Il tempo procede. L’esperienza, invece, può ancora offrire qualcosa. Se non la si riconosce, si rischia di sottrarsi opportunità da soli. Fino alla fine, entrambi restano in parte ancorati a ciò che è stato. Solo quando riescono a lasciare andare il passato possono offrirsi reciprocamente qualcosa di autentico”.

I suoi personaggi desiderano essere visti e ascoltati. Quanto pesa, per un giovane autore, il bisogno di essere riconosciuto? E quanta fatica si fa per essere presi in considerazione?

“È molto faticoso. Credo che ciò che manca di più ai giovani autori sia un confronto reale con il pubblico. All’inizio è difficile farsi ascoltare dai produttori; quando finalmente si realizza un film, ciò che manca è un riscontro autentico, anche critico. Sentirsi dire con chiarezza: ‘Questo non arriva’, ‘Questa strada non funziona’. Serve a non accorgersene quando è troppo tardi. Ho realizzato tre lungometraggi e spero di poterne fare altri. Ma la domanda centrale resta: il modo in cui scrivo e metto in scena le emozioni riesce davvero a comunicare ciò che intendo? Mi è capitato per i miei film di avere sale sia piene sia semivuote, di controllare i dati degli incassi come fanno tutti. Eppure, non basta. Servirebbe un pubblico, non necessariamente numeroso, ma coinvolto. Persone che dicano: ‘Questo film non mi ha convinto’, e poi tornino a vedere il successivo per capire se c’è stato un passo avanti o indietro. Perché non è affatto scontato che si migliori sempre. Penso alla generazione precedente: Gabriele Muccino ha iniziato in un periodo in cui il pubblico frequentava ancora molto le sale e oggi porta con sé quella base. Noi dobbiamo costruirla quasi da zero. Non ambisco a realizzare opere che piacciano a tutti. Se posso criticare Steven Spielberg, è giusto che qualcuno possa criticare me. Il punto non è piacere, ma avere un dialogo”.

La definizione di “giovane autore” la infastidisce?

“No, non mi infastidisce. La vivo piuttosto come una pressione. Oggi si guarda molto ai modelli internazionali, che funzionano con dinamiche diverse dalle nostre. Si pretende che chi rientra nella categoria ‘under 35’ realizzi subito un capolavoro, qualcosa di dirompente. Ho 33 anni: non è detto che ogni film debba essere accompagnato da cinque stelle e dalla formula ‘la nuova voce del cinema italiano’. Forse serve solo che qualcuno lo veda e che esista la possibilità di continuare a lavorare. La formazione artistica richiede tempo”.

Non solo essere visti, ma anche sentirsi dire dove si è sbagliato. Spesso si pensa che ai giovani interessi il giudizio ma non il consiglio, come se prevalesse la presunzione.

“Non è così. Il desiderio di confronto è forte, anche se spesso non viene mostrato. La chiusura nasce quando la critica è sterile. Vedo autori che seguivo con entusiasmo e che, a mio avviso, hanno perso forza espressiva o si sono ripetuti. Eppure, non ricevono attacchi duri. Un giovane, invece, che avrebbe bisogno di tempo e perfino del diritto di sbagliare, viene colpito con maggiore severità, proprio perché non è ancora riconosciuto. È un errore. Concedere tempo a un autore è un investimento culturale. Ma è più facile colpire chi non è ancora consolidato. Una parte della critica ha smarrito la propria funzione, che dovrebbe essere offrire strumenti di comprensione, non soltanto esprimere un’opinione. Dire ‘è brutto’ è semplice; più complesso è analizzare le intenzioni e le condizioni in cui un film nasce. Un’opera girata in dodici giorni con un budget ridotto non può avere la stessa cura di una produzione con tempi e risorse molto superiori. Questo andrebbe tenuto presente. Sarebbe auspicabile maggiore severità verso chi si adagia su un riconoscimento acquisito e maggiore attenzione verso chi sta costruendo il proprio percorso. Un tempo esisteva anche un passaggio di testimone più concreto. Si racconta che Sergio Leone, prima dell’esordio di Carlo Verdone, lo abbia accompagnato in una lunga passeggiata alla vigilia delle riprese. Oggi episodi simili sono rari. Manca un investimento, anche pedagogico, da parte dei maestri verso i più giovani. E manca talvolta un investimento economico: chi ha grandi incassi potrebbe sostenere nuovi registi, anche in generi popolari. Un tempo accadeva più spesso”.

In questo film ha inserito una fragilità personale senza dichiararla apertamente?

