Simonetta Matone bersaglio di minacce di morte, nuova mail minatoria alla deputata della Lega: la denuncia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuove minacce di morte alla deputata della Lega Simonetta Matone. L’ex magistrata ha rivelato di aver ricevuto via mail pesanti frasi intimidatorie e insulti anche ai familiari scomparsi. Si tratta del secondo messaggio di questo tenore ricevuto dalla parlamentare, intenzionata a denunciare.

Le minacce di morte a Simonetta Matone

La mail con le minacce di morte a Matone è la seconda dopo quella inviata a febbraio all’indirizzo della deputata ed è arrivata nella giornata della manifestazione della Lega a piazza Duomo a Milano.

“Muori subito” sarebbe uno dei contenuti shock rivolti all’ex magistrata, alla quale, secondo quanto riportato da Adnkronos, sarebbe stato augurato anche di finire nella spazzatura. Tra le frasi anche oltraggi alla memoria dei familiari scomparsi, tra cui i genitori.

ANSA

Le parole della deputata della Lega

Tutti insulti e minacce a cui la deputata è intenzionata a rispondere sporgendo denuncia.

“Io credo che siano frutto di un clima veramente avvelenato ed esasperato”, ha detto all’Adnkronos, sottolineando però come in questi casi i responsabili “acquistano indirizzi mail all’estero ed è difficilissimo risalire agli autori”.

“Mi dispiace molto che sia stata tirata in mezzo addirittura la mia famiglia di origine, mia madre e mio padre che non ci sono più, ma non sono affatto spaventata” ha affermato l’ex magistrata.

Matone crede che i messaggi minatori possano essere stati scatenati dalla sue recenti dichiarazioni a Un giorno da pecora: nell’intervista radio alla vigilia del corteo della Lega, la deputata aveva detto che “quelle bandiere io le brucerei perché sono servite a fare tutt’altro”.

“C’è una pervicace volontà di non capire ciò che io dico” ha detto, spiegando di non riferirsi ai “cortei pacifici” ma “solo ed esclusivamente a coloro che marciano per la pace e poi si staccano dai cortei e massacrano le forze dell’ordine, mettono a ferro e fuoco la città, creano incidenti come prova il fatto che i feriti tra le forze dell’ordine sono aumentati nel 2020-2025 del 57% secondo i dati del Viminale”.

Matone ha sottolineato che la manifestazione dei patrioti organizzata dal vicepremier Matteo Salvini “è stata assolutamente pacifica ed è stata fatta oggetto di definizioni ridicole, le immagini, quelle vere e non quelle di prima che iniziasse, parlano chiaro: era una piazza estremamente affollata. Ma è successo – conclude – che ci sono stati due cortei, a Milano e a Roma, degenerati in scontri di piazza alla faccia della libertà di pensiero, alla faccia della democrazia, alla faccia della libertà di opinione che invocano”.

La solidarietà della politica

In seguito alle minacce di morte contro la deputata leghista sono stati diversi i messaggi di vicinanza e sostegno da parte delle istituzioni e dalla politica, a partire dagli esponenti del Carroccio.

“La mia piena solidarietà alla deputata Simonetta Matone, ancora una volta bersaglio di gravi minacce”, ha scritto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sicuro “che non si lascerà intimidire”, mentre la Lega ha scritto sui social “che chi usa odio e violenza non ci fermerà”.

“Nel condannare con assoluta determinazione questa forma odiosa di intimidazione e violenza, le sono vicina con affetto, anche a nome dei senatori di Forza Italia – il commento della capogruppo di FI al Senato, Stefania Craxi – Non ho alcun dubbio che continuerà la sua battaglia politica con il coraggio delle idee che non le è mai mancato”.