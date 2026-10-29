Simonetta Matone contro Edmondo Bruti Liberati a L'Aria che tira, "Signora lo dice a sua sorella"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella puntata de L’Aria Che Tira si è acceso lo scontro tra Simonetta Matone, deputata di Forza Italia, ed Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore capo di Milano ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. La trasmissione è andata avanti tra accuse e battibecchi, incontrando anche dei momenti involontariamente comici come quando a un “signora”, Matone ha risposto: “Lo dice a sua sorella“. Difficile restare sul tema della discussione, quello della mancata convalida del fermo per Youssef Siher decisa dalla gip di Milano Tiziana Landoni.

Simonetta Matone contro Edmondo Bruti Liberati

Scontro aperto tra Simonetta Matone, deputata di Forza Italia ed ex magistrata, ed Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore capo di Milano ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. È accaduto durante la puntata de L’Aria Che Tira. Matone chiedeva al magistrato di “dissociarsi dal 17 ottobre”.

Bruti Liberati a questo punto commenta: “Ma da cosa mi devo dissociare? Ma stiamo scherzando, onorevole? Ho fatto il procuratore capo di Milano per una vita”. Matone risponde che lo ha fatto male, evidentemente. Al che il magistrato rilancia: “Ho mandato a giudizio terroristi dell’Isis. Sono stati condannati. Ma di cosa parliamo?”.

“Ascolti, lei deve ascoltare. Io sto zitto, ma lei ascolti”, le avrebbe dichiarato, mentre la donna minacciava di andarsene. Dal suo punto di vista, infatti, l’ex procuratore capo di Milano doveva dissociarsi dagli accadimenti del 17 ottobre. Questo le avrebbe risposto: “Mi dissocio anche dall’assassino di Umberto I, se vuole”. Interviene il conduttore de L’Aria Che Tira, David Parenzo: “Non possiamo chiedere al dottor Bruti Liberati di dissociarsi perché lui non ha detto ‘evviva quello che è accaduto il 17 ottobre’. Non l’ha detto”.

Matone: “Signora lo dica a sua sorella”

Lo scontro era già iniziato quando Edmondo Bruti Liberati, in collegamento, si è ritrovato a contestare Giorgia Meloni e le sue parole sull’insulto a un giudice, che definisce “incommentabili”. Dal suo punto di vista, infatti, il riferimento al terrorismo contenuto nel provvedimento della Procura di Milano era infondato e la gip ha fatto bene a liquidarlo.

Bruti Liberati spiega quindi come la Polizia Postale sia stata “estremamente efficace”, ma Matone agita la mano e borbotta, lasciando passare un commento negativo sull’attività delle indagini. Non si esprimerà su questo, perché il magistrato le chiede: “Signora, stia attenta alle parole”.

L’onorevole risponde: “Io non sono… ricominciamo. Lei mi deve chiamare o Onorevole o Dottoressa perché sono una sua collega”. E sottolinea: “Signora no! Se io ero maschio lei non mi chiamava signora, mi chiamava Dottore o Onorevole”.

Bruti Liberati commenta che chiama i signori “signori“, ma Matone dice di no: “Non credo proprio, perché la conosco”. Matone quindi risponde: “Signora lo dice a sua sorella e non a me”.

I motivi della scarcerazione

Motivo dello scontro e dei toni accesi è ancora una volta la scarcerazione di Youssef Siher da parte della gip Tiziana Landoni, che non ha convalidato l’arresto. Una scelta che Giorgia Meloni ha commentato come una decisione “vergognosa di una certa magistratura”.

Lo ha ripetuto anche durante la conferenza a margine del Consiglio dei Ministri, con il quale si è approvato il testo della Legge di Bilancio 2027, e ribadito anche dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

Eppure l’ordinanza di scarcerazione cita le indagini condotte dalla polizia, tra cui la Polizia Postale, che proverebbero l’assenza dei reati per i quali Siher era stato arrestato in attesa della convalida. Non ci sarebbe l’aggravante di terrorismo, il pericolo di fuga tale da giustificare la detentione e neanche l’incitazione a commettere i reati.