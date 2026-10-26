Simonetta Matone lascia la Lega per Forza Italia, la deputata via dopo la vittoria di Salvini al Congresso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo la vittoria di Matteo Salvini al Congresso della Lega, Simonetta Matone ha annunciato di aver deciso di aderire al gruppo della Camera dei Deputati di Forza Italia: “Sono contraria a derive sovraniste e a prese di posizione estreme e irrealizzabili”, ha dichiarato l’onorevole, che ha definito Forza Italia un “centrodestra illuminato, solido punto di riferimento dei moderati”.

L’annuncio di Simonetta Matone sul passaggio a Forza Italia

Simonetta Matone ha annunciato ufficialmente di aver deciso di lasciare la Lega e di aderire al gruppo della Camera di Forza Italia.

L’onorevole ha motivato così la sua decisione: “Io rimango saldamente nel centrodestra ma sono contraria a derive sovraniste e a prese di posizione estreme e irrealizzabili. Forza Italia rappresenta un centrodestra illuminato, solido punto di riferimento dei moderati, erede da sempre del garantismo portato avanti con coraggio da Berlusconi e saldamente ancorato a una visione equilibrata anche in politica estera”.

Su Facebook ha poi ribadito: “Continuo la mia battaglia politica nel centrodestra”.

Il benvenuto di Forza Italia a Simonetta Matone

Forza Italia ha dato il benvenuto a Simonetta Matone sui social.

Il messaggio: “Diamo il benvenuto nella nostra famiglia politica a Simonetta Matone. La sua adesione al Gruppo di Forza Italia alla Camera rafforza in particolare il nostro impegno sui temi della giustizia, delle politiche migratorie e a tutela dei minori. Faremo tesoro della sua esperienza sulla lotta alla criminalità giovanile e sulla responsabilità delle famiglie. Buon lavoro, Simonetta!”.

Simonetta Matone: “Lascio la Lega per tre motivi”

In una dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera, Simonetta Matone ha poi spiegato ulteriormente la sua decisione di lasciare la Lega, facendo riferimento a “tre motivi” in particolare.

Le sue parole: “Non sono stata valorizzata dal partito, il progetto del segretario sembra non contemplare più il Centro e il Sud e, soprattutto, non sono d’accordo con la deriva giustizialista, di estrema destra e antieuropeista di Salvini“.

Prima di lasciare la Lega, Simonetta Matone avrebbe scritto due lettere: una indirizzata a Matteo Salvini e l’altra al vicesegretario Claudio Durigon.

Chi è Simonetta Matone

Nata il 16 giugno 1953 a Roma, con un passato da magistrato di lungo corso e da sempre molto sensibile ai temi delle carceri, del disagio giovanile e della violenza sulle donne, Simonetta Matone è un volto mediatico di primo piano nel panorama politico nazionale: appartiene a lei, per esempio, il record assoluto di presenze alla trasmissione “Porta a Porta” da Bruno Vespa, che hanno superato quota 330.

Nel 1987 Simonetta Matone è diventata capo della segreteria del ministro della Giustizia Giuliano Vassalli. Diversi anni più tardi ha poi ricoperto altri ruoli tecnici di primo piano nei ministeri guidati da Mara Carfagna, Anna Maria Cancellieri e Paola Severino.

Risale al 2021 la decisione della Lega di Matteo Salvini di proporla come sindaco di Roma. A rappresentare il centrodestra in quelle elezioni Comunali, però, alla fine, era stato il candidato di Fratelli d’Italia Enrico Michetti.

Nel 2022, Simonetta Matone è stata eletta in Parlamento. È vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi.