Sindacalista licenziata dal San Raffaele di Milano, aveva portato Report nell'ospedale per un'inchiesta

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La sindacalista Margherita Napoletano è stata licenziata dal San Raffaele di Milano. Il Cub, sindacato di base indipendente, ha accusato l’ospedale di aver utilizzato un pretesto per giustificare il licenziamento e ha sottolineato che Napoletano, nei mesi scorsi, aveva aiutato la trasmissione Report a denunciare l’assunzione di infermieri “di scarsa qualità professionale” all’interno della struttura.

Sindacalista licenziata dal San Raffaele, l’accusa del sindacato

Il Cub ha attaccato duramente il San Raffaele dopo il licenziamento della sindacalista Margherita Napoletano, definita in un comunicato “storica delegata sindacale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. In una nota, la sigla di base ha spiegato:

Dopo le forti denunce fatte dal sindacato, le mobilitazioni e gli scioperi, la Direzione aveva già premeditato di dare una punizione esemplare, invece di affrontare i veri problemi di carenza di organico e di malagestione.

ANSA

Il sindacato, insieme a Usi sanità, hanno annunciato una reazione “proporzionale alla gravità dell’attacco al sindacato” e hanno indetto una conferenza stampa per lunedì.

L’inchiesta di Report partita da Napoletano

Nel comunicato del Cub si sottolinea anche che Napoletano aveva “portato” la trasmissione Report all’interno dell’ospedale San Raffaele.

L’inchiesta del programma Rai, intitolata “La punta dell’Iceberg”, aveva indagato le ragioni della crisi del cosiddetto “Iceberg”, il polo chirurgico e delle urgenze dell’ospedale, che a dicembre del 2025 avrebbe visto le dimissioni di 16 infermieri, a causa delle condizioni di lavoro.

Per sopperire alla mancanza di organico, l’ospedale avrebbe fatto ricorso a una cooperativa, che però avrebbe fornito personale non sufficientemente esperto ad affrontare le patologie trattate nell’unità.

L’attacco del Movimento 5 Stelle

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia Nicola Di Marco ha attaccato l’ospedale:

Nel “modello lombardo” di Fontana e Bertolaso chi segnala problemi di sicurezza e organizzazione viene cacciato. Regione Lombardia si assuma le proprie responsabilità politiche, verifichi subito appalti, requisiti e formazione del personale delle cooperative impiegate nei reparti ad alta intensità di cura. Forse ti può interessare Dimessa dall'ospedale a Bordighera muore dopo due giorni: la 69enne era stata visitata da un medico a gettone La 69enne era stata accompagnata dalla figlia al punto di primo intervento di Bordighera con forti dolori al petto e a un braccio

Di Marco ha inoltre intimato alla Regione di tutelare “chi ha il coraggio di denunciare”.