Sindaca di San Severo Lidya Colangelo denuncia "richieste sessuali", caos e dimissioni in Consiglio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Lidya Colangelo non è più la sindaca di San Severo, in provincia di Foggia: tredici consiglieri comunali sono andati dal notaio presentando l’atto di sfiducia. Ma la faccenda è più complicata di così, ed è finita sulle cronache nazionali perché dietro ci sono accuse di “richieste sessuali” e una querela.

Lidya Colangelo e la denuncia di “richieste sessuali”

L’ormai ex sindaca di centrodestra Lidya Colangelo aveva denunciato in Consiglio comunale di avere subito “richieste che nulla hanno a che vedere con la politica ma che riguardano la mia sfera femminile e sessuale” e poi di avere subito quasi “un sequestro di persona” da parte di un suo assessore, che avrebbe chiuso la porta della sua stanza togliendo la chiave, come riporta l’Ansa.

La querela di Gigi Marino

L’assessore in questione, Gigi Marino che si era già dimesso per ragioni politiche, ha deciso di querelarla.

E tredici consiglieri comunali, fra opposizione e maggioranza, si sono dimessi facendo cadere tutto il Consiglio. Per il Comune di San Severo si apre così la strada a nuove elezioni, ma prima ci sarà il commissariamento. Colangelo era stata eletta due anni fa al ballottaggio nel giugno del 2024.

Tra chi è andato dal notaio, come riporta l’Ansa, anche la presidente del Consiglio comunale, Rosa Caposiena, che ha parlato di “una scelta sofferta, ma inevitabile, perché ci si trovava di fronte ad una situazione di stallo”.

“Molti errori sono stati fatti – aveva detto la sindaca in Consiglio – ma uno in particolare esattamente un anno fa, in cui mi sono fidata di consiglieri sbagliati che mi hanno indicato strade poi rivelatesi infauste che hanno messo in discussione la mia dignità personale, minacciandomi, dietro richieste che nulla hanno a che vedere con la politica ma che riguardano la mia sfera femminile e sessuale“.

Nella stessa seduta, la sindaca aveva lanciato l’accusa a Marino. Nelle ore successive, l’ormai ex sindaca ha ricevuto messaggi di solidarietà ma anche inviti a denunciare nelle sedi competenti.

Gigi Marino contro Lidya Colangelo

“Querela contro il Sindaco: basta fango sulla mia dignità”, ha scritto su Facebook Gigi Marino, ex assessore del Comune del Foggiano.

“Subito dopo il Consiglio comunale, ho provveduto a querelare […] la Professoressa Lidya Colangelo per le gravi dichiarazioni che in qualità di Sindaco ha reso in aula consiliare, dove ha parlato di un presunto ‘sequestro di persona’ in un incontro avuto con lei prima delle mie dimissioni”, ha aggiunto.

Nel suo lungo post, Marino fornisce la sua versione: l’ex assessore sarebbe entrato nella stanza di Colangelo per discutere di questioni politiche e al fine di “tutelare la riservatezza della conversazione” avrebbe “semplicemente chiuso la porta“, così come fatto molte altre volte.

Marino si ritiene “ferito” e si è dunque affidato a un legale per tutelare la sua “dignità personale, professionale, politica” ed anche “di padre”.