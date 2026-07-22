Sindaco di Bellaria Igea Marina intitola la via a Berlusconi e attacca Pd-M5S, "nessuna polemica per la Carrà"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il Comune di Bellaria Igea Marina intitolerà una strada a Silvio Berlusconi. La Prefettura ha dato il via libera all’iter con un decreto emesso il 15 luglio. Le opposizioni, in particolare Pd e Movimento 5 Stelle, hanno contestato la scelta, ritenendola divisiva e priva di un legame diretto con il territorio. Il sindaco Filippo Giorgetti ha respinto le critiche, ricordando altri casi di intitolazioni a figure nazionali non direttamente collegate a Bellaria Igea Marina. Il primo cittadino ha anche richiamato il precedente del lungomare dedicato a Raffaella Carrà, accolto invece senza polemiche.

Via dedicata a Silvio Berlusconi, le critiche

Il Corriere della Sera riporta che la decisione era stata contestata già nelle prime fasi, quando la richiesta era stata inviata alla Prefettura.

Ugo Baldassarri, consigliere comunale di minoranza del Pd, aveva definito l’iniziativa una scelta politica.

Secondo il consigliere dem, si tratterebbe di una decisione “partitica” presa per ottenere visibilità nazionale.

Baldassarri aveva anche sottolineato l’assenza di un legame diretto tra Silvio Berlusconi e Bellaria Igea Marina.

Tra le osservazioni avanzate dal Pd c’è anche il fatto che la futura strada dedicata all’ex presidente del Consiglio si troverebbe vicino a via De Gasperi e piazza del Popolo, luoghi già associati a nomi di forte valore politico e istituzionale.

Il consigliere aveva inoltre ricordato le posizioni di Berlusconi su temi internazionali, citando Ucraina e Putin, pur riconoscendolo come “uomo di pace”.

La replica del sindaco Filippo Giorgetti

Il sindaco ha respinto le contestazioni, definendole “polemiche sterili”.

Secondo il primo cittadino, sostenere che Berlusconi non avesse legami con Bellaria Igea Marina sarebbe una posizione debole.

Filippo Giorgetti ha ricordato che in passato amministrazioni di centrosinistra hanno intitolato strade a figure come Nilde Iotti, Indro Montanelli e Norberto Bobbio.

“Non credo fossero legati a Bellaria”, ha osservato il sindaco, contestando quindi il criterio del rapporto diretto con il territorio come elemento decisivo.

Giorgetti ha difeso la scelta anche sul piano politico e istituzionale.

A suo avviso, Silvio Berlusconi aveva la capacità di dialogare con esponenti di diversi partiti e correnti, anche con interlocutori difficili.

“Una qualità che oggi sarebbe preziosa per l’Europa”, ha dichiarato il sindaco.

Il confronto con l’intitolazione a Raffaella Carrà

Nel dibattito è tornato anche il precedente dell’intitolazione del lungomare a Raffaella Carrà.

In quel caso la scelta dell’amministrazione Giorgetti fu accolta con consenso bipartisan e senza particolari polemiche politiche.

La differenza principale riguarda però il legame diretto della showgirl con Bellaria Igea Marina.

Raffaella Carrà era originaria della cittadina romagnola e aveva più volte ricordato il rapporto con il luogo della sua infanzia e giovinezza.