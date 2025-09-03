Sindaca di Collepasso Laura Manta nella bufera per le parole ai consiglieri, chi è e cosa ha detto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È bufera politica a Collepasso, in provincia di Lecce, dopo le parole pronunciate in consiglio comunale dalla sindaca Laura Manta. La prima cittadina, durante una discussione con l’opposizione, ha affermato: “Chi perde sta zitto, chi vince può parlare”. La consigliera del M5S Eliana Vantaggiato che ha denunciato l’accaduto alle autorità competenti.

Le parole della sindaca di Collepasso

L’episodio è avvenuto lo scorso 27 agosto, ma ha fatto notizia dopo la denuncia di una consigliera e la diffusione del video del consiglio comunale, diventato in poco tempo virale.

A Collepasso, piccolo comune della provincia di Lecce, nel corso del consiglio, durante un dibattito sulla mensa scolastica, la sindaca Laura Manta avrebbe interrotto un intervento di minoranza e preso la parola per contestare l’opposizione.

“Ve lo dico in ogni consiglio comunale, quando diventerete sindaci voi parlerete sempre, oggi il sindaco sono io e parlo io. Così funziona. È democrazia. Chi perde sta zitto, chi vince può parlare” ha detto la sindaca, scatenando le proteste della minoranza del consiglio.

La denuncia e le reazioni dell’opposizione

A rendere pubblica la vicenda è stata la consigliera pentastellata Eliana Vantaggiato, ex assessora dimessasi nel 2023, che ha annunciato di aver segnalato l’accaduto alle autorità, parlando di parole “offensive nei confronti dei consiglieri comunali”.

Secondo la Vantaggiato, le parole della prima cittadina “minano i principi fondamentali della democrazia e del confronto libero e paritario nelle istituzioni”.

Alla sua posizione si è unito il coordinatore provinciale del M5S, ed ex senatore, Iunio Valerio Romano, che ha ricordato come “chi vince governa, ma il diritto di opporsi all’azione di governo è inviolabile”.

La replica della sindaca

Non si è fatta attendere la replica della sindaca Laura Manta, eletta nel 2021 alla guida della lista civica Collepasso impegno comune, che ha definito quanto accaduto una rappresentazione “lesiva dell’immagine della comunità” da parte dei suoi avversari politici.

La prima cittadina ha respinto le accuse, spiegando che le frasi sono state estrapolate dal contesto e che il suo intervento era volto a ribadire il regolamento comunale, che riconosce al sindaco il diritto di prendere la parola dopo gli interventi dell’opposizione.

In passato, Manta era stata anche bersaglio di pesanti attacchi sessisti da parte dell’ex sindaco e consigliere di opposizione Salvatore Perrone, che in una occasione aveva anche minacciato di prendere a schiaffi pubblicamente la sindaca.