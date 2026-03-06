Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due reatini sono stati denunciati per calunnia e interruzione di pubblico servizio dopo aver simulato un atto intimidatorio per accusare l’ex moglie dell’uomo. L’episodio è avvenuto a Rieti il 6 marzo 2026, quando la Polizia di Stato è intervenuta in seguito a una segnalazione di presunta intrusione in un appartamento. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di accertare che la minaccia era stata inscenata dagli stessi denunciati.

La segnalazione a Rieti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando a Rieti un uomo ha contattato il NUE 112 per denunciare una presunta intrusione di ignoti nel proprio appartamento, situato nel capoluogo reatino.

L’uomo ha riferito agli agenti della Squadra Volante che i presunti intrusi avrebbero lasciato un biglietto minatorio indirizzato alla sua attuale compagna.

Le dichiarazioni dei conviventi e i primi sospetti

I due conviventi, entrambi reatini, hanno subito puntato il dito contro l’ex coniuge dell’uomo sostenendo che fosse la responsabile delle minacce.

Tuttavia le dichiarazioni fornite, in particolare quelle della donna destinataria delle minacce, sono apparse contraddittorie agli operatori della Volante e della Squadra Mobile di Rieti. Queste incongruenze hanno spinto gli agenti ad approfondire la vicenda.

L’analisi delle videocamere e la scoperta della simulazione

Gli operatori della Polizia Scientifica hanno quindi esaminato le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nell’appartamento.

Nonostante i due conviventi avessero dichiarato che gli impianti non fossero funzionanti, le registrazioni hanno invece documentato che il biglietto minatorio era stato scritto e posizionato dalla stessa donna che si era presentata come vittima. L’intento era quello di calunniare l’ex moglie del compagno, simulando un atto intimidatorio mai avvenuto.

Le conseguenze: denuncia per calunnia e interruzione di pubblico servizio

Alla luce degli elementi raccolti i due conviventi sono stati denunciati in stato di libertà per calunnia e interruzione di pubblico servizio. Quest’ultimo reato è stato contestato poiché la simulazione ha comportato l’inutile impiego di personale della Polizia di Stato, sottraendo risorse ai servizi di pubblico soccorso e controllo del territorio.

Nel procedimento penale avviato nei confronti dei due denunciati le eventuali responsabilità penali saranno accertate dal Giudice.

