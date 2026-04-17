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Un giovane di Marconia di Pisticci è stato denunciato per simulazione di reato e fraudolento danneggiamento di beni assicurati a Matera. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il ragazzo avrebbe inscenato il furto di diverse componenti della propria autovettura per ottenere un indennizzo dall’assicurazione.

Una denuncia a Marconia di Pisticci

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il giovane ha richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Pisticci. Gli operatori sono intervenuti per constatare il presunto furto di numerose parti dell’auto di proprietà del ragazzo, tra cui portiere, sterzo, gruppi ottici, paraurti, sedili, cofano motore, pneumatici e centralina motore.

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno notato alcuni dettagli che hanno fatto sorgere dubbi sulla veridicità del furto. L’autovettura, infatti, è stata ritrovata a circa 200 metri dall’abitazione del giovane, adagiata con cura su alcuni mattoni. Nonostante la mancanza di numerosi pezzi, la carrozzeria e gli interni non presentavano alcun danno, segno di uno smontaggio particolarmente accurato. Inoltre, il personale della Polizia Scientifica ha rilevato che sull’auto erano presenti esclusivamente le impronte digitali del denunciante.

La scoperta della verità

Pochi giorni dopo la denuncia, gli agenti hanno incrociato nuovamente il giovane, questa volta alla guida della stessa autovettura, completamente rimessa a nuovo. Durante il controllo, il venticinquenne ha ammesso di aver simulato il furto per ottenere un risarcimento economico dalla compagnia assicurativa e di aver rimontato i pezzi precedentemente smontati.

Alla luce delle prove raccolte, il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per simulazione di reato e fraudolento danneggiamento di beni assicurati. L’autovettura è stata posta sotto sequestro. Gli accertamenti sono stati condotti nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e in attesa della necessaria verifica dibattimentale.

Il contesto e le raccomandazioni delle forze dell’ordine

Il caso, avvenuto a Matera, mette in luce l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare tentativi di truffa ai danni delle compagnie assicurative.

La Polizia di Stato invita i cittadini a rispettare la legge e a non ricorrere a comportamenti illeciti che, oltre a costituire reato, possono avere gravi conseguenze penali e civili.

IPA