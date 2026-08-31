Sindacalista Alex Ammendolia morto a 38 anni, choc anafilattico dopo la puntura della vespa in montagna

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una giornata di relax in montagna con gli amici si è trasformata in tragedia per Alex Ammendolia, noto a Torino per la sua attività di sindacalista. L’uomo è morto a 38 anni per uno choc anafilattico dopo essere stato punto da una vespa. La notizia si è diffusa rapidamente negli ambienti sindacali, tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per ricordarlo.

Morto per choc anafilattico dopo la puntura di una vespa

Lutto nel mondo sindacale piemontese per la scomparsa di Alex Ammendolia, morto a soli 38 anni nella giornata di ieri, domenica 30 agosto.

L’uomo è morto dopo essere stato punto da una vespa o da un’ape mentre si trovava in montagna con amici in provincia di Cuneo.

La puntura gli avrebbe provocato uno choc anafilattico che non gli ha lasciato scampo, inutili i soccorsi. Lo riporta La Stampa.

Addio al sindacalista Alex Ammendolia

Nato e cresciuto in Valle d’Aosta, Alex Ammendolia si era trasferito da alcuni anni a Torino, dove era diventato noto per la sua attività da sindacalista.

Ammendolia era molto conosciuto all’interno del Cub Sanità, dove era apprezzato per l’impegno mostrato nella difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il suo impegno non si fermava però alle vertenze sindacali, si dedicava anche ai temi della giustizia sociale, della solidarietà e dei diritti degli stranieri.

Il 38enne collaborava anche con una cooperativa che si occupa di accoglienza e servizi per i migranti.

I messaggi di cordoglio

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente negli ambienti sindacali torinesi e piemontesi, suscitando numerosi messaggi di cordoglio sui social.

“Con Alex perdiamo un compagno che ha saputo distinguersi per il suo impegno, la sua generosità, la sua sensibilità umana e la sua costante attenzione verso i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”, scrive il Direttivo nazionale della Confederazione Unitaria di Base Sanità.

“La sua improvvisa scomparsa rappresenta una grave perdita per la comunità e per tutto il mondo del Terzo Settore”, scrive il Forum del Terzo Settore in Piemonte.

Cordoglio anche da parte della capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Consiglio regionale del Piemonte, Alice Ravinale, che sui social ha scritto: “Mancherai enormemente”.