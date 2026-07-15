Sindacati contro la Roma, secondo loro sposterebbe dipendenti qualificati negli store per farli dimettere

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Esplode il caso dipendenti alla As Roma. I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione dopo che una parte del personale è stata spostata dalla sede di Trigoria ai vari Roma store, con mansioni completamente diverse: dagli uffici alla vendita di magliette e gadget della squadra. Secondo i sindacati si tratterebbe di un “licenziamento mascherato” per spingere i lavoratori alle dimissioni.

I sindacati contro la Roma, proclamato lo stato di agitazione

Una vertenza sindacale scuote l’As Roma. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione dopo il trasferimento di oltre trenta dipendenti dalla sede di Trigoria ai vari Roma Store.

Dal primo luglio, riporta Repubblica, una parte del personale non sportivo, impiegato da anni in ruoli amministrativi e organizzativi, ha lasciato la sede della società per prendere servizio nei negozi di merchandising giallorossi.

ANSA

Con mansioni completamente diverse da quelle finora svolte: dagli uffici alla vendita di magliette e ai servizi al cliente.

Trasferimenti che rientrano nella ristrutturazione aziendale avviata tempo fa dalla società, che ha già portato all’esternalizzazione di una parte del settore marketing e della struttura commerciale.

Dipendenti spostati dalla sede di Trigoria agli store

Lo stato di agitazione (prima volta nella storia della società giallorossa) è stato proclamato nel corso di un’assemblea dei lavoratori lunedì 13 luglio, in coincidenza con il primo giorno del raduno precampionato della squadra.

Al centro della vertenza la riorganizzazione aziendale avviata dalla famiglia Friedkin, proprietaria del club dal 2020, e il trasferimento di oltre 30 lavoratori (su un totale di circa 300) da Trigoria ai negozi di merchandising.

I dipendenti coinvolti che ora si trovano a vendere magliette provengono principalmente dai settori comunicazione, marketing e segreteria.

I sindacati: “Licenziamento mascherato”

Secondo le sigle sindacali Filcams Cgil Roma e Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio, si tratta di “un grave demansionamento” che potrebbe configurare un percorso di “licenziamento mascherato“.

“Lavoratrici e lavoratori con competenze altamente specializzate”, spiegano i sindacati, “sono stati destinati ai punti vendita, con un evidente svuotamento delle professionalità acquisite nel corso degli anni e il concreto rischio di una forte demotivazione, tale da spingere molti a rassegnare le dimissioni“.

“È inaccettabile – dichiarano i sindacati – che una realtà importante e solida come l’A.S. Roma, che dovrebbe ispirarsi ai valori del rispetto, dell’inclusione e della responsabilità sociale, scelga invece di mettere in panchina i propri lavoratori”.