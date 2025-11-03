Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disinnescato un simulacro esplosivo rinvenuto nelle campagne di Statte, grazie all’intervento dei Carabinieri e degli artificieri del Comando Provinciale di Taranto. L’episodio si inserisce in una serie di operazioni di prevenzione e controllo del territorio condotte tra il 31 ottobre e il 2 novembre, come comunicato dalle forze dell’ordine. L’azione ha visto la collaborazione di Vigili del Fuoco e personale sanitario, a conferma dell’impegno delle autorità nella tutela della sicurezza pubblica.

Segnalazione e intervento tempestivo nelle campagne di Statte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la mattina del 2 novembre un cittadino si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Taranto San Cataldo per segnalare il ritrovamento di un oggetto sospetto nelle campagne di Statte. L’uomo ha riferito di aver individuato un manufatto che poteva rappresentare un pericolo per la collettività. La segnalazione ha immediatamente attivato la macchina operativa delle forze dell’ordine, che hanno raggiunto il luogo indicato insieme agli artificieri, ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118.

Analisi e bonifica del manufatto sospetto

Il manufatto, come accertato dagli specialisti, era costituito da sette candelotti avvolti in carta e legati tra loro con nastro adesivo nero. Era inoltre dotato di componenti elettriche e di un interruttore a leva metallica, elementi che ne aumentavano la pericolosità apparente. Tuttavia, dopo un’attenta verifica, gli artificieri hanno stabilito che si trattava di un simulacro privo di materiale esplosivo. Seguendo le procedure di sicurezza, l’area è stata bonificata e il dispositivo è stato disattivato, eliminando ogni rischio per la popolazione.

Precedenti operazioni e attività di prevenzione

L’intervento di Taranto si inserisce in un contesto più ampio di attività di prevenzione e controllo del territorio. Già il 1° ottobre, i Carabinieri erano stati impegnati nel recupero di due grossi ordigni artigianali (le cosiddette “marmotte”) muniti di innesco, rinvenuti in una vettura a Statte. In quell’occasione erano stati trovati anche materiali per il travisamento e numerosi tripodi metallici, strumenti utilizzati per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine dopo furti ai bancomat o ai portavalori.

Arresto a Laterza per detenzione di mine da esercitazione

Un altro episodio significativo si è verificato il 14 ottobre a Laterza, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un ventiseienne del posto, trovato in possesso di due mine antiuomo da esercitazione. Anche questo intervento ha confermato la costante attenzione delle forze dell’ordine nei confronti della detenzione e dell’uso illecito di materiale esplosivo, a tutela della sicurezza dei cittadini.

Il ruolo degli artificieri del Comando Provinciale

Le operazioni di bonifica e neutralizzazione degli ordigni sono state rese possibili grazie all’alta specializzazione degli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto. Questi militari, formati per operare in condizioni di rischio elevato, garantiscono la sicurezza pubblica attraverso la bonifica, la neutralizzazione e la distruzione di ordigni esplosivi o sospetti. La loro professionalità, unita alla prontezza e al coordinamento delle diverse componenti operative dell’Arma, rappresenta un presidio fondamentale per la collettività.

Tecnologie avanzate e raccomandazioni per la cittadinanza

Gli artificieri antisabotaggio dispongono di tecniche e tecnologie all’avanguardia, tra cui il robot TIGR (Transportable Interoperable Ground Robot), che consente di operare a distanza in piena sicurezza. Questi specialisti sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, assicurando interventi tempestivi e piena integrazione con i reparti territoriali. La formazione di cui dispongono garantisce autocontrollo, concentrazione e competenza tecnica, elementi indispensabili per affrontare situazioni di emergenza.

