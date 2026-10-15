Simulano un incidente, minacciano un automobilista col coltello e lo rapinano a Lamezia Terme: arrestati

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Il gip di Lamezia Terme (Catanzaro) ha disposto gli arresti domiciliari per due uomini gravemente indiziati di rapina ed estorsione ai danni di un automobilista. La misura cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Polizia Ferroviaria.

Le indagini a Lamezia Terme

Gli accertamenti sono stati avviati dopo un episodio avvenuto lo scorso maggio. Il personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme ha lavorato in sinergia con la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer per la Calabria di Reggio Calabria.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme (Catanzaro), si è avvalsa anche delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.

Cos’è successo a maggio

Dalle verifiche è emerso che i due soggetti, a bordo di un’auto, hanno superato la vettura della vittima per poi bloccarla. L’hanno poi accusata di aver danneggiato la loro automobile e hanno preteso una somma di denaro come risarcimento.

Le minacce e l’estorsione

Di fronte al rifiuto dell’automobilista, avrebbero usato minacce e gli avrebbero puntato un coltello alla gola. Intimidito, l’uomo ha consegnato il denaro richiesto.

Sulla base degli elementi raccolti, il Gip del Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della Procura, ha disposto per i due indagati gli arresti domiciliari.

IPA