Sindacato giornalisti Rai accusa direttore TgR Piemonte, "intervista a membro Askatasuna mai andata in onda"
Usigrai si scaglia contro il Tg regionale per aver offerto un "racconto incompleto" sull'aggressione del poliziotto a Torino. La motivazione del direttore Pacchetti
Scoppia la polemica all’interno della Rai piemontese. Usigrai e i Comitati di redazione del TgR Piemonte accusano la direzione di aver offerto un racconto incompleto delle proteste di Torino per il centro sociale Askatasuna. Le rimostranze sono scaturite dalla messa in onda dei servizi dedicati all’aggressione subita da un poliziotto durante la manifestazione a Torino, senza trasmettere anche l’intervista rilasciata da un membro del comitato di attivisti.
- La posizione di Usigrai e giornalisti sul caso Askatasuna
- La motivazione del direttore del TgR Piemonte e la replica
La posizione di Usigrai e giornalisti sul caso Askatasuna
In una nota congiunta firmata da Usigrai, Coordinamento Cdr TgR e Cdr TgR Piemonte si sottolinea come le immagini del poliziotto preso a calci e martellate da persone incappucciate abbiano giustamente suscitato indignazione nell’opinione pubblica.
Una violenza che, precisano i rappresentanti sindacali, non può trovare alcuna giustificazione né essere relativizzata. Tuttavia, proprio per questo, il servizio pubblico è chiamato a “raccontare i fatti con equilibrio, imparzialità e completezza”.
Secondo Usigrai, nel caso specifico la copertura della notizia da parte del TgR Piemonte avrebbe mostrato “una lacuna significativa”.
Il giorno successivo alla manifestazione, un giornalista della redazione torinese aveva infatti realizzato un’intervista a una rappresentante del centro sociale Askatasuna, ponendo domande dirette e senza sconti sulla violenza esercitata contro il poliziotto.
Un’intervista che, però, non è mai andata in onda, neppure in forma parziale.
La motivazione del direttore del TgR Piemonte e la replica
Il direttore del TgR Piemonte, Roberto Pacchetti, ha replicato motivando la sua decisione con l’assenza di nome e cognome della persona intervistata. Una giustificazione che Cdr e sindacati definiscono “per niente condivisibile”.
Nella nota i giornalisti ricordano come innumerevoli volte i telegiornali abbiano trasmesso interviste a portavoce di associazioni senza indicarne l’identità completa o a persone riprese di spalle per tutelarne l’anonimato.
Una prassi consolidata che, si sottolinea ancora, rientra pienamente nel mestiere del reporter chiamato a valutare l’attendibilità delle fonti e a contestualizzare le dichiarazioni.
Secondo Usigrai, sarebbe anzi mancata una vera intermediazione giornalistica nella diffusione del video “preconfezionato” con l’intervista al poliziotto ferito, trasmesso senza la possibilità di porre domande o di inserire ulteriori elementi di contesto.
Un approccio che, si legge ancora nel comunicato, non riguarda né la par condicio né la censura, ma “il rispetto del lavoro redazionale e del ruolo critico dell’informazione”.