“Credo di sì. È la paura delle responsabilità. Da ragazzo tendevo a rimandare. Preferivo dire ‘lo farò dopo’, finché la situazione non diventava urgente. In entrambi i personaggi, Nic e Fede, c’è questo atteggiamento: affrontare le responsabilità secondo tempi e modalità personali, talvolta sfuggendole. Con il tempo ho superato quella tendenza. Quando si è su un set non si può restare nell’illusione adolescenziale che i problemi appartengano a qualcun altro. A un certo punto non ci sono più genitori che risolvono al posto tuo, nemmeno nelle incombenze più semplici. Si diventa genitori di sé stessi prima di poterlo diventare per qualcun altro”.

Quel rimandare nasceva da un senso di inadeguatezza o da smarrimento?

“Direi da una mancanza di consapevolezza. Si rimanda quando si teme l’esito di una decisione, quando non si sa che cosa restituirà. Ho comprato casa da poco e ho ancora alcuni quadri appoggiati a terra. Non perché manchino i chiodi, ma perché temo di scegliere la parete sbagliata. Quando non si conosce l’effetto di una scelta, si tende a posticiparla. Anche Nic e Fede, in modi diversi, fanno lo stesso”.

Pensa di continuare a esplorare ancora temi così intimi in futuro o desidera allontanarsene?

“Il prossimo film che sto cercando di realizzare l’ho scritto da solo, quindi potrebbe essere ancora più personale. Continuerò finché sentirò di avere qualcosa da esprimere. Non mi piace l’espressione ‘avere qualcosa da dire’: un’idea la si può affermare in modo diretto; ciò che si esprime, invece, si trasforma in immagini, in racconto. Il tema dell’influenza dei genitori sui figli mi accompagna da tempo e credo che tornerà nei miei lavori. I ragazzi di oggi saranno gli adulti di domani: medici, avvocati, politici. È una responsabilità collettiva. Ho l’impressione che la generazione dei miei genitori sia stata, in parte, disaffezionata al cinema. Venivano da una stagione di film popolari e condivisi, anche comici, poi si è creato un vuoto. Le sale si sono svuotate e si è interrotto quel rito familiare. Negli anni Ottanta esisteva un cinema trasversale, capace di parlare a pubblici diversi. Oggi si accompagna un figlio a vedere un film d’animazione, poi magari tornerà da solo a quindici anni per un horror. L’esperienza condivisa tra genitori e figli si è rarefatta. Finché avrò la possibilità di lavorare, credo che continuerò a interrogarmi su questo legame, in senso ampio: padri, madri, figure educative”.

Una domanda da “avvocato del diavolo”. C’è qualcosa che avrebbe voluto esprimere attraverso questo film e che, per pudore o timore, ha lasciato fuori?

“Il rapporto con i padri. È un film che riflette sulla paternità, ma non c’è un padre in scena. Probabilmente, perché non mi sentivo pronto, non ho ancora affrontato in modo diretto il rapporto con mio padre. Anche in Indelebile compaiono una madre e un nonno, ma la figura paterna resta sullo sfondo. Affronto il tema della paternità come concetto, ma non il rapporto personale con mio padre”.

C’è qualcosa di irrisolto?

“Non parlerei di irrisolto. Forse non mi sento ancora pronto a esprimere un giudizio su quel legame, e uso ‘giudizio’ anche in senso positivo. È molto difficile giudicare il proprio padre. È una questione di responsabilità, di equilibrio. Pensando, ad esempio, al tema della violenza domestica, è raro che una figlia denunci il padre quando la violenza non è diretta contro di lei ma contro la madre. Esiste una forma di riconoscimento dell’autorità che rende tutto più complesso. Esprimere un giudizio, sia di critica sia di elogio, non è semplice”.

Parlare dei propri genitori è complesso: è un rapporto in continua trasformazione.

“Sì. C’è anche un altro aspetto: molti autori parlano di sé perché è più semplice esporsi in prima persona. I miei genitori sono entrambi vivi. Raccontarli significherebbe confrontarmi direttamente con loro, mettere a nudo qualcosa. C’è il timore di deluderli, o di affrontare un argomento rispetto al quale non ci si sente autorizzati. Forse è questo”.

La memoria comunque è molto presente in Per un po’…

“Abbiamo lavorato molto sul rapporto con le immagini e con la memoria: fotografie, formati, smartphone. Nic stampa le foto, conserva i video, custodisce i ricordi in modo materiale. Fede, invece, possiede diversi telefoni rotti; non ha nemmeno una fotografia della madre, ma conserva biglietti scritti a mano. Durante la scrittura ci interrogavamo su come oggi si preservano i ricordi: in modo sempre meno tangibile e sempre più volatile. Eppure, l’attaccamento alle immagini del passato resta fortissimo. Abbiamo cercato di dare forma a questa riflessione attraverso i personaggi, lasciando che fosse il loro modo di conservare la memoria a raccontare qualcosa di loro”.