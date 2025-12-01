Sinagoga del quartiere Monteverde Vecchio a Roma vandalizzata dai Pro Pal, la solidarietà di Mattarella

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Sinagoga Beth Michael di Monteverde a Roma è stata vandalizzata, con i muri e la targa in memoria di Stefano Gaj Taché, bambino ucciso nel 1982, che sono stati imbrattati. Il gesto ha suscitato condanna unanime: la Comunità Ebraica, il Governo, il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il sindaco di Roma hanno espresso solidarietà e preoccupazione per la recrudescenza dell’antisemitismo.

Roma, deturpata la Sinagoga

L’incursione è avvenuta nella notte fra il 30 novembre e il 1 dicembre nel quartiere Monteverde Vecchio a Roma. La Sinagoga Beth Michael in via Giuseppe Pianese è stata oggetto di un vile atto vandalico.

Sui muri dell’edificio sono comparse scritte come “Monteverde antisionista e antifascista” e “Palestina Libera”.

ANSA

Una delle scritte comparse sui muri della sinagoga

Come prodotto della stessa azione, è stata annerita con vernice nera la targa commemorativa dedicata Stefano Gaj Taché (detto Michael Stefano), il bambino di due anni ucciso nell’attentato terroristico alla sinagoga principale di Roma del 9 ottobre 1982.

Caccia ai vandali di Monteverde

Secondo quanto riportato dalle ricostruzioni della polizia, gli autori sarebbero due persone con il volto coperto da cappuccio, riprese dalle telecamere di sorveglianza del quartiere.

Per il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, l’episodio rappresenta “un oltraggio alla comunità ebraica”, che ne esce profondamente ferita, in particolar modo per l’affronto alla memoria di una vittima innocente, come un bambino.

“Il tutto si inserisce in un clima intimidatorio, come l’attacco alla sede de La Stampa di Torino. In generale l’antisemitismo è diventato uno strumento di contestazione politica” ha aggiunto, chiedendo al governo di intervenire in maniera “forte per fermare questa spirale d’odio”.

La condanna della politica

All’indignazione della comunità ebraica si è aggiunta la condanna unanime delle istituzioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha contattato via telefono Victor Fadlun per esprimere la sua vicinanza e solidarietà, definendo l’episodio un “grave gesto intimidatorio”.

Antonio Tajani, vice-premier e ministro degli Esteri, ha condannato “con forza” la profanazione del tempio e della targa. Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato di gesto “infame”, sottolineando che la ferita interessa non solo la comunità ebraica, ma l’intera città.

Dopo l’episodio, la targa e i muri sono stati ripuliti; resta l’impatto simbolico del gesto. Nel frattempo la Digos sta analizzando le immagini registrate dalle telecamere per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili.