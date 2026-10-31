Sindaco Daniele Silvetti caccia dirigente di Ancona Servizi per le spese pazze: cene per oltre 6mila euro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Cene con bottiglie costose e bistecche alla fiorentina pagate con la carta aziendale della partecipata, per un totale di circa 6.500 euro. Travolto dalla bufera politica, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti è stato costretto a silurare l’amministratore unico di Ancona Servizi, Andrea Ciccarelli, per gli scontrini salati sul conto della multiutility controllata al 100% dal Comune.

Le spese pazze di Ancona Servizi

Il caso era stato sollevato in Consiglio comunale attraverso un’interrogazione del consigliere dem Giacomo Petrelli e con un esposto, presentato dal gruppo del Pd alla procura regionale della Corte dei Conti e alla procura della Repubblica, sulle spese eccessive fatte con la carta aziendale dall’amministratore unico di Ancona Servizi.

Secondo quanto emerso dagli scontrini riportati dalla stampa locale, nell’arco di 10 mesi Ciccarelli avrebbe consumato una cinquantina di pranzi di lavoro da 150 euro per due persone, con bistecche alla fiorentina da 77 euro accompagnate da costosi vini, e avrebbe anche elargito al personale cene di pesce da 70 euro a testa.

L’intervento di Daniele Silvetti

In seguito alla bufera politica, il sindaco Silvetti ha firmato la revoca dell’incarico dell’amministratore unico, precisando che al momento non sono arrivate contestazioni specifiche dalla magistratura.

“Un atto doveroso da parte mia, legato all’uso di fondi pubblici in maniera impropria da parte di Ciccarelli” ha dichiarato il primo cittadino di Ancona riportato da Il Resto del Carlino, spiegando che il dirigente “ha dieci giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni rispetto alla decisione che ho preso. Ma se, invece, dovesse presentare lui le dimissioni la procedura complessiva si fermerebbe e ci darebbe la possibilità di procedere alla nomina del suo successore. Detto questo: la società è solida, il patrimonio è tutelato e ha ampi margini di competitività”.

La bufera politica

Per il gruppo consiliare del Pd, l’intervento di Silvetti arriva però a “arriva a disastro conclamato”: “Non basta chiedere la testa dell’amministratore unico di Ancona Servizi, Andrea Ciccarelli, per sottrarsi alle responsabilità” fanno sapere dall’opposizione, ricordando come i fatti documentati sono segnalati da mesi.

“Non ci interessano le sceneggiate, né il solito capro espiatorio. Vogliamo risposte, responsabilità e chiarezza su come sono stati gestiti i soldi dei cittadini” hanno concluso di dem.